Квартира мечты совсем близко

Дизайн интерьеров квартир и общественных зон с учетом актуальных мировых тенденций, как в проекте ЖК Rotterdam на Варшавском шоссе / Фото: FSK.RU/ROTTERDAM

Одно из самых важных жизненных предприятий — покупка собственной недвижимости. Поэтому сегодня, когда с рынка ушли привычные зарубежные поставщики, люди боятся как задержек строительства, так и снижения качества материалов. Но эти опасения напрасны. В ближайшем будущем, например, планируется применение технологий крупноразмерного модульного домостроения.

— По предварительным оценкам, инновационные характеристики модульных технологий могут до 20 раз сократить сроки строительства высотных зданий, а также на 15–20 процентов снизить себестоимость строительных работ, — сообщил Андрей Бочкарев, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

По его словам, ключевыми преимуществами крупноразмерного модульного домостроения являются заводское качество жилья, улучшение состояния окружающей среды в районе строительства, а также сокращение сроков работ за счет высокой скорости сборки зданий на площадке.

А пока известные отечественные девелоперы стойко приняли вызов и уже нашли достойную альтернативу ушедшим контрагентам по главным пунктам на базе дружественных стран — Турции, Китая, Индии, Казахстана. Найдены замены как по инженерному оборудованию, по лифтам, так и по отделочным материалам, поскольку была поставлена задача сохранить именно ту отделку, которая изначально отмечалась в дизайн-проектах. Также оперативно были проведены переговоры с российскими производителями о поставках продукции для строительства домов бизнес- и комфорт-класса.

Из этого следует, что ни темпы роста новостроек, ни их эстетическая сторона не пострадают. Некоторые компании с особым вниманием относятся к художественному образу своих жилых комплексов. Например, ГК ФСК — крупная девелоперская компания России, которая по версии авторитетного журнала Forbes входит в топ-10 самых надежных застройщиков страны. Их дома привлекают не только выгодными локациями, но и стильной архитектурой, вроде статусного Rotterdam возле воды, романтичного «Режиссера» у парка, оригинального «Рихарда» на севере мегаполиса или стремящегося ввысь «Архитектора». И абсолютно все жилые комплексы отличаются выверенной инфраструктурой: все территории функциональны, с дизайнерским озеленением, со спортивными и детскими площадками — с зонами отдыха для жителей всех возрастов.

Подобный навык продаж и строительства, естественно, обретается с годами — компания была основана еще в 2005 году и довольно успешно прошла не один кризис. Ее вертикально интегрированная структура вполне позволяет в короткие сроки своими силами проектировать и строить объекты любого уровня сложности. Она обладает внушительным земельным банком и имеет свои производственные мощности, с 2016 года в ее структуру вошел 1-й ДСК — крупнейшее предприятие по производству панельных домов с более чем 60-летней историей. Все эти годы бизнес стабильно растет, в прошлом году введено в эксплуатацию 908 тысяч квадратных метров нового жилья. Данные факты позволили включить ГК ФСК в обновленный «Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ».

По оценкам экспертов строительного рынка, затраты на логистику и сроки поставки в будущем, конечно, увеличатся, однако опытные застройщики намерены учесть это при планировании своей деятельности внутри компании.

К тому же продолжается активная работа с зарубежными партнерами, чье производство локализовано в России, чтобы в конечном итоге жизнь горожан вышла на совсем иной уровень, где дается не только уют как базовая потребность, но и нечто большее — философия правильного бытия.

Функциональные планировочные решения и современная архитектура — то, на что сегодня обращают внимание застройщики и будущие покупатели жилой недвижимости / Фото: Пресс-служба ГК ФСК

КСТАТИ

В 2021 году в рамках премии «Лучшие социальные проекты», призванной поддержать курс правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса, за помощь в решении проблем обманутых дольщиков, а также возведение центра инфекционных болезней «Вороновское» за рекордные сроки в начале пандемии была отмечена ГК ФСК.

ЦИФРА

4,6 миллиона квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в российской столице в текущем году.