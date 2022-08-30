Герои пушкинской сказки встали на роликовые коньки

Фигуристы Анна Погорилая и Егор Чудин сыграли главные роли в спектакле «Руслан и Людмила» / Фото: «Московские сезоны»

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район Карта всех событий

До 11 сентября в Тверском районе можно посмотреть уникальную постановку на роликах «Руслан и Людмила».

Режиссер-постановщик — фигурист, известный тренер и хореограф Петр Чернышев поставил пушкинских героев на ролики. Классический сюжет получил оригинальное танцевальное и музыкальное исполнение.

На роллердроме в Тверском районе, на площади Революции, ежедневно проходят по три показа. Увидеть постановку можно в 16, 18 и 20 часов вечера. Трибуны вмещают до 800 зрителей.

Сюжет спектакля знаком всем: доблестный Руслан, отправившийся на поиски похищенной невесты, одолевает коварство, обман, злое колдовство и в жестоком бою побеждает колдуна Черномора и возвращает Людмилу.

Призер европейских и мировых чемпионатов по фигурному катанию Анна Погорилая исполняет роль Людмилы.

— Необычно то, что «зажигать» приходится не на льду и не на коньках, а на роликах, причем в очень жаркую погоду, — говорит она.

А мастер спорта фигурист Егор Чудин добавил, что играть роль пушкинского персонажа ему очень понравилось. Тем более что это одна из любимых сказок его детства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города:

— «Руслан и Людмила» — это волшебная сказка Александра Сергеевича Пушкина, вдохновленная древнерусскими былинами. Теперь ее можно увидеть в постановке Петра Чернышева на роллердроме «Московских сезонов». Гости площадки смогут увидеть путь Руслана с его битвами, подвигами, победами и поражениями. Покажем и еще один спектакль — «Композиторы — детям».