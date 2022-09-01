«Время начинать»: центр «Моя работа» и «Малый бизнес Москвы» проведут совместный бизнес-интенсив

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Россия, Москва, улица Щепкина, 38с1 Карта всех событий

С 5 по 9 сентября во флагманском центре занятости «Моя работа» на улице Щепкина, 38 стр. 1 пройдет бесплатный курс для развития предпринимательских способностей «Время начинать». Его разработал центр «Моя работа» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы» для всех желающих открыть свое дело. За пять дней эксперты расскажут, как правильно выбрать нишу, составить бизнес-план и модель, разобраться в основных юридических и бухгалтерских аспектах и разработать стратегию продвижения на рынке. Мастер-классы пройдут с 14:00 до 17:00, а запись доступна всем желающим по ссылке.

— Центр «Моя работа» уделяет большое внимание поддержке горожан, желающих открыть собственное дело. Мы выступаем для них своего рода навигатором на предпринимательском пути. Особое направление нашей работы — это бизнес-наставничество и актуальная образовательная программа. Она затрагивает разные аспекты ведения бизнеса: регистрацию, выбор формы собственности, налогообложение, бюджетирование, управление персоналом, обзор актуальных сфер на рынке и многое другое. Мы разработали линейку максимально полезных и практически ориентированных тренингов, семинаров и вебинаров, чтобы комплексно подготовить заинтересованных людей к ведению собственного дела. Нашим ключевым партнером в этом направлении стало ГБУ «Малый бизнес Москвы». В августе мы впервые запустили пятидневный стартап-курс «Время начинать». На участие в проекте поступило гораздо больше заявок, чем мы ожидали, и поэтому мы решили продлить проект на второй сезон, — отметил директор столичного центра занятости «Моя работа» Андрей Тарасов.

Он также отметил, что в сентябре деловая активность традиционно растет, и мы ожидаем высокий интерес к курсу. Эксперты бесплатно поделятся ценной информацией: начиная от генерации идеи, составления бизнес-плана и бизнес-модели, заканчивая юридическими и бухгалтерскими аспектами ведения бизнеса, а также основными способами его продвижения.

— МБМ помогает открывать и развивать бизнес в Москве с поддержкой от города. Неудивительно, что у нас много совместных программ с центром «Моя работа». Обучающий проект «Время начинать» — один из них, он открывает путь в предпринимательство, где участники в кругу единомышленников проводят мозговые штурмы и знакомятся с азами юриспруденции, финансовой и налоговой грамотности. А еще слушатели получают ответы на вопросы по открытию своего дела, помощь в подготовке документов, выборе оптимального налогового режима, а после запуска бизнеса и дальше остаются на связи с МБМ, получая точечные консультации, повышая компетенции на обучающих мероприятиях, пользуясь большим спектром онлайн-продуктов для оптимизации бизнес-процессов. Если участник выберет статус самозанятого, то и здесь МБМ предоставит поддержку, — отметил руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

5 сентября эксперт МБМ, сертифицированный бизнес-тренер и практикующий юрист Олеся Буданцева проведет мастер-класс «Генерация бизнес-идеи». Она расскажет, как найти свою нишу, оценить ее перспективы, в том числе с использованием инструментов SWOT-анализа. Эксперт обозначит типичные ошибки начинающих предпринимателей и поделится тем, как их можно избежать.

6 сентября состоится мастер-класс «Бизнес-планирование и бизнес-моделирование». Речь пойдет о технологии и ключевых этапах составления бизнес-модели и бизнес-плана. Особое внимание эксперт уделит работе со стартапами и выстраиванию бизнеса в условиях неопределенности. Спикером выступит основатель интернет-магазина товаров для тюнинга автомобилей Владимир Савинов.

7 сентября исполнительный директор онлайн-сервиса по созданию бренда для бизнеса Александр Мороз поделится полезными рекомендациями по маркетингу для стартапов. Он расскажет, как выстроить систему продвижения компании, и обозначит основные стратегии привлечения и удержания клиентов, а также способы дополнительных продаж.

8 сентября состоится мастер-класс «Бухгалтерия для новичков». Генеральный директор одной из московских аудиторских компаний Татьяна Пересыпкина поделится рекомендациями, как подобрать оптимальный режим налогообложения, обозначит плюсы и минусы регистрации ИП и ООО и разъяснит правила составления налоговой отчетности.

9 сентября пройдет мастер-класс «Юридические вопросы открытия и ведения бизнеса». Старший юрист крупной компании и специалист по гражданскому праву и арбитражному процессу Виктор Иванов сделает обзор всех основных организационно-правовых форм для малого бизнеса. Он укажет на основные риски малого бизнеса и ответственность за нарушение законодательства. Также эксперт расскажет об основах договорной деятельности и о процедуре регистрации товарного знака.

СправочноТрудоустроиться горожанам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улицах Щепкина (дом 38, строение 1) и Шаболовке (дом 48). Специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1), а кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, — на улице Куусинена (дом 2, строение 1).

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