Гости фестиваля попробовали классическое и авторское варенье

Продавец Алексей Игнатов привез разные сладости и десерты на фестиваль «Московское варенье. Возвращение легенды». Всего на площадках фестиваля представили более 300 видов варенья / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В воскресенье, 7 августа завершился фестиваль «Московское варенье». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях, за неделю его посетили около миллиона гостей, которым продали более 20 тысяч банок десерта.

По всему городу работали 23 площадки, украшенные цветами и арт-объектами в виде разноцветных банок с вареньем. На прилавках были представлены более 300 различных сортов сладкого десерта. Свою продукцию в столицу привезли представители из 20 регионов России.

— Как говорят москвоведы, первое упоминание о варенье в Москве датируется началом XIV века, — написал Сергей Собянин. — То есть это лакомство знали в нашем городе еще семь веков назад. В старину его варили из болотных и лесных ягод с добавлением меда. Продавали на улице Великой, где сегодня парк «Зарядье» и в Охотном ряду. Площадки «Московского варенья» уже традиционно работали в том числе и в самом центре города. Гостям предлагали десерты, сваренные по классическим рецептам, — например, яблочное, вишневое или абрикосовое варенье, — и авторские сладости.

Например, варенье из гречки, таежных сборов или еловых шишек. На фестивале также можно было попробовать овощные десерты, сливочную помадку, шербет с грецким орехом, фруктовый сыр и многое другое.

Кроме того, фестиваль — это всегда праздник. Продолжая традиции русских ярмарок, организаторы подготовили интересную программу. Посетители «Московского варенья» смогли поучаствовать в кулинарных, творческих, танцевальных, флористических и экологических мастер-классах. Для гостей фестиваля также бесплатно показывали кино и мультфильмы. А на Тверском бульваре прошел спецпроект — fashion-маркет, где можно было приобрести модную одежду и аксессуары от молодых российских дизайнеров.

Выгодное соглашение

Власти города продолжают развивать сотрудничество с бизнесом. Одно из взаимовыгодных решений — концессионные соглашения. Инвестор вкладывает деньги в строительство или реконструкцию объекта, после чего получает доходы от его эксплуатации. А в Москве появляются новая инфраструктура, рабочие места и налоги, которые поступают в бюджет.

— Мы привлекаем частные средства для создания дорог, социальных объектов и предприятий, — уточнил Сергей Собянин. — Крупнейшая концессия на сегодня — строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Платная бессветофорная магистраль пройдет от «МосквыСити» до Молодогвардейской развязки на МКАД.

Один из инвесторов возьмет на себя расходы на строительство в Москве двух заводов по экологичной переработке сточных вод. Кроме того, в рамках пилотного проекта представители гостиничного бизнеса обустроят отель в Серебряническом переулке.

— Концессионное соглашение заключается на длительный срок. При этом сами объекты и земля остаются в собственности города, — добавил мэр.

Большие проекты

В своем личном блоге sobyanin.ru глава города рассказал, как преобразятся районы Перово и Вешняки. Сейчас там реализуют два крупнейших проекта по созданию качественной городской среды: реконструируют стадион «Авангард» и реабилитируют лесопарк «Кусково».

— В ходе реконструкции на стадионе бережно восстановили историческую колоннаду на входе со стороны шоссе Энтузиастов и мозаичное панно, — рассказал Сергей Собянин. — На футбольном поле планируем уложить искусственный газон и сделать систему подогрева, что позволит играть практически круглый год.

На территории стадиона появятся павильоны для разных видов спорта. Зимой здесь будут заливать каток и прокладывать лыжную трассу, которая будет уходить в Измайловский лесопарк.

А в Кускове тем временем приведут в порядок семь прудов, высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников.

— Любители активного отдыха получат беговые и веломаршруты, десятки спортивных площадок, — продолжил Собянин. — На стадионе «Фрезер» появятся большое и малое футбольные поля.

Также в лесопарке поставят беседки для пикника и оборудуют детские площадки по мотивам русских сказок.

Красота архитектуры

В Большом Козловском переулке отреставрировали особняк Рутковских. Специалисты восстановили фасады, лепнину, кованые ворота и внутреннее убранство дома.

— Борис Рутковский работал в нескольких стилях, и дом у него получился необычный, — подчеркнул Сергей Собянин. — Три зала с разной отделкой: готический, классический и барочный. Парадная лестница с растительными элементами.

Теперь памятник архитектуры можно увидеть в его первозданной красе.

КСТАТИ

Парку искусств «Музеон» в этом году исполнилось 30 лет. Его территория — крупнейший в России музей скульптур под открытым небом. Сейчас там стоят 540 фигур. В районе парка также проходят тренировки проекта «Спортивные выходные». Профессиональные наставники проводят занятия, в том числе по йоге, танцам и стретчингу. Записаться можно на сайте sportsweekend.ru и во всех центрах госуслуг.