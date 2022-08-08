Каким будет спорткластер в Раменках

Менеджер проекта «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» Анна Егорова показывает кресельные подъемники и спуски для лыжников на Воробьевых горах. Совсем скоро в районе Раменки появится уникальный спортивный кластер / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

8 августа в Департаменте строительства рассказали о создании спорткластера в Раменках. На Воробьевых горах появятся уникальные трамплины.

Первые трассы для катания на лыжах и санках появились в Раменках более века назад. Воробьевы горы — традиционная тренировочная база горнолыжников. Здесь начинали свою карьеру многие знаменитые спортсмены.

Комплекс активно развивался вплоть до 80-х годов прошлого века, а затем пришел в упадок — кресельный подъемник и трамплины перестали отвечать требованиям безопасности. Исправлять ситуацию начали несколько лет назад.

Старый трамплин демонтировали, местные склоны исследовали и укрепили специальной инженерной сеткой, внизу под которой длинные сваи, уходящие в землю. Такая инженерная защита общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров предотвратит оползни.

Сейчас уже видны будущие склоны — рельеф здесь выровняли, придав ему правильный для снежных трасс наклон. Поставили необходимое оборудование: подъемники, снегогенераторы, опоры освещения с мощными прожекторами, два трамплина, судейскую вышку. Рядом с площадкой, освоением которой занимается город, реализуется инвесторский проект. На частные средства возводят трамплин высотой 75 метров.

Экскурсию по городской части комплекса провела менеджер проекта АНО «Развитие спортивных инфраструктурных объектов» Анна Егорова. По ее словам, для трех трасс, которые строятся за счет города, установлены снеговые пушки — система при необходимости добавит ровного покрова на трассах. К стационарным добавят еще две мобильные установки.

— Готовим площадку для занятий подрастающего поколения, — Анна показывает рукой склоны Воробьевых гор. — Тренироваться на двух трамплинах высотой 20 и 40 метров смогут в первую очередь дети.

Оба трамплина уже готовы, включая особую зону выката для спортсменов. На одном из них смонтирована керамическая лыжня. Около нее оборудован полив. Благодаря такой системе тренироваться можно круглый год — скользить и оттачивать мастерство прыжков и летом, и зимой.

В составе проекта также предусмотрено строительство канатно-кресельной дороги длиной более 300 метров. Сейчас завершается монтаж кресел. Всего их 14 штук, рассчитанных на шесть сидений каждое.

— Ведутся пусконаладочные работы, — отметила Анна Егорова. — В ближайшие пару недель они завершатся. Специалисты проведут грузоподъемные тесты, после которых канатка пройдет экспертизу промышленной безопасности.

Уже практически готовы судейская вышка, насосная станция для обеспечения искусственного оснежения склонов и гараж для спецтехники для обслуживания территории.

— Проход на горнолыжные трассы и к подъемнику сделают по карточкам, — говорит Анна Егорова. — Основные работы завершат в этом году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы:

— Завершаются работы по развитию территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» по адресу: улица Косыгина, владение 28. Общая площадь объекта составляет 7 гектаров. В настоящий момент основные строительно-монтажные работы завершены. Ведутся пусконаладочные работы кресельной канатной дороги и инженерных систем объекта, а также работы по устройству газонного покрытия на склонах.