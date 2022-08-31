Владислав Овчинский: Резидент ОЭЗ Москвы реализовал более 500 проектов по промышленной связи

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» разработчик систем промышленной связи «Концерн Гудвин» за 25 лет работы реализовал более 500 проектов. Об этом сообщил в среду, 31 августа, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— За четверть века компания прошла путь от производителя домашних телефонов до разработчика и поставщика высокотехнологичных систем беспроводной связи. Всего компания реализовала более 500 проектов для операторов связи, промышленных предприятий и корпоративных заказчиков. Системы связи успешно функционируют на объектах топливно-энергетического комплекса и магистрального трубопроводного транспорта, предприятиях по добыче нефти и газа, нефтехимических и газохимических предприятиях, в горнодобывающей промышленности, в медицинских учреждениях и на спортивных объектах, — рассказал Владислав Овчинский.

Одна из разработок компании — система «Гудвин-Нева». Она включает функционал традиционной радиосвязи, мониторинг местонахождения сотрудников, отслеживание параметров, характеризующих состояние человека и окружающей среды при помощи датчиков и носимых устройств, а также контроль безопасности персонала. Система «видит», где находится сотрудник, оценивает его состояние, потенциальную угрозу его здоровью или жизни. Отклонения от заданных параметров отображаются на экране диспетчера и позволяют оперативно связаться с сотрудником, предупредить об опасности, дать указания по дальнейшим действиям.

По словам директора ОЭЗ Москвы Геннадия Дегтева, резидент вложил в производство в Печатниках свыше 100 миллионов рублей и создал порядка 80 рабочих мест.

Успешному развитию компании способствовали налоговые преференции, доступные резидентам ОЭЗ Москвы, а также субсидии правительства Москвы, полученные на компенсацию части стоимости нового оборудования и на обучение новых сотрудников.