Рекрутинговые центры, база проверенных кандидатов, открытые отборы: как город помогает бизнесу в найме сотрудников

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Щепкина, 38с1 Карта всех событий

Еще три года назад столичная служба занятости провела масштабную трансформацию. Сегодня это крупнейший государственный кадровый оператор, работающий как с соискателями, так и с работодателями. Служба занятости предлагает не только базовые услуги индивидуального трудоустройства, но и передовые HR-сервисы и инструменты. Среди них обширная база мотивированных кандидатов, рекрутинговые центры и массовые открытые отборы.

— Служба занятости работает по двум ключевым направлениям — B2C, то есть оказание услуг клиентам, нашим соискателям, и B2B — взаимодействие с бизнесом. В разрезе B2C мы помогаем в трудоустройстве горожан с учетом их индивидуальных запросов и профессиональных целей. Для них мы разработали обширный портфель услуг, включающий карьерное консультирование, профориентационное тестирование, помощь в составлении резюме, тренинги и мастер-классы, дополнительное профобучение и поддержку в открытии собственного дела. Но также в арсенале службы занятости есть уникальные сервисы и для бизнес-сегмента.

Мы понимаем, что подбор подходящих кандидатов даже на точечные вакансии может длиться неделями. Чтобы сократить временные, стоимостные и логистические издержки для работодателя, мы стараемся максимально оптимизировать и ускорить этот процесс. В направлении B2B мы предлагаем такие HR-сервисы, как рекрутинговые центры и открытые отборы, — рассказал директор столичного центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

Рекрутинговые центры — это своего рода «филиалы» HR-подразделений компаний. Прямо на площадке флагманских центров занятости «Моя работа» представители компаний ведут целевой подбор кандидатов на вакантные позиции. Постоянный поток соискателей обеспечивают карьерные консультанты, которые проводят всю предварительную работу с кандидатами — помогают грамотно составить резюме и подготовиться к собеседованию. Рекрутеру компании остается только рассказать об актуальных вакансиях, корпоративной культуре и преимуществах работы в компании, оценить реальные возможности и навыки соискателя.

На базе флагманских центров занятости «Моя работа» открыты десять рекрутинговых центров. Сервисом уже воспользовались крупнейшие российские ретейлеры «Магнит», «Дикси», «КуулКлевер — Мясновъ — Отдохни», ведущий почтовый оператор «Почта России», сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка», сеть ресторанов русской кухни «Теремок», энергетическая компания «МОЭК», крупнейший производитель мясной продукции «Черкизово», «Московский метрополитен» и Стройкомплекс города Москвы. Они ищут более 28 тысяч новых сотрудников.

Второй эффективный HR-сервис службы занятости — открытые отборы. Он особенно актуален для работодателей с постоянной массовой потребностью в новых сотрудниках. Благодаря этой технологии в течение одного дня рекрутеры компаний могут провести собеседования с десятками мотивированных соискателей и в кратчайшие сроки закрыть вакантные позиции.

Участие в отборах принимают крупнейшие российские компании из всех экономических отраслей. Среди них маркетплейс Wildberries, крупнейшие представители банковского сектора «Сбербанк» и «Совкомбанк», группа компаний «МТС», телекоммуникационный холдинг «Акадо», DIY-ретейлер «Леруа Мерлен», сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл», нефтяная компания «Лукойл» и другие.

Для более эффективного и релевантного подбора кандидатов служба занятости предлагает работодателям-партнерам собственную базу кандидатов, прошедших верификацию по каналам межведомственного взаимодействия. Это позволяет компаниям не тратить время и ресурсы на проверку достоверности информации об уровне образования, квалификации и опыте работы соискателя.

Трудоустроиться горожанам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улицах Щепкина дом 38, строение 1 и Шаболовке дом 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт на улице Сергия Радонежского дом 1, строение 1, а кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения — на улице Куусинена дом 2, строение 1.