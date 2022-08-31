Краснокнижные озерные чайки выбрали для проживания парк, где много водоемов

Озерная чайка в парке «Кузьминки-Люблино» / Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселились краснокнижные озерные чайки. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов Мосприроды, какие еще редкие виды птиц обитают на этой природной территории.

Появление озерной чайки в парке «Кузьминки-Люблино» объясняется очень просто — эта птица в период своего гнездования всегда выбирает для себя небольшие озера, поймы и пруды. Также им нравятся островки, заросшие кустарниками.

Так как в парке «Кузьминки-Люблино» достаточно много водоемов, например Шибаевский или Верхний Кузьминский пруд, то для чайки здесь самое настоящее раздолье.

— Эта птица избегает открытых участков, поэтому наблюдать ее можно только непосредственно в зарослях у воды. Помимо этого, парк очень богат на растения, кормовую базу. Поэтому животные и птицы здесь чувствуют себя вполне комфортно, — рассказывает специалист ГПБУ «Мосприрода» Александра Волновая.

К слову, за все время существования парка в нем обнаружили около семидесяти видов редких птиц. Сейчас там обитают ворон, жулан, речной сверчок, пустельга и ушастая сова.

Интересно, что «Кузьминки-Люблино» является одним из пяти парков города, где гнездится черный дятел. Это вид птиц находится под угрозой исчезновения, поэтому орнитологи внимательно наблюдают за его популяцией.

— Распределение всех видов птиц в парке неравномерно в силу того, что на каждом участке есть своя определенная рекреационная нагрузка. Конечно, все птицы и животные стараются выбирать для проживания в основном тихие места. Но в случае с пернатыми большую роль играет наличие дуплистых деревьев, определенной кормовой базы. А для некоторых видов птиц еще очень важно наличие искусственных гнезд, — говорит Александра Волновая.