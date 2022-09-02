В центрах московского долголетия проходит творческий конкурс «Лучший город Земли»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Близится праздник, который ждут все москвичи, независимо от возраста или района проживания — День города. В этом году столица отмечает 875 лет. В честь этого события в центрах московского долголетия стартовал конкурс на лучшее поздравление любимого города.

Наша столица — бесценная сокровищница старинной архитектуры и исторической памяти России. За свою долгую историю Москва росла и преобразовывалась, но всегда славилась гостеприимством и своими культурными ценностями. Вдохновляя многих великих художников, писателей и композиторов, Москва сохранила в себе силы для еще большего процветания.

Активисты центров московского долголетия хотели от всего сердца сказать добрые слова любимой столице. Именно поэтому для жителей старшего возраста был организован конкурс «Лучший город Земли», где участники в стихах или прозе чествуют белокаменную.

В творческом состязании встретились активисты всех клубных пространств. Участники зачитывали любимые стихи о столице известных авторов и собственного сочинения, делились интересными воспоминаниями о самых значимых событиях, которые произошли с ними на улицах Москвы и тепло поздравляли любимую столицу с днем рождения. В конкурсе приняли участие порядка 150 человек.

Все активисты проявили креативность. Для многих конкурсантов «Лучший город Земли» стал возможностью раскрыть свои таланты в декламировании стихов и прозы, исполнении музыкальных композиций. А кто-то создал настоящие художественные шедевры, запечатлев в рисунках самые родные и близкие сердцу места.

Например, участники ЦМД «Бирюлево Западное» не просто написали стихи, но и сопроводили одно из них авторской работой — картиной «Златоглавая Москва». Конкурс настолько вдохновил активистов центра, что они вместе решили создать новый творческий клуб.

Необычные творческие союзы выступили и в других центрах. Так, в ЦМД «Косино-Ухтомский» Москву поздравила семейная пара Понтелеевых, активисты зачитали теплые слова в прозе.

В ЦМД «Зюзино» в рамках конкурса состоялась встреча с лидером литературно-музыкального клуба «Прогулки по бездорожью» Платоном Владимировичем Дюгаем. На мероприятии прозвучали стихи и песни о России и ее столице, а также гости поговорили о главном: любви, патриотизме и простом человеческом счастье.

Среди конкурсантов есть и самые активные, кто не упускает шанс принять участие во всех городских мероприятиях ЦМД. Так, например, Галина Харчевникова, активистка клубного центра «Московский». Талантливая поэтесса и чтец поэзии, лидер литературного клуба «Живой родник» сочинила стихотворение о Москве, выразив в нем свою любовь и восхищение городом.

В ЦМД «Киевский», объединении сразу трех действующих самоорганизованных творческих клубов, провели песенное попурри «Лучший город земли». А в клубном центре «Выхино» проявить себя захотели участники клубов различных направлений — от литературного «Книголюб» до клуба изучения иностранных языков «English-club».

В центрах московского долголетия «Братеево» и «Борисовские пруды» в конкурсе приняли участие не просто активисты, а именно лидеры клубов. Среди них член Союза писателей России, обладатель ряда общественно-литературных премий и кавалер ордена «Серебряная звезда» Сергей Витальевич Берсенев. Также гости центров особо отметили поздравления от активисток Лидии Эдуардовны Булатовой и Татьяны Алексеевны Пакканен — их выступления составили конкуренцию участникам конкурса из других центров.

В ЦМД «Котловка» танцевальный клуб записал видео, активная участница поздравила столицу в прозе. Победителем конкурса этого клубного пространства стала Татьяна Васильевна Глоточка. Лидер клуба «Клубок и спицы» сочинила стихотворение о любимом городе.

Одним из самых активных центров-участников стал ЦМД «Троицкий». Здесь творчески поздравить столицу решили сразу 17 активистов: литературный клуб «Магия слова» совместно со всеми участниками сочинили поздравление любимому городу.

Среди призеров от каждого центра организаторами конкурса будут выбраны три победителя: их поздравления будут записаны в видеоформате и запущены в трансляцию на телеэкранах каждого ЦМД с 9 по 11 сентября.

Пусть Москва всегда остается неизменной музой для настоящих талантов! Присоединяйтесь к активностям в центрах московского долголетия, и раскрывайте в себе новые невероятные таланты. Подробную информацию можно узнать на сайте столичного Департамента труда и соцзащиты населения или по телефону единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44.