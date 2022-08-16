Сервис, торговля, транспорт, логистика: какие сферы выбирают москвичи для трудоустройства

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Чаще всего москвичи трудоустраиваются в сервисную индустрию, оптовую и розничную торговлю, а также транспорт и логистику. Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

По словам директора столичного центра занятости «Моя работа» Андрея Тарасова, сейчас трудоустройство в столице идет активно.

— Даже в летний период мы не отмечаем стагнации на рынке труда. С начала года более 55 тысяч горожан нашли работу при поддержке московской службы занятости населения. Пиковый спрос со стороны соискателей наблюдается в сервисной индустрии, оптовой и розничной торговле, транспорте и логистике. Высокий интерес к этим трем сферам обусловлен их доступностью для соискателя, ведь многие предложения гарантируют стабильность и при этом устанавливают низкий порог входа, — рассказал он.

Андрей Тарасов добавил, что в агрегированной базе вакансий службы занятости представлено более 330 тысяч актуальных предложений о работе, из них около 60 процентов — в этих отраслях, — сказал он. — Кроме этого, на площадках наших флагманских центров «Моя работа» открыто уже 10 рекрутинговых центров работодателей, 7 из которых представляют ретейл, сферу услуг и транспортно-логистическую отрасль. Также служба занятости ежедневно проводит массовые открытые отборы с крупнейшими компаниями из этих сфер. Рекрутинговые центры и открытые отборы позволяют нам не только предложить наиболее подходящую вакансию, но и в несколько раз ускорить процесс трудоустройства.

В конце прошлого года Светлана Омелина искала работу администратора, секретаря или офис-менеджера. В центре «Моя работа» ей помогли найти подходящее предложение.

— Пыталась искать работу самостоятельно, но не нашла подходящих вариантов. За помощью обратилась в центр занятости «Моя работа», где мне предложили вакансию администратора в общежитии для молодых ученых. Прошла собеседование, после чего меня пригласили на работу. Для меня очень важно, что трудоустройство полностью официальное, а место работы находится в 20 минутах ходьбы от дома. Работаю там уже больше полугода, меня все устраивает, — рассказала Светлана Омелина.

При поддержке центра занятости «Моя работа» Оксана Гудина устроилась на работу продавцом-консультантом в магазин «КуулКлевер».

— У меня был опыт работы в торговле, и мой куратор из службы занятости предложил вакансию продавца-консультанта в «КуулКлевер». Я решила попробовать свои силы и заполнила анкету в рекрутинговом центре компании во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина. Мне перезвонили и сказали, что мое резюме понравилось работодателю и меня готовы пригласить на работу. Меня удивило насколько быстро меня взяли. Ожидала, что придется пройти много этапов интервью, но все сложилось как нельзя лучше. Работа меня устраивает: находится рядом с домом, коллектив хороший, — рассказала Оксана Гудина.

Москвичка Мария Экономическая долгое время не работала. Все свободное время уходило на заботу о семье и воспитание детей. В июле этого года она поняла, что готова выйти на работу, и обратилась в службу занятости населения. В отделе трудоустройства «Черемушки» женщине предложили пройти собеседование с работодателем на открытом отборе в центре «Моя работа». Мария решила попробовать свои силы.

— Куратор из службы занятости порекомендовал мне пройти открытый отбор в «Почту России». На тот момент не работала больше года и рассматривала вакансии, которые не требовали специальной подготовки и подтвержденной квалификации. Вакансия почтальона показалась мне наиболее подходящей. Спустя несколько дней после собеседования уже оформила трудовой договор. Пока только привыкаю к моим новым обязанностям, но мне уже нравится. Почтовое отделение находится рядом с домом, плюс комфортный график — работать начинаю рано, но при этом и рано заканчиваю. Для меня это очень удобно, ведь у меня двое детей. Хочется побольше проводить время с ними, — рассказала Мария Экономическая.