Владислав Овчинский: Объем производства детской обуви на столичной фабрике вырос более чем на 20 процентов
За шесть месяцев 2022 года московская обувная фабрика выпустила свыше 118 тысяч пар обуви, почти половина от этого объема — 64 тысячи пар — детская и школьная обувь. Об этом в среду, 31 августа, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
— За шесть месяцев 2022 года столичные промышленники выпустили свыше 700 тысяч пар обуви. Часть от этого объема произвели на столичной обувной фабрике «Парижская коммуна» — это более 118 тысяч пар, из них 64 тысячи пар — детская обувь, в том числе для школьников. Предприятие в текущем году увеличило производство кожаной обуви для юных горожан на 20,9 процента по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, — сказал глава ведомства.
Компания поставляет детскую обувь для школьников столицы и других регионов страны. Также на предприятии выпускают повседневные модели, в том числе и на ортопедической основе.
Ежегодно на фабрике отшивают до миллиона пар обуви для всех возрастов. Таких объемов удалось достичь в том числе благодаря модернизации производственных площадок. Кроме того, московская обувная фабрика «Парижская коммуна», которая в 2022 году отметила 100-летие, входит в перечень системообразующих предприятий Москвы.
По словам генерального директора Фабрики «Парижская коммуна» Александра Никитина, стратегическим направлением развития предприятия сегодня является работа по импортозамещению детской обуви для школы и другого детского ассортимента в Москве.