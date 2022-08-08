Спортивные тренировки и мастер-классы: участники «Московского долголетия» отметят День физкультурника

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

С 9 по 12 августа в преддверии Дня физкультурника для участников проекта «Московское долголетие» на городских площадках будут организованы спортивно-развлекательные мероприятия. Москвичи старшего поколения смогут познакомиться с различными спортивными направлениями проекта, посетить открытые уроки, мастер-классы, стать участниками спортивных турниров и многое другое.

9 августа

В 9:00 в парковой зоне Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара по адресу: ул. Шкулева, дом 2, стр.1 можно присоединиться к открытому уроку по фитнесу. Занятие проведет преподаватель «Московского долголетия».

В 10:00 в Зеленограде по адресу: к429А на спортивной площадке школы №618 все желающие могут присоединиться к мастер-классу по самому популярному виду активности «Московского долголетия» – скандинавской ходьбе.

В 13:00 в Территориальном центре социального обслуживания «Проспект Вернадского» филиале «Раменки» по адресу: ул. Пырьева, д.5А пройдет фитнес-минутка «Говорим здоровью — да!» Участники «Московского долголетия» вместе с профессиональным тренером сделают комплекс упражнений, который поможет зарядиться бодростью и здоровьем на весь день.

10 августа

В 11:00 в Зеленограде для любителей бильярда будет организован турнир «Шар и К». Он пройдет по адресу: корп. 826. Гости смогут сразиться за призовые места в американском и русском бильярде.

В 11:00 в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» пройдет мастер-класс «Цигун». Эта оздоровительная практика включает медитацию и упражнения с контролируемыми движениями и дыханием. Комплекс основан на повторении точных наборов движений, специально разработанных для улучшения здоровья.

В 11:30 в Лефортовском парке пройдет открытое занятие по скандинавской ходьбе.

В 14:00 на сцене в сквере по адресу: Шарикоподшипниковская ул, д. 38 можно присоединиться к мастер-классу по танцевальной фитнес-программе «Зумба».

В 15.00 на спортивной площадке по адресу: Щелковское шоссе, 80Б в преддверии Дня физкультурника пройдет открытый урок по петанку.

11 августа

В 10:30 по адресу: ул. Петровка, д. 26, стр. 2 пройдет открытый урок по йоге. По словам преподавателей, занятия помогают сохранить гибкость позвоночника, подвижность суставов и эластичность связок.

В 11:00 в парке «Радуга» в преддверии Дня физкультурника пройдет праздник, на котором все желающие смогут посетить спортивные мастер-классы по гимнастике, йоге, стрейчингу, а также поучаствовать в соревнованиях по перетягиванию каната и весёлых стартах.

В 15:00 в «Фитнес Городе» по адресу: Вятская улица, дом 27, строение 12 москвичи старшего поколения могут посетить занятие по оздоровительной гимнастике. Комплекс упражнений поможет поддерживать жизненный тонус и психологическое самочувствие, а также полезен для общего оздоровления организма.

В 16:00 на крыше кинотеатра «Будапешт» по адресу: ул. Лескова д. 14 можно будет развить гибкость тела, посетив открытый урок по гимнастике «Растяжка».

12 августа

В 11:00 по адресу: ул. Реутовская, 6а состоится мастер-класс по суставной гимнастике. Гости выполнят комплекс упражнений, которой поможет укрепить мышцы и восстановить подвижность суставов.

В 11:00 в парке «Красная Пресня» можно посетить спортивное мероприятие «Быстрый, ловкий, сильный» со спортивными мастер-классами.

В 15:00 у дворовой территории кинотеатра «Тула» по адресу: ул. Кухмистерова, д. 4 все желающие могут посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе.

СПРАВКА

За время существования проекта спортивные активности неизменно входили в топ-5 его самых популярных занятий. Для москвичей старшего поколения открыты группы по таким направлениям как гимнастика, скандинавская ходьба, йога, цигун, борьба, общая физическая подготовка, фитнес, футбол, настольный теннис и другие.

Занятия «Московского долголетия» проходят в трех форматах: очно в помещении и на улице, а также онлайн. Все они равноценны и дополняют друг друга, давая еще больше возможностей для участников. Москвичи старшего поколения могут заниматься в любом удобном для себя формате.

Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».