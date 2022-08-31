Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Краснокнижные озерные чайки выбрали для проживания парк, где много водоемов

Рената Лебедева
Город
Краснокнижные озерные чайки выбрали для проживания парк, где много водоемов
Озерная чайка в парке «Кузьминки-Люблино» / Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселились краснокнижные озерные чайки. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов Мосприроды, какие еще редкие виды птиц обитают на этой природной территории.

Появление озерной чайки в парке «Кузьминки-Люблино» объясняется очень просто — эта птица в период своего гнездования всегда выбирает для себя небольшие озера, поймы и пруды. Также им нравятся островки, заросшие кустарниками.

Так как в парке «Кузьминки-Люблино» достаточно много водоемов, например Шибаевский или Верхний Кузьминский пруд, то для чайки здесь самое настоящее раздолье.

— Эта птица избегает открытых участков, поэтому наблюдать ее можно только непосредственно в зарослях у воды. Помимо этого, парк очень богат на растения, кормовую базу. Поэтому животные и птицы здесь чувствуют себя вполне комфортно, — рассказывает специалист ГПБУ «Мосприрода» Александра Волновая.

К слову, за все время существования парка в нем обнаружили около семидесяти видов редких птиц. Сейчас там обитают ворон, жулан, речной сверчок, пустельга и ушастая сова.

Интересно, что «Кузьминки-Люблино» является одним из пяти парков города, где гнездится черный дятел. Это вид птиц находится под угрозой исчезновения, поэтому орнитологи внимательно наблюдают за его популяцией.

— Распределение всех видов птиц в парке неравномерно в силу того, что на каждом участке есть своя определенная рекреационная нагрузка. Конечно, все птицы и животные стараются выбирать для проживания в основном тихие места. Но в случае с пернатыми большую роль играет наличие дуплистых деревьев, определенной кормовой базы. А для некоторых видов птиц еще очень важно наличие искусственных гнезд, — говорит Александра Волновая.

Птицы Красная книга Москва Район Кузьминки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте