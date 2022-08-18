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Жители двух пятиэтажек скоро получат ключи от новых квартир

Алексей Хорошилов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители двух пятиэтажек скоро получат ключи от новых квартир
Замруководителя Департамента градостроительной политики Андрей Валуй показывает квартиру в новом доме / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Бабушкинский район Карта всех событий

В пятницу, 19 августа, по программе реновации началось заселение пятого стартового дома в Бабушкинском районе на северо-востоке столицы.

Этот район был одним из первых, в котором началась программа реновации. Заселять два дома на улице Летчика Бабушкина начали еще в июне 2018 года.

Новостройка на Печорской улице — это уже пятый дом в районе, куда переезжают участники реновации. Их пятиэтажки находятся буквально в нескольких минутах ходьбы от нового дома, на улице Ленской.

Учитель начальных классов Екатерина Мишина — одна из тех счастливиц, кто сегодня получит смотровой ордер на квартиру. В своей пятиэтажке она прожила всю жизнь, сначала с родителями, теперь с мужем и дочерью.

— Мой муж — профессиональный строитель, он поддерживает квартиру в хорошем состоянии, но сам дом очень старый. У жильцов есть проблемы с мышами и тараканами, — говорит Екатерина.

К новой квартире у нее есть только одно требование — лишь бы не угловая. Этаж и планировка семье непринципиальны.

Местоположение нового дома Екатерине Мишиной нравится гораздо больше.

— Здесь рядом все социальные объекты, хороший зеленый парк, а старый дом располагался близко к оживленной дороге, постоянный поток машин, — рассказывает Екатерина.

Высота новостройки — 22–24 этажа. Два больших лифта, место для колясок. Отделка квартир соответствует закрепленному в законе стандарту программы реновации — заезжай и живи. В перевозке вещей, кстати, может помочь префектура округа.

В Северо-Восточном округе в программу реновации вошли 499 домов с общей площадью квартир 1415,8 тысячи квадратных метров. Новое жилье получат более 86 тысяч человек. Для организации волнового переселения в округе подобрали 82 стартовые площадки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Валуй, заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы:

— Возле нового дома выполнено качественное благоустройство и озеленение. Новостройка расположена внутри сложившегося квартала, ее архитектурно-планировочные решения гармонично вписываются в уже сложившуюся окружающую застройку. Кроме того, в шаговой доступности находится зона отдыха — сквер «Красная дорожка». Первый этаж дома нежилой — в перспективе здесь откроются коммерческие предприятия.

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