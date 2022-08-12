Кто завоюет лидерство на архитектурном Олимпе

Отмеченный премиями парк «Зарядье» — любимое место отдыха тысяч горожан, среди них Алексей Семенов и Лилия Салдаева / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В воскресенье, 14 августа, праздник тех, чьи творения остаются в веках — День строителя. О перспективах отрасли в текущей геополитической ситуации «Вечерняя Москва» расспросила экспертов.

За последние 11 лет Москва реализовала множество знаковых проектов в области недвижимости и городского развития: спорткомплексы, парковые ансамбли, деловые центры, транспортно-пересадочные узлы и многое другое. При этом столица стала регулярной участницей международных отраслевых конкурсов и сама привлекала ведущие бюро мира к разработке концепций своих объектов.

Достаточно вспомнить, что лауреатами престижной архитектурной премии MIPIM Awards, присуждаемой в рамках ежегодной Международной инвестиционной выставки недвижимости во французских Каннах, становились столичный проект «ВТБ Арена Парк» (в 2014 году), парк «Зарядье» с одноименным концертным залом (в 2019 году), Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой победил как лучший спортивный и культурный объект (в 2020 году). А среди финалистов в разные годы оказывались проект «Башня «Эволюция» в «Москве-Сити», инновационный центр «Сколково», стадион «Лужники», проект благоустройства Москвы-реки.

Как повлияет на реализацию градостроительных планов столицы текущая обстановка в мире? Готовы ли отечественные архитекторы и строители держать заданную высокую планку — «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

— Судя по фактам на сегодняшний день, выход зарубежных команд из российских проектов не стал катастрофой: такие случаи единичны, и у нас есть бюро, готовые взяться за эти проекты, — отмечает в беседе с «ВМ» главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Но, безусловно, качество реализации проектов зависит и от материалов, комплектующих, инженерного оборудования, поставка которых во многом идет за счет международного сотрудничества. Да, стройматериалами столица сейчас обеспечена и независима от внешнего рынка более чем на 95 процентов. При этом степень зависимости от технологий еще не очень ясна, все-таки в новой реальности прошло не так много времени...

То есть на данный момент очевидно, что у нас есть с кем работать (есть сильные команды, люди с высокой квалификацией), а с чем работать — будет ясно в течение года или двух, стройка — дело не быстрое.

В свою очередь, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков настроен оптимистично и уверен, что отечественные компании и сегодня способны создавать топовые объекты вне зависимости от возникающих временных трудностей с материалами или технологиями.

— Нельзя забывать, что мы все родом из Советского Союза и к трудностям нам не привыкать, — говорит эксперт. — Перед нашими могучими организмами нет неразрешимых проблем. На самом деле мы можем даже больше и лучше, чем думаем. Я хорошо знаю многие архитектурные школы и могу сказать, что отечественный МАРХИ дает высочайший уровень образования, которое позволяет нам даже в самых сложных ситуациях решать любые архитектурные задачи. Вы ведь понимаете, что архитектура — это про идею, про концепцию в первую очередь, а не про те или иные материалы. Для последних всегда найдется приемлемая альтернатива.

В России вообще материалов предостаточно! Вот я люблю наш серенький, кривенький горбыль. Но это если идет речь о малоэтажном деревянном домостроении, столь популярном, кстати, сейчас. Хотя и с новостройками в мегаполисе все в порядке — параллельным импортом мы все получаем.

По словам Шумакова, даже если происходят какие-то временные сбои, на итоговое качество объектов это не влияет. Главное, чтобы проект был убедительный, профессиональный. И тут нам точно есть чем гордиться.

— Взять хотя бы станцию столичного метрополитена «Кленовый бульвар-2», — продолжает президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. — Свою работу над проектом прекратила компания Захи Хадид (Zaha Hadid Architects), и вместо нее станцию делают московские ребята, занявшие второе место в конкурсе на облик метро: вышло менее модерново, более строго, но в целом гораздо органичнее с окружающей средой, спокойнее для пассажиров. Одним словом, наша цель — не тормозить набранный темп проектировок и реализации, не останавливаться. Так что мы не дрогнули, а я лично только обрадовался — отвалилась шелуха, так называемые дорогие звезды архитектуры, и обнаружились на своей почве талантливые специалисты, для которых открылись широкая дорога и возможности.

Что касается массового строительства, сейчас аналитики констатируют серьезную поддержку отрасли на уровне Минстроя и Центробанка.

Планомерное снижение ключевой ставки способствует снижению ипотечных ставок и, соответственно, увеличивает привлекательность как первичной, так и вторичной недвижимости, что в итоге поддерживает застройщиков.

— Люди зря боялись, что застройщики теперь начнут упрощать свой продукт — бизнес активно включился в поиск разумных логистических цепочек, других ходов, — замечает глава департамента аналитики и консалтинга крупного столичного агентства недвижимости Елена Чегодаева. — Небоскребы бизнес-класса продолжают оборудовать безопасными лифтами из Турецкой Республики, а отделывают здания, да, уже не мраморной крошкой из Испании или Италии, а прекрасным камнем из Казахстана и Белоруссии, дефицита которого не наблюдается. Смотрится не хуже, между прочим. Известные застройщики в том числе продолжают реализовывать объекты, полностью готовые к заселению — со встроенной кухней и мебелью, что для кого-то идеальный вариант.

Безусловно, самые продаваемые жилые комплексы — это комфорт-класс. И с развитием обширной сети МЦК, МЦД и БКЛ возникает все больше желающих жить около парков, пускай чуть дальше от центра, но с хорошей транспортной доступностью. Предсказуемо в лидеры выбивается Западный административный округ, с его благоприятной розой ветров и замечательным ландшафтом. Его догоняет САО, где застраиваются бывшие промышленные зоны.

Статистика явно свидетельствует о том, что после падения спроса в апреле теперь продажи уже растут.

Не секрет, что создавать нужную инфраструктуру, со всеми коммуникациями, техническими подключениями, — это огромные затраты для застройщика, и большое подспорье, что государство выделит дополнительное финансирование в размере 45,5 миллиарда рублей на выполнение программ льготной ипотеки. Учитывая, что ипотека остается основным драйвером спроса (ее доля в сделках составляет почти 85 процентов), застой строительной области точно не грозит.

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