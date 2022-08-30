Владислав Овчинский: Московский производитель разработал отечественные расходомеры для воды

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Пьезус» создал линейку электромагнитных и ультразвуковых расходомеров для воды и других жидких сред. Эти устройства могут заменить зарубежные аналоги, сообщил во вторник, 30 августа, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

— Работа по замене зарубежных товаров и оборудования отечественными аналогами остается одной из самых актуальных в Москве. Так, столичное предприятие разработало новую линейку электромагнитных и ультразвуковых расходомеров для жидких сред. Такие приборы применяются на объектах теплоэнергетического комплекса, в жилищно-коммунальном хозяйстве, металлургии и пищевых производствах, в системах водоснабжения и теплоснабжения по всей стране, — рассказал Владислав Овчинский.

Предприятие входит в небольшое число отечественных компаний, которые в настоящий момент могут создавать аналоги электромагнитных расходомеров большого диаметра — свыше 1000 миллиметров — на замену продукции ушедших с российского рынка иностранных производителей. Разработанные приборы способны обеспечить бесперебойную работу предприятий в условиях ограничения импорта, добавил Овчинский.

— Широко распространенные сейчас недорогие электромагнитные счетчики позволяют вести учет воды и стоков с погрешностью в 1,5–2 процента. Суммарно это приводит к завышению расхода стоков на тысячи кубометров ежегодно. Высокоточные электромагнитные расходомеры нашего производства обладают погрешностью 0,25–0,5 процента, что позволяет в несколько раз снизить переплаты за водозабор и водосброс. Также расходомеры обладают функцией автоматической очистки электродов, что существенно упрощает их обслуживание в процессе эксплуатации, — рассказал заместитель технического директора по производству компании «Пьезус» Дмитрий Тюменцев.

Он отметил, что отличительная особенность ультразвуковых расходомеров, разработанных компанией, — стабильная работа на трубопроводах большого диаметра — от 500 миллиметров и выше.