Новые идеи развивают отрасль: как власти Москвы поддерживают начинающих предпринимателей

Студентка Финансового университета при правительстве России Кристина Мутавчук пришла на форум «Навыки будущего», чтобы приобрести новый опыт и знания, которые помогут ей в будущем открыть свое дело / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

17 августа в Москве прошел форум «Навыки будущего». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал об антикризисных решениях в секторе предпринимательства и тенденциях рынка труда.

В современном мире предприниматель, особенно начинающий, должен быстро адаптироваться к новым условиям, постоянно учиться, получая новые навыки и умения. Именно для этого на форум пришла студентка Финансового университета при правительстве России Кристина Мутавчук. Она состоит в предпринимательском клубе своего вуза, где помогает молодым бизнесменам развивать их идеи.

— Сейчас для нас открывается огромное количество возможностей. Начинающие бизнесмены могут предлагать свои идеи для проблемных секторов, развивая их. Сейчас много возможностей для импортозамещения, где нужны стартапы, — говорит Мутавчук.

Но, по словам девушки, для развития идей будущим предпринимателям нужна помощь.

— Например, чтобы найти первоначальное финансирование и единомышленников. В этом может помочь наш клуб. И чтобы он эффективно работал, я пришла послушать экспертов и перенять их опыт, — отмечает Кристина Мутавчук.

Но найти деньги на развитие идеи и единомышленников — это только часть успешного бизнеса в текущих реалиях. На передний план выходит стабильность, которую может обеспечить руководитель компании для своих подчиненных.

— Люди должны чувствовать себя защищенными, а для этого главам компаний стоит быть более открытыми, — рассказала HR-эксперт и консультант Рейтинга работодателей России Елена Лондарь.

По ее словам, конкуренция на рынке работодателей вышла на положительные значения, что говорит о нормализации ситуации.

— Обучать новых сотрудников выходит затратнее, поэтому руководству компаний стоит удерживать имеющихся специалистов, — отметила эксперт. — В этом может помочь сплочение коллектива.

Заместитель генерального директора ГБУ «Малый бизнес Москвы» Дмитрий Герасимов отметил и другие важные задачи, которые стоят перед руководителями компаний.

— Во-первых, нужно уметь стратегически мыслить, во-вторых, обладать набором soft skills, — сказал Герасимов. — Сейчас бизнес-обучение — одно из ключевых направлений нашей деятельности. Мы еженедельно проводим в Москве десятки бесплатных обучающих онлайн- и офлайн-мероприятий по различным тематикам: от старта и регистрации своего дела до менеджмента и развития личной и профессиональной эффективности.

Он добавил, что в городе есть возможность пройти комплексные программы, продолжительностью от нескольких дней до месяцев для начинающих предпринимателей.

А еще в столице уже более 40 тысяч бизнесменов воспользовались специальным сервисом по подбору антикризисных мер поддержки своего дела. Здесь можно найти всю необходимую информацию про положенные субсидии, гранты, кредиты, налоговые отсрочки и другие меры поддержки, действующие в Москве. По данным сервиса, каждый день его посещают более тысячи предпринимателей из Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Далевич, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты:

— В столице организовывают и проводят большое количество разных мероприятий, где начинающие предприниматели могут найти единомышленников и познакомиться с возможными будущими партнерами. Поэтому подобные форумы позволяют получить полезный опыт от более компетентных коллег, который поможет избежать ошибок при развитии своего бизнеса. Это очень важно, так как любой промах стоит денег. При этом предприниматели Москвы могут найти и готовые бизнес-схемы, которые находятся в свободном доступе.

КСТАТИ

Новичкам в бизнесе помогает и открытая ГБУ «МБМ» стартап-школа, где москвичи могут узнать в течение пяти дней, как открыть бизнес. Обучение начинается с разработки собственного бизнес-плана, изучения типов предприятий, возможностей их регистрации. Помимо этого, новички изучают способы продвижения продукта и развивают навыки командной работы, поскольку бизнес предполагает большой коллектив. Также на сайте ГБУ «МБМ» есть онлайн-курсы для начинающих.