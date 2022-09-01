В Алтуфьево построят легкоатлетический манеж

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко (слева) и заместитель начальника управления № 3 Мосгосстройнадзора Москвы по СВАО Павел Балашов осмотрели легкоатлетический манеж на улице Инженерной. Объект уже введен в эксплуатацию / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Алтуфьевский район Карта всех событий

В четверг, 1 сентября, в столичном Стройкомплексе рассказали о завершении работ по возведению легкоатлетического манежа в Алтуфьеве. Там скоро появится большой спортивный центр.

Столичный район Алтуфьево получил уникальный спортивный центр. На улице Инженерной сдан легкоатлетический манеж для школы олимпийского резерва «Север». Его видно издалека: корпус украшен панелями в красно-оранжевой гамме. Вход в него акцентирован ярким козырьком с названием комплекса. Трехэтажный корпус возвели рядом со спортшколой. Теперь у подрастающего поколения есть новая площадка для рекордов.

В крытом легкоатлетическом манеже можно будет проводить тренировки, занятия по отдельным дисциплинам легкой атлетики, а также соревнования городского уровня.

— Для проведения состязаний в манеже установили систему фотофиниша. Она максимально точно замерит результаты спортсменов, — рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов. — Кроме того, крытый легкоатлетический манеж оборудован раздевалками, душевыми, гардеробом, буфетом, административными и судейскими кабинетами и другими вспомогательными помещениями.

Площадь легкоатлетического манежа — порядка десяти тысяч «квадратов». Здесь предусмотрены круговая беговая дорожка, дорожка для спринта на сто метров, секторы для прыжков с шестом, в высоту и в длину.

— Есть также зоны для тройного прыжка, сектор для толкания ядра, тренировочная площадка для метания снарядов в сетку, — добавил Рафик Загрутдинов.

Помимо этого, по словам главы департамента, в здании разместили тренажерный зал, инфракрасную сауну, массажную, комментаторские, помещения допинг-контроля и трибуны, вмещающие 280 зрителей.

Для технического оснащения комплекса использованы современные покрытия, материалы и оборудование, что позволит спортсменам тренироваться в максимально комфортных условиях.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что комитетом выдано разрешение на ввод манежа в эксплуатацию.

— Строительство спортивного объекта проходило под надзором инспекторов комитета при участии специалистов подведомственного Центра экспертиз, привлеченных для выполнения лабораторно-инструментальных исследований качества работ и применяемых материалов. На данный момент мы выдали всю разрешительную документацию, необходимую для начала эксплуатации здания, — сообщил Игорь Войстратенко.

Глава Мосгосстройнадзора добавил, что всего за время строительства легкоатлетического манежа на объекте проведено более 70 проверочных мероприятий.

— В том числе прошло 56 выездных проверок в рамках утвержденной программы, — отметил он.

Спортивный центр в Алтуфьеве возводили за счет средств города. Возле манежа организована удобная парковка для машин и микроавтобусов. Попасть на нее можно со стороны улицы Бегичева и проезда Черского.

В управе района также рассказали о том, что привели в порядок прилегающую территорию. Так, на Инженерной улице отмыли лавочки, а расположенный неподалеку пруд стал привлекателен для тех, кто любит смотреть на звезды в телескоп. Во время жары в пруд коммунальные службы доливали воду. А еще на Инженерной улице летом проводились семейные праздники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Развитию спортивной инфраструктуры в последние годы в Москве уделяется большое внимание: только в этом году уже построено 11 различных физкультурных объектов и сооружений. Например, в Алтуфьевском районе Москвы построен суперсовременный легкоатлетический манеж, не имеющий аналогов в городе. Он разделен на специализированные зоны и приспособлен для маломобильных.