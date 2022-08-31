Владислав Овчинский: Объем производства детской обуви на столичной фабрике вырос более чем на 20 процентов

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За шесть месяцев 2022 года московская обувная фабрика выпустила свыше 118 тысяч пар обуви, почти половина от этого объема — 64 тысячи пар — детская и школьная обувь. Об этом в среду, 31 августа, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— За шесть месяцев 2022 года столичные промышленники выпустили свыше 700 тысяч пар обуви. Часть от этого объема произвели на столичной обувной фабрике «Парижская коммуна» — это более 118 тысяч пар, из них 64 тысячи пар — детская обувь, в том числе для школьников. Предприятие в текущем году увеличило производство кожаной обуви для юных горожан на 20,9 процента по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, — сказал глава ведомства.

Компания поставляет детскую обувь для школьников столицы и других регионов страны. Также на предприятии выпускают повседневные модели, в том числе и на ортопедической основе.

Ежегодно на фабрике отшивают до миллиона пар обуви для всех возрастов. Таких объемов удалось достичь в том числе благодаря модернизации производственных площадок. Кроме того, московская обувная фабрика «Парижская коммуна», которая в 2022 году отметила 100-летие, входит в перечень системообразующих предприятий Москвы.

По словам генерального директора Фабрики «Парижская коммуна» Александра Никитина, стратегическим направлением развития предприятия сегодня является работа по импортозамещению детской обуви для школы и другого детского ассортимента в Москве.