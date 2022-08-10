Особые студенты учатся ориентироваться в социуме

Фото: Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский»

В начале лета Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» запустил летнюю школу самостоятельности – цикл практических занятий для максимального погружения в самостоятельную жизнь. Группы студентов центра на три недели переезжают в другой район города для проживания в тренировочных квартирах в жилом доме. Обучение в летней школе похоже на квест – молодые люди с ментальными особенностями учатся ориентироваться в квартире, внутри подъезда, на улице, в городе, составлять маршруты, находить дорогу по картам и рассчитывать время.

Группа студенток летней школы самостоятельности / Фото: Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский»

В Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» студенты живут и ведут быт самостоятельно с минимальным сопровождением специалистов. Основная цель реализуемой здесь программы подготовки – комплексное обучение молодых людей в теории и на практике, что в итоге позволит им трудоустроиться, пройти жилищную комиссию и жить самостоятельно. В центре для этого созданы необходимые условия, однако существуют ситуации, которые невозможно смоделировать.

Некоторые повседневные действия, о которых многие даже не задумываются, могут стать настоящим испытанием для людей с особенностями развития. Как не потеряться в квартире, найти дорогу, сориентироваться в подъезде – все это требует знаний, подкрепленных опытом, которые дают во время летней школы. По окончанию трёхнедельной практики студенты сдают экзамен. Он состоит из двух частей: ориентирование внутри дома и в городской среде.

Найти почтовый ящик или доску объявлений в подъезде – серьезный вызов для людей с особенностями развития / Фото: Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский»

— Многие вещи кажутся очень простыми, но теоретически научить им нельзя. Они требуют опыта, отработки, – например, как вызвать лифт или пользоваться домофонами, которых нет у нас в центре? Что делать, если лифт сломался? Таких ситуаций может быть немало, поэтому мы создали базовый курс, который будет полезен студентам для дальнейшего самостоятельного проживания, – рассказывает методист Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» Ольга Заводилкина.

Люба, одна из студенток летней школы, немного нервничает в день экзамена. Согласно плану, ей нужно встретить гостя – открыть подъездную дверь после звонка в домофон, а после, когда гость будет на этаже, отпереть дверь квартиры. Когда звонит домофон, у Любы не получается открыть дверь сразу, – вместо этого она поворачивает ключ в замке квартиры. Разобравшись с домофоном, Люба встречает экзаменатора. В квартире она ориентируется более уверенно, – сразу показывает, где находятся счетчики на воду и рассказывает, как снять показания. На лестничной клетке Люба рассказывает, где расположен мусоропровод и счетчик электроэнергии ее квартиры. Экзаменатор фиксирует ее ответы – такие несложные, на первый взгляд, вопросы показывают специалистам центра, насколько девушка ориентируется и готова к самостоятельной жизни в квартире.

Студентка летней школы Люба Войновская научилась снимать показания счетчиков за электроэнергию / Фото: Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский»

Люба уверенно пользуется лифтом без сопровождения наставников, рассказывает, как открыть входную дверь подъезда. Но на вопрос о том, где находится почтовый ящик её квартиры, ответить не может, – снова переживает. Девушка обращает внимания на свои ошибки, чтобы отработать их в следующий раз – для нее это особенно важно.

— Я думаю, что в целом я сдала экзамен хорошо, но были сложности. Например, с почтовым ящиком. Буду учиться, чтобы не повторять ошибок. Я пока живу с сопровождением, но моя цель – жить в квартире одной. Это моя мечта, – делится студентка центра Люба Войновская.

Мечта Любы – жить в квартире самостоятельно и свободно передвигаться по городу без сопровождения / Фото: Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский»

Второй этап экзамена летней школы – ориентирование в городской среде. В течение курса молодые люди находят в новом районе социально значимые объекты и сами составляют маршрут до каждой точки, просчитывая время в пути. На экзамене студенты должны дойти от дома до выбранной точки, используя составленные карты. Алёна Плитина тоже хочет жить самостоятельно, но пока что сомневается, – сейчас жить в одной квартире с другими девушками ей проще.

— Мы сейчас живем здесь без сопровождения, впятером. Сами покупаем продукты в ближайших магазинах, сами готовим. Правда, в метро пока трудно найти дорогу. Квартиру мы убираем по зонам, иногда гостей принимаем. Можем заварить чай или кофе, угостить обедом, – говорит Алена.

Алена у входа в магазин после сдачи экзамена / Фото: Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский»

Тем не менее, с заданиями Алена справляется успешно. В квартире она быстро отвечает на все вопросы экзаменатора, сама садится в лифт и открывает подъездную дверь. Она быстро ориентируется, как дойти до ближайшего магазина и идет по карте. Добравшись до места, она просит сфотографироваться у входа – это ее победа.

— Итогами третьей смены мы были приятно удивлены. Важно ведь не только не допускать ошибок, но и тут же оперативно самостоятельно исправить ситуацию. Приехать на седьмой этаж вместо второго, понять, что этаж чужой, и вернуться на свой. И всё это без паники, без подсказок, самостоятельно. За такой лёгкостью стоит кропотливый труд специалистов центра, которые в каждой повседневной ситуации находят обучающий момент и точку роста для каждого студента, — рассказывает Ольга Заводилкина.

Прошло уже три смены летней школы. Они получились разными, не похожими друг на друга. Каждая из них делала упор на тот или иной аспект – в первой смене акцент был на освоении социальной инфраструктуры района, во второй – на экономном потреблении, в третьей – на ориентировании в подъезде. В целом по итогам прошедших курсов все студенты справились с предложенной программой. Четвёртая смена станет завершающей, но уже есть планы на подобный формат обучения круглый год.

Ориентирование в городской среде – важная часть экзамена на самостоятельность / Фото: Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский»

К началу сентября курсы летней школы пройдут два десятка студентов Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский». По окончанию экзамена они вернутся в центр для продолжения обучения. Летний практический курс с проживанием молодых людей в тренировочных квартирах показал свою эффективность, и практика трёхнедельной самостоятельной жизни в многоквартирном доме продолжится в течение года.

СПРАВКА

Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» — учреждение столичного Департамента труда и соцзащиты, открытое в феврале 2021 года. Центр работает по технологии обучения молодых людей с ментальными особенностями и помогает им научиться жить самостоятельно или с минимальным сопровождением. Сегодня в центре обучаются 60 студентов. После освоения индивидуальной программы подготовки они смогут проживать самостоятельно или с минимальной поддержкой.