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Собачью площадку оснастили двойными воротами

Рената Лебедева
Город
Собачью площадку оснастили двойными воротами
Москвич Анатолий Цыплаков со своим питомцем Чейзом на новой площадке для выгула собак / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Ротерта, 10к5 Карта всех событий

В Ярославском районе открылась новая площадка для выгула собак. 31 августа «Вечерняя Москва» выяснила, по каким стандартам теперь проектируются и создаются прогулочные зоны для домашних питомцев.

Новая площадка для выгула собак расположилась в небольшом лесном массиве недалеко от дома № 10, корпус 5, на улице Ротерта. Здесь теперь всегда можно встретить владельцев собак из всех окрестных домов, выгуливающих своих четвероногих любимцев.

Создавалась площадка по стандартам проекта «Питомцы в Москве», которая сейчас реализуется по всему городу. Как объясняет глава управы района Ярославский Алексей Турков, площадка для выгула разделена сразу на несколько зон, где собаки могут заняться разными активностями, порезвиться и отдохнуть.

— На газоне они могут побегать и поиграть, а в зоне, где есть резиновое покрытие, установлены специальные снаряды для дрессировки и тренировок собак — горки, барьеры, тоннели, змейки. Они рассчитаны на животных самых разных размеров. Поэтому всем питомцам будет комфортно здесь, — говорит глава управы.

Не менее важным новшеством стало то, что вход на площадку осуществляется через специальный вход-тамбур с двойными воротами — чтобы не дать собакам убежать с территории.

— Мы теперь приходим сюда, чтобы дрессировать наших псов. Раньше в городе для этого сложно было найти специальную площадку, а здесь созданы все условия. В выходные дни теперь здесь полный аншлаг, — рассказывает местная жительница Ирина Тислина.

Позаботились на этой площадке и о хозяевах питомцев — установили мягкие скамейки. Теперь, пока питомцы резвятся и гоняются друг за другом по площадке, их хозяева могут пообщаться в комфортных условиях, почитать книгу или новости в смартфоне.

Радует людей и то, что площадка для выгула находится в удалении от жилых строений. Во-первых, есть возможность подышать свежим воздухом в лесопарке. Во-вторых, теперь никто из жильцов домов не раздражается из-за прогулок с собаками.

— У меня пес, который может напугать маленьких детей, так как он не подпускает к себе никого. Теперь я его выгуливаю, не переживая, что кому-то доставлю неудобства, — говорит местный житель Анатолий Цыплаков.

Кстати, судя по тому, что его питомец Чейз совершенно не хочет уходить с площадки домой, ему здесь нравится.

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