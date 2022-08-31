Владислав Овчинский: Резидент ОЭЗ Москвы реализовал более 500 проектов по промышленной связи
Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» разработчик систем промышленной связи «Концерн Гудвин» за 25 лет работы реализовал более 500 проектов. Об этом сообщил в среду, 31 августа, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
— За четверть века компания прошла путь от производителя домашних телефонов до разработчика и поставщика высокотехнологичных систем беспроводной связи. Всего компания реализовала более 500 проектов для операторов связи, промышленных предприятий и корпоративных заказчиков. Системы связи успешно функционируют на объектах топливно-энергетического комплекса и магистрального трубопроводного транспорта, предприятиях по добыче нефти и газа, нефтехимических и газохимических предприятиях, в горнодобывающей промышленности, в медицинских учреждениях и на спортивных объектах, — рассказал Владислав Овчинский.
Одна из разработок компании — система «Гудвин-Нева». Она включает функционал традиционной радиосвязи, мониторинг местонахождения сотрудников, отслеживание параметров, характеризующих состояние человека и окружающей среды при помощи датчиков и носимых устройств, а также контроль безопасности персонала. Система «видит», где находится сотрудник, оценивает его состояние, потенциальную угрозу его здоровью или жизни. Отклонения от заданных параметров отображаются на экране диспетчера и позволяют оперативно связаться с сотрудником, предупредить об опасности, дать указания по дальнейшим действиям.
По словам директора ОЭЗ Москвы Геннадия Дегтева, резидент вложил в производство в Печатниках свыше 100 миллионов рублей и создал порядка 80 рабочих мест.
Успешному развитию компании способствовали налоговые преференции, доступные резидентам ОЭЗ Москвы, а также субсидии правительства Москвы, полученные на компенсацию части стоимости нового оборудования и на обучение новых сотрудников.