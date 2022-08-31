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Провожаем лето в центрах московского долголетия: праздник сбора урожая

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Провожаем лето в центрах московского долголетия: праздник сбора урожая
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Завершается летняя пора: время праздника и веселья, теплой погоды и уютных дачных каникул. В центрах московского долголетия жители столицы активно провели самое жаркое время года: встречались на клубных занятиях, делились своим опытом садоводства в режиме онлайн, собирались на душевные творческие вечера. Но вот лето подошло к концу, и активисты центров решили проводить его ярко и с размахом.

Центр московского долголетия «Отрадное» организовал праздничное мероприятие «Урожай через край», которое прошло 29 августа. Гости центра смогли попробовать сезонные полезные блюда, а также принять участие в тематической викторине. Любители размеренного досуга послушали лекцию о пользе аромамасел. А поклонники вокала хором спели «урожайные» композиции на песенном аукционе. Завершился праздник сезонным чаепитием.

В этот же день праздник уходящего лета прошел в ЦМД «Можайский». Время сбора последнего летнего урожая активисты отметили концертом бардовской песни «Ореховый спас».

30 августа летними проводами порадовали гостей сразу несколько клубных центров.

В ЦМД «Чертаново Центральное» прошло окружное мероприятие «Заверши лето ярко» для гостей из клубных центров Южного округа. В программе встречи были: интеллектуальная викторина, танцевальный баттл, веселые старты и конкурс «Угадай мелодию».

Проводы лета — «Ароматный микс — 2022» собрал активистов со всех центров московского долголетия в ЦМД «Таганский». Сначала гости смогли насладиться экспозициями выставок «С грядки на стол» и «Артель мастеров», затем приняли участие в интересных мастер-классах «Лимонное настроение» и «Полезная книга рецептов». В завершение мероприятия все желающие смогли поучаствовать в караоке-шоу и насладиться праздничным концертом «Мелодии уходящего лета».

Центр московского долголетия «Хамовники» в этот день встретил гостей очень ярким и задорным фестивалем «О, город желаний и возможностей». Участники смогли освоить новые навыки на мастер-классах «Декупаж» и «Царское соленье», зарядиться положительными эмоциями на концертной программе «Праздник урожая» и побывать на открытой встрече клуба «Секреты моей кухни».

ЦМД «Борисовские пруды» порадовал активистов ярким мероприятием «Лето — маленькая жизнь», а в клубном центре «Тушино» прошла ярмарка клубов «До свидания, лето, до свидания!».

Участники центров московского долголетия «Чертаново Северное» и «Зябликово» организовали выездной праздник сбора урожая, собрав плоды картофеля, которые были ими посажены этой весной в Бирюлевском Дендропарке. В замечательном месте, на свежем воздухе и в дружной компании каждый смог проявить свои знания и умения в садоводстве.

Клубный центр «Текстильщики» также проводил лето ярко и празднично вместе с концертной программой «Не было печали, просто уходило лето» в последний летний день, 31 августа.

Если вы еще не успели присоединиться к праздничным проводам любимого многими времени года, то вы можете посетить мероприятия 2 сентября в центрах московского долголетия «Мещанский» и «Зеленоградский».

Гости ЦМД «Мещанский» смогут посетить ежегодный традиционный фестиваль осени. В программе: ярмарка-дегустация овощей и фруктов с дачи, выставка сезонных заготовок, анимационная программа под баян, концертная программа и дружеское чаепитие.

А в ЦМД «Зеленоградский» участники спортивных и творческих клубов приглашают на открытые занятия в рамках мероприятия «Прощание с летом». Гостей ждет чтение стихов и танцы под музыку. Также все желающие смогут насладиться просмотром документального фильма «Прогулка по Москве».

Присоединяйтесь к праздничным мероприятиям в центрах московского долголетия! Подробная информация о проекте представлена на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения, а также по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.

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