Ярко, весело, задорно: в центрах московского долголетия прошло яркое мероприятие КВН

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Россия, Москва, Люблинская улица, 159 Карта всех событий

Отличное настроение — залог крепкого здоровья в любом возрасте. Именно поэтому в центрах московского долголетия всегда царит атмосфера праздника и веселья. Так в ЦМД «Марьино» состоялось окружное мероприятие «Мы начинаем КВН», в котором приняли участие самые яркие и креативные активисты клубных пространств.

В мероприятии приняли участие шесть ярких и креативных команд центров московского долголетия Юго-Восточного округа:

«Марьинские бодрячки» (команда ЦМД «Марьино»), «Главные по тарелочкам» (команда ЦМД «Капотня»), «Юмор в кармане» (команда ЦМД «Выхино»), «Исключение из правил» (команда ЦМД «Некрасовка»), «ЦМДушечки» (команда ЦМД «Жулебино»), «Парк Шкулева» (команда ЦМД «Текстильщики»).

Все команды представили на суд строгого, но справедливого жюри по три номера — приветствие, домашнее задание и вопрос-ответ.

Члены жюри лучше узнали команды и зарядились позитивом во время яркого приветствия. Тема домашнего задания — «Один день из жизни ЦМД». Здесь участники в легкой юмористичной форме рассказали о том, как проходят будни и досуг активистов клубных центров, знакомятся с новыми друзьями, общаются, влюбляются и раскрывают новые таланты.

В завершающей части программы, рубрике «вопрос-ответ», веселые и находчивые участники задорно ответили на самые неожиданные, а порой и каверзные вопросы от членов жюри, и зрителей.

Времени на подготовку программ у участников было немного, но активисты не испугались сложностей. Они совместно писали сценарии, шили костюмы, репетировали, спорили и переживали за предстоящее выступление. И старания активистов были вознаграждены сполна.

КВН-щики не просто состязались в находчивости и юморе, каждый участник получил свою минуту славы и стал настоящим артистом. Таланты выступающих поразили своим разнообразием. В шутках был и юмор, и жизненная мудрость, и сердечная теплота. Задору выступающих артистов могут позавидовать даже молодые.

— Клуб веселых и находчивых — это не просто соревнование шуток и юмористических сценок. Выступление помогло нам, активистам разных клубов любимого центра «Жулебино», по-настоящему сплотиться, стать маленькой, но сильной и дружной командой. Подготовка к выступлению была быстрой, но очень продуктивной. А совместное выступление придало нам сил и вдохновило на подготовку новых интересных номеров. Мы обязательно будем участвовать в новых соревнованиях! — поделились участники команды «ЦМДушечки».

Ну и, конечно, как и положено, в таком тёплом и дружеском соревновании победила дружба. Никто не ушел без награды, каждая команда завоевала победу в различных номинациях. Самыми яркими, креативными и находчивыми в состязании стали участники команды «Парк Шкулева» Центра московского долголетия «Текстильщики».

Здоровый образ жизни и неугасаемый оптимизм — вот секрет счастливой жизни и отличного настроения участников проекта «Центры московского долголетия». Юмористические игры Клуба веселых и находчивых на протяжении многих лет радуют зрителей актуальными шутками, веселыми зарисовками, яркими музыкальными композициями. За время своего существования КВН покорил сердца миллионов людей по всему миру. Проведение подобных мероприятий станет доброй традицией в клубных центрах.

Стать участником проекта «Центры московского долголетия» может любой житель Москвы старше 55 лет. Для того, чтобы присоединиться к одному из 2000 действующих клубов или организовать свой собственный, вы можете посетить любой из открытых клубных центров. После небольшой экскурсии по центру вам предложат заполнить анкету участника проекта. Здесь же наши сотрудники помогут вам подобрать интересное занятие, после чего вы сможете посещать клубные встречи в центре, организовывать и проводить мероприятия. Все абсолютно бесплатно! Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44.