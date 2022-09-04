Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города и рассказал о популярности фестивалей, реновации и будущем метро после запуска БКЛ

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Москва в этом году отмечает 875-летие. За последнее десятилетие наш родной город преобразился. И в немалой степени потому, что городские власти продумали и запустили целую серию мегапроектов. «Вечерняя Москва» расспросила мэра Москвы Сергея Собянина о мегапроектах.
— Десять лет назад ВДНХ была сплошным разрушенным рынком. Сейчас — территория красоты. Вы довольны результатом?
— Мы спасли и возродили большинство исторических памятников ВДНХ, построили новые уникальные объекты, например Дельфинарий и самое большое в Европе колесо обозрения. Но говорить, что все — результат достигнут, — я бы не стал. ВДНХ — это огромный мир, который должен ежедневно удивлять своих гостей чем-то новым и необычным. Чтобы москвичи и гости столицы хотели возвращаться на ВДНХ вновь и вновь.
— У поликлиник есть стандарт. Какую оценку поставите новым зданиям?
— В данном случае оценку ставят местные жители. Как только мы заканчиваем реконструкцию одной поликлиники, тут же приходят обращения от пациентов соседних поликлиник с просьбой сделать так же. Поэтому мы расширили программу реконструкции с 137 до 201 здания. К осени следующего года приведем в порядок 50% амбулаторного фонда Москвы.
— Какой для Вас главный результат «Московского долголетия»?
— Знаете, как грустно смотреть в лицо бабушки и видеть потухшие, безжизненные глаза. С помощью «Московского долголетия» мы хотим продлить блеск в глазах у наших бабушек и дедушек как можно дольше. К концу года сеть клубов «Московское долголетие» охватит половину районов Москвы.
— Парку «Зарядье» исполнилось пять лет. Как считаете, он завоевал статус столичного любимца?
— Представьте себе, что на месте «Зарядья» находится пустырь за высоким забором или очередной офисно-деловой комплекс. Без Парящего моста над Москвой-рекой, парка и концертного зала в «Зарядье» уже трудно представить себе Москву.
— Столичные фестивали — любимые праздники для москвичей. Как считаете, в чем их популярность?
— Доступность, равенство и демократичность. На фестивальных площадках встречаются люди, которые редко пересекаются в других местах. Живут в разных районах, работают на разных работах, ходят в разные магазины и рестораны, имеют разные вкусы и привычки. А городские фестивали объединяют всех.
— Программа реновации — крупный проект для города. Какими показателями гордимся?
— К концу года из пятиэтажек в новые квартиры переедут порядка 100 тысяч москвичей. В проектировании и строительстве находится больше 400 домов — а это еще 200 тысяч будущих новоселов. Сухие цифры, но за ними стоит радикальное улучшение жизни множества людей, большинство из которых без реновации никогда не смогли бы позволить себе новую квартиру.
— Когда Московский скоростной диаметр заработает на полную мощь, будем осваивать реку и воздух?
— Москву-реку осваиваем уже сейчас. Первые речные трамвайчики прибыли в Москву и через некоторое время начнут работать на маршруте «Парк «Фили» — Киевский вокзал». А с освоением воздуха пока лучше подождать — сначала промышленность должна предложить модели «воздушных извозчиков», пригодные для работы в городе, в том числе по безопасности, экологичности и цене. Традиционный наземный и подземный транспорт еще долго, может быть, всегда будет вне конкуренции. И мы будем его развивать, чтобы из любой точки города москвичи могли быстро и с комфортом добраться до цели — на общественном транспорте или личном авто.
— Десять лет с момента присоединения Новой Москвы. Какие проекты в Новой Москве Вам кажутся особенно важными?
— Новая Москва — не набор отдельных проектов, а строительство комфортного города, в котором важно все: от уютного двора до возможности найти хорошую работу недалеко от дома. Порой мы даже специально придерживаем строительство жилья в Новой Москве, чтобы заранее подтянуть туда дороги, построить детские сады, школы и места приложения труда.
— За 10 лет создали культуру прогулочно-пешеходных пространств. Можно построить маршрут на любой вкус. А у Вас есть любимый?
— За последние годы мы провели благоустройство примерно 500 московских улиц и площадей. Честно говоря, среди них очень сложно выбрать любимый маршрут. Несколько лет назад я особенно гордился Мясницкой. Просто потому, что хорошо помнил, какой несчастной эта улица была раньше и какой красавицей стала сейчас. А в нынешнем году любимые маршруты те, которые мы благоустраиваем прямо сейчас — Ленинский проспект, Волоколамское шоссе, переулки Тверской и Арбата. Работы близятся к завершению. На мой взгляд, получается неплохо.
— Программа «Мой район» — близки ли к реальности планы по равной степени комфорта каждого из 146 районов?
— Программа «Мой район» не имеет точного срока завершения. Скорее это постоянный процесс повышения качества жизни в каждом районе Москвы. После того как решаются проблемы, например с нехваткой магазинов у дома или благоустройством двора, требуется строительство спорткомплекса, детского сада или дороги.
Наша задача — выслушать людей, понять их потребности и включить соответствующие проекты в планы следующих лет.
— Что будет после Большой кольцевой линии метрополитена?
— С 2011 года увеличили сеть подземки в 1,5 раза — открыли 100 новых станций московского метро и МЦК. В конце 2022 — начале 2023 года замкнем БКЛ — самое большое метрокольцо в мире. Задача на ближайшие годы — построить три новых радиуса: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии и продлить метро в аэропорт Внуково, районы Северный, Гольяново и Сосенское. На Люблинской ветке планируем построить станцию «Южный порт» для жителей будущего района. А на Кольцевой — «Суворовскую» для пересадки на «Достоевскую». И, конечно, огромные планы по развитию наземного метро МЦД. Через 5–7 лет 95% москвичей будут жить близко от станций метро. Задача очень сложная, но решаемая.
— Что бы вы пожелали москвичам в День города?
— Желаю хорошо отдохнуть, насладиться праздничным городом и получить заряд бодрости для учебы, работы и других повседневных, но очень важных дел.