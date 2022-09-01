Как работает Роботостанция на ВДНХ

Директор Робостанции Артур Зархи представил робота-актера Теспиана. Он знает 40 языков и может на память прочитать в оригинале что-нибудь из Шекспира / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Павильон № 2 на ВДНХ примечателен не только своей «воздушной» архитектурой, но и необычной экспозицией. Вот уже семь лет в его залах работает Робостанция. «Вечерняя Москва» решила поближе познакомиться с ее обитателями и узнала, чем живут и о чем мечтают роботы.

За стройными белоснежными колоннами не сразу заметишь небольшую машину, которая пускает мыльные пузыри. Издалека может показаться, что они появляются сами собой. Такое вот волшебство!

— Когда-то на месте этого павильона работал летний цирк, а теперь и мы стараемся дарить позитив прохожим, заряжать хорошим настроением посетителей, — приглашает зайти внутрь директор Робостанции Артур Зархи.

Путь в основные залы лежит через таинственный лес. В нем обитают роботы, которые стали легендами.

— К сожалению, починить их нельзя, а списывать жалко — это же наша история, — говорит Зархи.

Под кустом папоротника притаился мультяшный робот Валли. На тихой поляне расположился единственный в своем роде робот Бакстер.

— В 2018 году он угадал исход 95 процентов матчей чемпионата мира по футболу, — рассказывает Артур. — Еще в начале турнира сказал, что победит сборная Франции.

Бакстер — кобот, или коллаборативный робот, который был создан, чтобы работать в тандеме с человеком. На Робостанции по большей части решал нестандартные задачи. Например, дарил розы посетительницам ВДНХ.

Сегодня на Робостанции можно увидеть в деле полностью автономных промышленных роботов. В основном это роботизированные руки. Робот-художник с помощью лазера рисует на белом холсте картины. Ко Дню города обещает сделать открытку.

В интерактивном зале скоро появится робот-бармен. Он будет делать для посетителей безалкогольные коктейли. А пока здесь же прямо сейчас с одной роборукой можно построить башню из кубиков, с другой — сыграть в настольный футбол. К середине дня робот со счетом 19:11 вырывается вперед, но дети и взрослые не сдаются.

— Все наши роботы уважают и чтут три закона робототехники Айзека Азимова, — подчеркивает Зархи. — Они безопасны и дружелюбны. Посетители это видят и часто опускают в капсулу желаний записки с просьбами, чтобы роботов было как можно больше. Хотя, по секрету, они давно среди нас. Присмотритесь к стиральной машине.

Чтобы почувствовать себя хоть немного роботом, каждый посетитель Робостанции может сделать себе из картонной коробки робошлем. Рядом за круглым столом проходят мастер-классы. На выбор здесь научат делать светящийся меч, космолет, спутник или простейшего робота-уборщика. Для этого понадобятся всего лишь щетка, моторчик и батарейка.

— Сегодня нужны инженеры, — говорит о важном Артур Зархи. — Поэтому наша цель — не просто заинтересовать детей робототехникой, а показать им, что они могут создавать нечто подобное сами. Если это вдохновит хотя бы пять–десять процентов от всех ребят, которые к нам приходят, заняться инженерным делом, получится большая команда.

Поле для вдохновения впечатляет. Всего на выставке представлены более 20 роботов отечественного и зарубежного производства. Отдельного внимания заслуживают антропоморфные роботы, похожие на людей. Они умеют считывать эмоции, могут поддержать любую беседу. Если надо, встретят гостей, проведут экскурсию или даже сыграют на сцене, как робот-актер Теспиан. Это один из самых известных жителей Робостанции. Он не раз участвовал в городских мероприятиях, снимался в популярных передачах. И теперь мечтает взять интервью у мэра Москвы.

В дальнейшем на выставке будет расти число российских роботов. Как раз сейчас команда Робостанции занимается своими разработками.