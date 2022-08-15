Столичные волонтеры собирают школьные товары для детей Донбасса

Представители Молодежной палаты Дмитрий Каплацкий, Михаил Мещеряков и Кирилл Шадрин (слева направо) собирают канцтовары для школьников Донбасса / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 37Г Карта всех событий

Волонтеры молодежной палаты Головинского района столицы начали сбор канцелярских принадлежностей для детей Донбасса к новому учебному году.

Стопки тетрадей, упаковки цветных карандашей и шариковых ручек, а также прочая канцелярия разложены на столе в кабинете пункта приема гуманитарной помощи. Волонтер Кирилл Шадрин начинает формировать из товаров комплекты для школьников Донецкой и Луганской народных республик. Помимо тетрадей, карандашей и ручек, в них входят линейки, ластики, клей, а также акварельные краски, альбом для рисования и кисти.

Когда собирается один полностью укомплектованный необходимым набор школьных принадлежностей, Кирилл Шадрин складывает его в коробку, а затем приступает к сбору другого набора.

— На момент проведения акции я буду заниматься сортировкой гумпомощи для школьников. Это станет моим небольшим вкладом в поддержку детей ДНР и ЛНР, которые скоро пойдут в школу, — говорит столичный доброволец. — Хочется, чтобы желающих помогать нуждающимся было еще больше. Надеюсь, что своим примером мне получится доказать, что волонтерство, которым я занимаюсь около трех лет, доступно каждому. И объяснить, что даже небольшая помощь от каждого добровольца окажется полезной, если нас будет много.

Формировать канцелярские комплекты Кириллу помогает волонтер Дмитрий Каплацкий.

— Как и мой коллега, добровольческой деятельностью занимаюсь около трех лет, — рассказывает он. — Несмотря на то, что порой у меня много времени уходит на учебу, я всегда стараюсь найти время для безвозмездной помощи нуждающимся. Потому что чувствую, как она внутренне делает меня лучше.

Сбор гуманитарной помощи для детей Донбасса продлится до конца августа. За это время добровольцы планируют собрать не менее ста комплектов с канцелярскими товарами.

Кроме того, волонтеры добавили, что они также собирают пеналы и рюкзаки, куда дети будут складывать собранные москвичами принадлежности. Принести гуманитарную помощь можно в пункт сбора по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 37Г.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мещеряков, председатель молодежной палаты Головинского района:

— Ранее нам уже приходилось оказывать помощь жителям Донбасса. Например, в июне мы собрали средства на покупку спортивного инвентаря для детей Донецкой и Луганской народных республик. На полтора миллиона рублей купили детям боксерские груши, футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, кимоно для занятий дзюдо. Надеюсь, что акция по сбору канцелярских товаров пройдет так же успешно, как и предыдущая.