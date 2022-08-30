Владислав Овчинский: На столичном кабельном производстве внедрили систему оптического контроля
Столичная группа компаний «Москабельмет» внедрила систему непрерывного оптического контроля производства, фиксирующую отклонения от заданных параметров. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
— Сегодня московские предприятия все чаще используют высокотехнологичные решения для повышения качества продукции. Так, производитель кабелей стал использовать собственный программно-аппаратный комплекс с технологией компьютерного зрения, позволяющий фиксировать любые отклонения от заданных параметров, — сказал глава департамента.
Разработка компании «МосИТЛаб», также входящей в группу компаний, может применяться практически на любом промышленном производстве непрерывного типа. Установка может быть применена, например, при изготовлении шоколада или в машиностроении — на конвейерных производствах для контроля технологических операций или работ, выполняемых в ручном режиме.
Система установлена на линиях «Завода Москабель». За качеством нанесения талька на поверхность сердечника кабеля перед наложением оболочки не нужно следить оператору — все происходит в автоматическом режиме.
Программно-аппаратный комплекс состоит из бокса оптического анализатора, блока логического контролера, кабелей связи и программного обеспечения — комплекса нейронных сетей для графической аналитики и интерфейса пользователя.