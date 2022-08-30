Владислав Овчинский: На столичном кабельном производстве внедрили систему оптического контроля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичная группа компаний «Москабельмет» внедрила систему непрерывного оптического контроля производства, фиксирующую отклонения от заданных параметров. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Сегодня московские предприятия все чаще используют высокотехнологичные решения для повышения качества продукции. Так, производитель кабелей стал использовать собственный программно-аппаратный комплекс с технологией компьютерного зрения, позволяющий фиксировать любые отклонения от заданных параметров, — сказал глава департамента.

Разработка компании «МосИТЛаб», также входящей в группу компаний, может применяться практически на любом промышленном производстве непрерывного типа. Установка может быть применена, например, при изготовлении шоколада или в машиностроении — на конвейерных производствах для контроля технологических операций или работ, выполняемых в ручном режиме.

Система установлена на линиях «Завода Москабель». За качеством нанесения талька на поверхность сердечника кабеля перед наложением оболочки не нужно следить оператору — все происходит в автоматическом режиме.

Программно-аппаратный комплекс состоит из бокса оптического анализатора, блока логического контролера, кабелей связи и программного обеспечения — комплекса нейронных сетей для графической аналитики и интерфейса пользователя.