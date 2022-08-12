От магистралей до спортивных залов: топ–5 новостроек года

Фото: Василя Махиянова / Вечерняя Москва

По хорде с ветерком

В сентябре ожидается ввод последнего участка Северо-Восточной хорды в пределах МКАД.

— Он соединит уже готовые отрезки магистрали в четырех округах города, улучшит транспортную доступность в 26 районах, где проживают 2,5 миллиона человек, — рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. — Главный элемент этого участка от Дмитровского до Ярославского шоссе — одна из самых длинных в Европе эстакад протяженностью 2,5 километра — готов на 95 процентов.

Сама же Северо-Восточная хорда в скором будущем станет частью Московского скоростного диаметра, когда в будущем году соединится с Юго-Восточной хордой.

Самбо плюс бокс

Завершается подготовка к вводу в эксплуатацию еще одного объекта международного уровня в «Лужниках» — Центра самбо и бокса.

— Это, по сути, два разных сооружения, просто объединены общим фасадом, — сообщил Рафик Загрутдинов. — Здание уникально по размерам: тут мог бы уместиться 21 магистральный самолет! Это полноценный спортивный комплекс, в котором могут заниматься как любители, так и профессионалы. Зал в центре бокса рассчитан на два ринга с трибунами на 2000 зрителей и VIP-ложей на 40 человек. Здесь размещено 100 прожекторов, которые позволяют обеспечивать качество прямой трансляции в формате FULL HD. В Центре самбо предусмотрен зал на три ковра с трибунами на 1600 зрителей и VIP-ложей на 40 человек, будет здесь и тренировочный зал.

Возрождение библиотеки

В июне выдано разрешение на ввод в эксплуатацию здания Библиотеки ИНИОН РАН. Прежнее здание библиотеки на Нахимовском проспекте, построенное в начале 1970-х, сильно пострадало от пожара в 2015 году и позже было снесено. Новое четырехэтажное строение возведено с использованием современных технологий и материалов.

— При этом оно сохранило свой оригинальный внешний облик и назначение, — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Помимо книгохранилищ, на площади около 38,5 тысячи квадратных метров размещены музей, читальные залы, фонд редких книг, актовые залы, откроется здесь и типография.

Дом для моржей

Кроме того, в 2022 году Московский зоопарк уже получил павильон «Ластоногие» — комплекс для содержания белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей с максимально приближенной к их привычным условиям обитания средой. Его реконструкция велась 2,5 года. В результате площадь павильона увеличилась более чем в три раза, с 1,8 тысячи квадратных метров до шесть тысяч «квадратов». Появились большие бассейны с морской водой, которые обеспечивают условия, максимально приближенные к естественной среде обитания морских львов, котиков и других ластоногих, численность которых благодаря улучшенным условиям в зоопарке до конца года смогут увеличить почти вдвое.

Выше крыши

А еще в сентябре на ВДНХ откроется самое высокое в Европе колесо обозрения.

Его высота — 140 метров: это 47-этажный дом! Колесо оснащено 30 кабинками вместимостью 15 человек. В каждой кабине есть системы кондиционирования, отопления, освещения и видеонаблюдения, аудиосистема и кнопка связи с оператором. Вместимость колеса за один оборот продолжительностью 18 минут и 40 секунд составит 450 человек. Аттракцион назвали «Солнце Москвы». Для кого-то он может стать частью личной истории: при индивидуальной аренде кабинки в ней можно будет провести регистрацию брака.