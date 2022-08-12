Желтой стрелой в трех измерениях: станцию «Пыхтино» возводят под землей, на поверхности и над рекой

Руководитель проекта компании-подрядчика по строительству нового участка Солнцевского радиуса Максим Донис показывает метромост на перегоне между «Пыхтино» и «Внуково» / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Пыхтино Карта всех событий

В четверг, 11 августа, в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Станцию обещают сделать необычной, посвятив ее оформление авиационной тематике. Пока на площадке в Новой Москве трудятся порядка тысячи человек. Круглосуточно они возводят одну из самых воздушных станций в городе. Она станет предпоследней на линии перед тем, как пассажиры попадут в аэропорт Внуково.

Уникальная стройка развернута в Новой Москве — Калининско-Солнцевскую линию метрополитена «тянут» в сторону аэропорта Внуково. Две станции — одноименная с международным авиаузлом и «Пыхтино» — станут настоящими шедеврами инженерной мысли.

«Вечерняя Москва», побывав на стройплощадке, рассказывает, какие решения принимались для сооружения нового участка желтой ветки. Экскурсию провел руководитель проекта строительства участка «Пыхтино» — «Внуково» компании-подрядчика ИБТ Максим Донис.

Пролетит самолет

Почти два года назад в деревне Пыхтино был только пустырь и несколько построек. Сегодня здесь кипит работа — тысяча человек в окружении мощной спецтехники в круглосуточном режиме возводят станцию «Пыхтино».

— Начинали с переноса инженерных коммуникаций, расчистки земельного участка под стройку, — говорит Максим Донис. — Следующим этапом стала разработка котлована и устройство стены в грунте. После этого занялись основным конструктивом станции. На сегодня из 28 тысяч кубометров бетона осталось залить всего три тысячи «кубов». До конца года все монолитные работы завершим.

Спустя два года уже видны бетонные очертания «Пыхтино» на поверхности. Несколько этажей вверх выросли быстро. Впереди к трем наземным и одному подземному добавится еще один уровень — там создадут помещения для отдыха бригад и машинистов Московского метрополитена. Сейчас рабочие как раз выставляют панели для того, чтобы в скором времени залить здесь монолит.

Уже можно представить, заглянув на стройплощадку, как пассажиры войдут в единственный вестибюль. Слева кассы, справа — отделение полиции, по центру — турникеты со всеми современными сервисами: распознаванием лиц для оплаты проезда, камеры видеонаблюдения, возможностью быстрого прохода по банковской карте или проездному. Установку этого оборудования начнут только в следующем году. Но уже понятно следующее: основа всех помещений — монолит — возведена, в служебных и технических отделениях началась отделка. Рабочие выкладывают пол и некоторые стены керамической плиткой.

Три эскалатора выведут на платформу. Наклон частично смонтирован. Уже установлены основы подвижного механизма. Пока они закрыты — ровно до того момента, как на стойки начнут ставить ступени и подключать их к инженерным коммуникациям. Над головой у пассажиров — настоящее окно в авиационный мир. Над пассажирами при спуске на платформу «пролетит» знаменитый Ту-144. Его модель надежно зафиксируют специальными креплениями. Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а эскалаторный тоннель будет иметь продолжение в виде колодца-раструба, который днем заполнит солнечный свет.

Авиационную тематику продолжат и на путевых стенах — их украсят тематические панно.

— Приступаем к облицовке платформенного участка, — продолжает вести по маршруту Максим Донис. — Он получит свой каменный «наряд»в светлых тонах.

На противоположной стороне платформы — на глухой путевой стене — разместится хронологическая лента графических изображений советских самолетов — от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, — взятых с их чертежей. Авиационную тематику продолжат и на самой станции. На платформенной части «Пыхтино» установят панели цвета патины. Благодаря такому оформлению у пассажиров создастся впечатление, будто они смотрят на ретрокартину. На потолке появятся гнутые элементы световой конструкции из сотовых панелей с поверхностью под нержавеющую сталь.

Панорама из окна

Сами места, где строится станция «Пыхтино», очень живописные. Рядом — местная речка Ликова, вокруг зеленое обрамление из деревьев и кустарников. Чтобы природные достопримечательности были заметны и пассажирам, одну из стен «Пыхтина» решили сделать стеклянной.

Похожее решение уже было реализовано на станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии. Ее, кстати, тоже возводили специалисты ИБТ.

— Оба проекта имеют сходство: делаем одну из стен как галерею, чтобы пассажиры могли оценить красивый вид за окном, — объясняет Максим Донис. — Такое решение обусловлено еще и местным рельефом: сильные перепады ландшафта есть и на «Мичуринском проспекте», и на «Пыхтине».

Еще одной особенностью стало расположение тоннелей: часть пришлось проложить под землей, а часть — на поверхности. От «Рассказовки» до «Пыхтина» перегоны соорудили под землей. Их уже прошли щиты «Роза» и «Наталья». Станции надежно связаны, вскоре в тоннелях начнется укладка путей.

— При проходке тоннелей проводили организационные мероприятия: ставили датчики, когда щиты шли под автозаправкой, эстакадой и магистралью, — рассказывает Максим Донис. — При этом скорость механизированных комплексов «Розы» и «Натальи» снижалась практически вдвое. Подземные трассы прошли ювелирно, без малейших просадок. Мониторинг вели постоянно.

Проводят мониторинг и при работах на водоотливной части — ее, как и венткамеру, сооружают неподалеку от местного магазина.

— Выставили ограждающие конструкции, провели разработку котлована, контроль работ идет постоянный, — добавляет он.

После продуктивной работы щиты «Роза» и «Наталья» были демонтированы и прошли текущий ремонт. Как только потребуется, металлические леди-тяжеловесы вновь отправятся в путь покорять подземные трассы столицы. Их поведут опытные пилоты — машинисты тоннелепроходческих комплексов.

Вид со станционного комплекса на пыхтинский метромост / Фото: Никита Машкин / Пресс-служба ООО «ИБТ»

Нестандартные решения

Попадая на платформу «Пыхтино», пассажиры практически сразу окажутся на метромосту. Это уникальное сооружение — гордость строителей и будущая достопримечательность всей столичной подземки.

Всего в Москве 11 метромостов. Старейшим в России является открытый в 1937 году Смоленский метромост через Москву-реку на Филевской линии. Самый новый метромост — Митинский через Москву-реку на Арбатско-Покровской линии — построен в 2009 году. Самым современным станет метромост через реку Ликову на перегоне между «Пыхтином» и «Внуковом». Он будет 12-й по счету и вторым по своей протяженности. Первенство пока принадлежит Лужнецкому метромосту.

— Поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту и снова нырять под землю. Из-за траектории линии мост будет не прямой, а дугообразный, — говорит Максим Донис. — Принятые технические решения и здесь обусловлены неровностями местного рельефа. Сейчас основа моста готова. Его мощные опоры глубоко уходят в землю. Только пятую часть от общей длины можно увидеть на поверхности.

Основные конструкции опор надежно спрятаны от глаз пассажиров.

— Уже выполнена укладка щебня для устройства верхнего строения его пути, в ближайшее время начнется укладка шпал и рельсов. Готовность моста высокая, — с Максимом Донисом мы идем по самому метромосту.

Под ногами — щебенка, а под ней — виброматы, благодаря наличию которых поезда едут плавнее и практически бесшумно. За счет такого «слоеного» строения основания у путей высокая надежность и безопасность.

Сами пути разведены между собой. Если смотреть со стороны «Пыхтина», они словно образуют букву V. 460-метровый метромост у станции «Пыхтино» имеет 23 опоры и 22 пролетных строения. Вокруг путей возведены защитные экраны — они предотвратят незаконное проникновение на объекты метрополитена.

Кроме того, опоры метромоста покрыты специальным составом, не подверженным коррозии. Так они прослужат максимально долго.

— У метромоста ближе к окончанию строительства будет проведено благоустройство, — сообщил собеседник «ВМ». — В целом территорию вокруг дополнительно озеленим, высадив деревья, кустарники, устроив цветники и газоны. Получится небольшой районный парк, украшением которого станет оригинальная станция метрополитена.

В благоустройство, кстати, входит и очистка местной речки Ликовы. А неподалеку можно будет сидеть на скамейках и любоваться видами на реку и парк.

Повысить доступность

Решение о продлении Солнцевской линии метрополитена от станции «Рассказовка» в аэропорт Внуково было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году.

Продление Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково позволит улучшить условия транспортного обслуживания порядка 350 тысяч жителей и работающих существующей и перспективной застройки в районе Внуково и поселениях Внуковское, Марушкинское, Филимонковское Новой Москвы, прежде всего в кварталах, расположенных вдоль Боровского и Киевского шоссе.

Благодаря появлению метро в этой части столицы улучшится транспортное обслуживание 22,1 тысячи человек, которые проживают в пешей доступности от новых станций. Время ежедневных поездок сократится для них в среднем на 20–40 минут.

Кроме того, запуск пятикилометрового участка от «Рассказовки» до «Внукова» сделает быстрее дорогу до аэропорта и сэкономит не только время, но и деньги пассажиров.

— Сокращение времени в пути составит до 40 минут, — уточнили в столичном Стройкомплексе.

Ввод новых станций метро, над которыми сейчас работают специалисты ИБТ, позволит разгрузить и прилегающие магистрали. Так, после запуска двух станций Солнцевского радиуса Киевское и Боровское шоссе станут на пять и десять процентов соответственно свободнее.

ЦИФРА

50 тысяч человек будут ежедневно пользоваться двумя новыми станциями — «Пыхтино» и «Внуково».

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэра города Москвы:

— Продление Солнцевской линии до «Внукова» стоит в планах ввода на 2023 год. Работы идут согласно графику. Метро до «Внукова» станет огромным подарком для 20 миллионов пассажиров, которые ежегодно пользуются этим московским аэропортом. Кроме того, новые станции сделают город ближе для жителей Новой Москвы.

В ТЕМУ

В июне щит «Роза» завершил проходку левого тоннеля от метромоста у строящейся станции «Пыхтино» до котлована будущей станции «Внуково» Солнцевской линии метро на территории одноименного аэропорта. Это первый тоннель столичной подземки, который проложили к действующему аэропорту Москвы. Трасса тоннеля составила чуть более километра, работы велись на глубине до 16,5 метра.

По дороге «Роза» прошла под автотрассами и дорожными эстакадами Новой Москвы, а также под жилой застройкой поселения Внуковское. Метростроители преодолели намеченный путь за 4,5 месяца. Проходку соседнего правого тоннеля ведет тоннелепроходческий щит «Наталия».