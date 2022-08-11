Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин: Более сотни пятиэтажек полностью расселены и снесены

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин во время посещения стенда газеты «Вечерняя Москва» на выставке «Город для каждого», которая проходит в Манеже / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

11 августа на выставке «Город для каждого» специалисты Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации провели прием граждан. О том, каковы были предпосылки программы, как она реализуется сегодня и какими темпами будут строить дома для жителей пятиэтажек в будущем, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Сергей Иванович, программа реновации уже реализуется во всех округах Москвы. Давайте напомним читателям, что послужило предпосылками формирования программы.

— Еще за два года до начала активной дискуссии по теме программы реновации к нам поступали обращения от жителей домов, не вошедших в первую программу расселения пятиэтажек. Таких обращений было более 250 тысяч. Возникали ситуации, когда один дом переехал, а соседний, из так называемых несносимых серий, — нет, притом что все технические характеристики и степень износа у них одинаковые.

Ключевая особенность первой программы была в том, что ее реализация на каждой территории выполнялась за счет инвесторов. Тем не менее опыт инвестиционных контрактов не всегда был удачным. В ряде случаев экономическая ситуация не позволила продолжить строительство, а в ряде случаев инвесторы застраивали «лакомый кусочек», а когда на выходе начинались затраты без доходов, переставали строить социальные объекты, инфраструктуру, порой и основные объекты откладывали на потом. Все это создавало определенные трудности в реализации программы сноса домов первого периода индустриального домостроения. Для ее выполнения было принято решение расторгнуть контракты по этой программе и перенести обязательства инвесторов на город.

Решать задачу реновации в рамках новой программы на старых условиях было невозможно и неправильно.

На мой взгляд, мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным было принято беспрецедентное решение — реализовывать новую программу за счет бюджета Москвы по специальному закону. Действующее законодательство — Градостроительный, Земельный, Жилищный кодексы — не позволяли решить эту задачу таким образом. Так началась разработка проекта закона. Программа касалась миллиона человек — это практически десять процентов всего населения Москвы, очень серьезный шаг.

— Очевидно, что реализация такой программы предполагает изменения нормативно-правовой базы.

— Когда мы готовили программу, то посмотрели на мировой опыт, проанализировали его и взяли лучшие подходы и решения, адаптировав их с учетом особенностей Москвы. Главная задача была в создании новой, комфортной городской среды, которая может получиться только в результате применения самых современных стандартов реновации. Окончательные решения воплотились в изменениях в Федеральный закон «О статусе столицы Российской Федерации», а также в большом количестве нормативных актов Москвы, не считая приказов, распоряжений, технических требований и так далее.

— Ранее вы говорили об оптимизации административных процедур. На какие процессы повлияла оптимизация?

— Изменения в федеральный закон о статусе столицы дал некие преференции, ускоряющие весь инвестиционно-строительный цикл. В рамках закона мы начали сокращать по времени некоторые процедуры.

В результате общей работы были внесены изменения в ряд законов как на федеральном, так и региональном уровне, которые позволили сократить общий срок проектирования и строительства объекта на 907 дней по состоянию на июнь 2022 года. Так, срок проектирования и строительства сократился с 5,9 года до 3,5 года.

Это произошло благодаря исключению девяти административных процедур, сокращению сроков по восьми процедурам, введению уведомительного порядка по ряду процедур, а также параллельным.

Например, для начала строительства дома по программе реновации не нужно иметь земельный участок, который поставлен на кадастровый учет и передан в Фонд реновации. Достаточно схемы расположения земельного участка, а это находится в зоне ответственности Департамента городского имущества и Москомархитектуры. Получается, что мы экономим полгода только на одной процедуре. К моменту получения разрешения на ввод земельный участок должен быть поставлен на учет в кадастровой палате. Процессы идут параллельно, но мы не теряем полгода. В обычном случае, если мы не имеем зарегистрированного, поставленного на учет земельного участка, Мосгосстройнадзор просто не имеет права выдать разрешение на строительство. И примеров такой оптимизации административных процедур можно привести множество.

Над этим работала не только наша команда Департамента градостроительной политики, но и другие структуры города: Москомархитектура, департаменты строительства, городского имущества, экономической политики, Фонд реновации — принимали активное участие в этом процессе.

Также добавлю, что, начиная с первого дня реализации программы реновации и по сегодняшний день, каждую неделю без исключения мэр Москвы Сергей Собянин проводит штаб по программе реновации.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Уже немало домов введены и заселены. Как меняется городская среда благодаря программе реновации?

— В самом начале программы в нашем распоряжении были только так называемые стартовые дома, поскольку еще не было градостроительной документации, проектов планировки, позволяющих комплексно вовлекать и развивать территории. Однако даже в границах земельного участка на этапе проектирования закладывалось благоустройство. Придомовая территория всех домов по программе реновации современная, функциональная, и все благоустройство совсем другого качества, в том числе с точки зрения применяемых материалов.

Параллельно с программой реновации в Москве реализуется программа «Мой район», которой занимается Комплекс городского хозяйства. Зная, что в планах на следующий год строительство и ввод в эксплуатацию того или иного дома по реновации, при благоустройстве городских территорий стараются состыковать две программы.

Предположим, строится дом и у него есть земельный участок. Мы не можем провести благоустройство за границами этого участка, а вот в рамках программы «Мой район» можно создать рядом парковую зону или сквер, соединить их с детской площадкой или прогулочной зоной возле дома. Так процесс выглядел на начальной стадии. Когда начнется реализация всех проектов планировки, все будет совсем по-другому.

Программа реновации является не столько программой строительства нового жилья, переселения жителей и сноса жилых домов, сколько программой создания совершенно новой, сбалансированной и комплексно развитой городской среды принципиально другого качества и уровня, включающего социальное и транспортное развитие, благоустройство и новые стандарты жилищного строительства, инфраструктуру для досуга и творчества и много другое.

В рамках программы реновации будет благоустроено около 2000 гектаров территорий столицы, более 5500 километров инженерных сетей будет обновлено или проложено заново.

— После утверждения программы реновации началась активная работа по подбору стартовых площадок для запуска волнового переселения. Сегодня подбор продолжается?

— Изначально стартовыми площадками были свободные земельные участки в пределах района. Напомню, что мэром Москвы поставлена задача переселять людей максимально близко к их прежнему месту жительства, в пределах района, по возможности в шаговой доступности.

Сейчас мы имеем 556 стартовых площадок, 8,8 миллиона квадратных метров — это весь совокупный градостроительный потенциал, на части которого уже построены дома. В начале программы мы имели одну треть от этого количества. Вместе с префектурами, управами, с жителями, с Департаментом городского имущества мы рассматривали каждый участок, на котором только возможно строить.

Напомню, что программа реновации выстроена по волновому принципу. Допустим, мы построили дом и переселили в него условно несколько пятиэтажек, а затем снесли их. На месте снесенных домов появилась площадка второй волны.

Одновременно подбор стартовых площадок не останавливается, зачастую сами жители помогают нам подобрать территорию для будущей застройки.

— Получается, темпы реализации программы в ближайшие годы продолжат расти?

— Мы начали проектировать с полумиллиона квадратных метров жилья, затем — миллион, потом — полтора миллиона. Сегодня у нас в проектировании и строительстве находятся 7,5 миллиона квадратных метров, и эта цифра будет расти.

Если в этом году задача ввести в эксплуатацию не менее 1,2 миллиона «квадратов», то к концу 2024 года этот показатель должен достигнуть суммарно порядка семи миллионов, то есть в два раза больше.

— Сформировалась ли за время реализации программы система обратной связи с жителями?

— Программа максимально открыта и публична для всех жителями Москвы. При Общественной палате Москвы создан Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации. Там работает профессиональная команда. Это основное место, где жители могут получить консультацию и в том числе пожаловаться. Уточню, с начала реализации программы в штаб обратились около 132 тысяч горожан.

В Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы создан единый контакт-центр, куда поступило более 79 тысяч обращений граждан. Работают центры информирования населения, мобильные информационные центры Фонда реновации.

При этом отмечу, что Департамент градостроительной политики города Москвы координирует всю программу, Департамент городского имущества занимается переселением, Департамент строительства проектирует и строит и так далее. Вся эта непростая, но эффективная вертикаль выстроилась и теперь очень дружно и конструктивно работает.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Сергей Иванович, напоследок давайте представим программу реновации в актуальных цифрах.

— Сегодня подобраны территории, на которых можно построить 8,6 миллиона квадратных метров жилья, 2,6 миллиона при этом уже введены в эксплуатацию. Расселены и полностью снесены 111 домов.

Есть такая формулировка — «находятся в переселении или переселены». Она непосредственно касается участников программы. Мы не можем точно сказать, сколько в этом году будет переселено людей, но мы можем сказать, какому количеству человек мы предоставим возможность переселиться. В соответствии с этой формулировкой находятся в переселении или переселены 88,5 тысячи человек, из которых переселились более 66 тысяч.

В этом году мы планируем начать переселение около 35 тысяч человек и ввести в эксплуатацию не менее 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Часть из этих домов будут введены, то есть сданы и приняты в эксплуатацию, в последние месяцы года. Поэтому их передадут под заселение уже в следующем, 2023 году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На данный момент в программу реновации включены 5175 домов по всей Москве. Сейчас на месте снесенных пятиэтажек строятся 36 новых домов в 9 округах столицы. Помощь при переезде в новую квартиру получили более 20 тысяч семей. Продолжается подбор стартовых площадок, с начала года их перечень пополнился 23 адресами. С момента начала реализации программы специалисты Общественного штаба по реновации обработали около 132 тысяч обращений от жителей.

ФАКТЫ

До момента заключения первого договора жители дома, включенного в реновацию, могут выйти из программы, организовав собрание собственников. Войти в программу таким способом сегодня нельзя.

Демонтаж расселенных пятиэтажек проводят по технологии умного сноса: максимум строительного мусора перерабатывают для вторичного использования, минимизируют неудобства для жителей близлежащих домов.

Часть домов, вошедших в программу, признана исторически ценной. Их жителей переселят, но сами дома не снесут.

Переселение проводится в три этапа: с 2020 по 2024 год расселят 930 домов, с 2025 по 2028 год — более 1630 домов, с 2029 по 2032 год — свыше 1800 домов.

При переселении участники программы могут улучшить жилищные условия и докупить квадратные метры со скидкой 10 процентов от рыночной цены. К примеру, из двушки можно переехать в трешку, при этом можно воспользоваться ипотекой.

Владельцы квартир в домах, включенных в программу реновации, освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию прав на жилье, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при обмене старой квартиры на новую.

ДОСЬЕ

Сергей Левкин окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище имени А. А. Комаровского по специальности «строительство зданий и сооружений». С 1983 по 1997 год работал на различных должностях в Военно-строительном управлении Москвы. В 2011 году возглавил Департамент градостроительной политики Москвы. Сергей Левкин — почетный строитель России и Москвы, заслуженный строитель Российской Федерации, награжден орденом Почета, отмечен почетной грамотой правительства Российской Федерации, почетным знаком Министерства строительства и ЖКХ РФ, знаком отличия «За безупречную службу городу Москве». Президентом России награжден орденом Александра Невского.