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Фестиваль прессы удивит программой

Марьяна Шевцова

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Фестиваль прессы удивит программой
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В субботу, 27 августа, в столице, в парке на Поклонной горе, пройдет XX Московский фестиваль прессы. Он проводится при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. В этом году фестиваль будет юбилейным, поэтому ведущие издания подготовили масштабную и очень интересную программу для москвичей и гостей столицы.

Накануне открытия «Вечерняя Москва» пообщалась с первым заместителем руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Юлией Казаковой, которая рассказала нам подробности предстоящего фестиваля.

— Юлия Георгиевна, расскажите, каким будет фестиваль прессы в этом году. Что ждет участников?

— Московский фестиваль прессы пройдет в 20-й раз при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. В субботу, 27 августа, в парке на Поклонной горе соберутся ведущие газеты и журналы, любимые москвичами, в том числе: «Вечерняя Москва», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Российская газета», «Наука и жизнь», «Сельская жизнь» и другие.

Два года, в период пандемии, фестиваль проводился в онлайн-формате, в этом году мы вернули очный формат, чтобы москвичи смогли встретиться с популярными авторами и журналистами, познакомиться с новыми цифровыми медиапроектами, оформить льготную подписку на печатные издания, полистать книжные новинки. Да и просто интересно и приятно провести время — участники готовят насыщенную информативную и развлекательную программу как для взрослых, так и для детей.

— Какие самые интересные мероприятия, на ваш взгляд, стоит посетить?

— Площадка фестиваля для удобства будет разбита на несколько тематических зон: «Бизнес и Digital», «Увлечения», «Книги», «Дети», «Спорт и здоровье». В программе с утра до вечера в каждой тематической зоне — встречи, презентации, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. Каждый обязательно найдет для себя что-то интересное и полезное, в зависимости от своих предпочтений.

Представители изданий и эксперты проведут интерактивный урок для старшеклассников по сторителлингу на тему «Мой город — Москва» и мастер-класс по фотографии, помогут разобраться в тонкостях профессии SMM-менеджера, а также выбрать лучшую автошколу Москвы, расскажут дачникам о новинках садоводства и новых семенах, поделятся рекомендациями по укреплению здоровья, похудению и активному долголетию. Участники смогут совершить путешествие по интересным уголкам Москвы и окунуться в историю. В зоне «Книги» состоятся презентации литературных новинок, уникальных детских книг и автограф-сессии авторов, подготовленные издательствами и книжными магазинами.

Самые увлекательные активности подготовлены для детей — игры, презентации, викторины, соревнования и розыгрыши призов. Маленькие гости фестиваля смогут почувствовать себя настоящими журналистами, посмотрят мультики, научатся делать тряпичных кукол.

Приглашенным на мероприятие слабовидящим учащимся специализированных школ представят и подарят книги-новинки от Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».

В первой половине дня на главной сцене пройдет музыкальный праздник-концерт «Народы Москвы», а в конце дня на сцене выступят молодые таланты.

Подробно с программой XX Московского фестиваля прессы можно ознакомиться на сайте pressfest.ru и страницах фестиваля в социальных сетях VK и OK.

ДОСЬЕ

Юлия Георгиевна Казакова родилась 16 июля 1968 года в Подмосковье. Окончила Московский институт электронного машиностроения по специальности «Прикладная математика». В 2015 году назначена первым заместителем главы Департамента СМИ и рекламы Москвы.

Курирует вопросы печати, книгоиздания, международного и межрегионального сотрудничества. Указом Президента РФ награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Владеет английским и французским языками.

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