Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города и рассказал о популярности фестивалей, реновации и будущем метро после запуска БКЛ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва в этом году отмечает 875-летие. За последнее десятилетие наш родной город преобразился. И в немалой степени потому, что городские власти продумали и запустили целую серию мегапроектов. «Вечерняя Москва» расспросила мэра Москвы Сергея Собянина о мегапроектах.

— Десять лет назад ВДНХ была сплошным разрушенным рынком. Сейчас — территория красоты. Вы довольны результатом?

— Мы спасли и возродили большинство исторических памятников ВДНХ, построили новые уникальные объекты, например Дельфинарий и самое большое в Европе колесо обозрения. Но говорить, что все — результат достигнут, — я бы не стал. ВДНХ — это огромный мир, который должен ежедневно удивлять своих гостей чем-то новым и необычным. Чтобы москвичи и гости столицы хотели возвращаться на ВДНХ вновь и вновь.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

— У поликлиник есть стандарт. Какую оценку поставите новым зданиям?

— В данном случае оценку ставят местные жители. Как только мы заканчиваем реконструкцию одной поликлиники, тут же приходят обращения от пациентов соседних поликлиник с просьбой сделать так же. Поэтому мы расширили программу реконструкции с 137 до 201 здания. К осени следующего года приведем в порядок 50% амбулаторного фонда Москвы.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— Какой для Вас главный результат «Московского долголетия»?

— Знаете, как грустно смотреть в лицо бабушки и видеть потухшие, безжизненные глаза. С помощью «Московского долголетия» мы хотим продлить блеск в глазах у наших бабушек и дедушек как можно дольше. К концу года сеть клубов «Московское долголетие» охватит половину районов Москвы.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Парку «Зарядье» исполнилось пять лет. Как считаете, он завоевал статус столичного любимца?

— Представьте себе, что на месте «Зарядья» находится пустырь за высоким забором или очередной офисно-деловой комплекс. Без Парящего моста над Москвой-рекой, парка и концертного зала в «Зарядье» уже трудно представить себе Москву.

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

— Столичные фестивали — любимые праздники для москвичей. Как считаете, в чем их популярность?

— Доступность, равенство и демократичность. На фестивальных площадках встречаются люди, которые редко пересекаются в других местах. Живут в разных районах, работают на разных работах, ходят в разные магазины и рестораны, имеют разные вкусы и привычки. А городские фестивали объединяют всех.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

— Программа реновации — крупный проект для города. Какими показателями гордимся?

— К концу года из пятиэтажек в новые квартиры переедут порядка 100 тысяч москвичей. В проектировании и строительстве находится больше 400 домов — а это еще 200 тысяч будущих новоселов. Сухие цифры, но за ними стоит радикальное улучшение жизни множества людей, большинство из которых без реновации никогда не смогли бы позволить себе новую квартиру.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Когда Московский скоростной диаметр заработает на полную мощь, будем осваивать реку и воздух?

— Москву-реку осваиваем уже сейчас. Первые речные трамвайчики прибыли в Москву и через некоторое время начнут работать на маршруте «Парк «Фили» — Киевский вокзал». А с освоением воздуха пока лучше подождать — сначала промышленность должна предложить модели «воздушных извозчиков», пригодные для работы в городе, в том числе по безопасности, экологичности и цене. Традиционный наземный и подземный транспорт еще долго, может быть, всегда будет вне конкуренции. И мы будем его развивать, чтобы из любой точки города москвичи могли быстро и с комфортом добраться до цели — на общественном транспорте или личном авто.

— Десять лет с момента присоединения Новой Москвы. Какие проекты в Новой Москве Вам кажутся особенно важными?

— Новая Москва — не набор отдельных проектов, а строительство комфортного города, в котором важно все: от уютного двора до возможности найти хорошую работу недалеко от дома. Порой мы даже специально придерживаем строительство жилья в Новой Москве, чтобы заранее подтянуть туда дороги, построить детские сады, школы и места приложения труда.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— За 10 лет создали культуру прогулочно-пешеходных пространств. Можно построить маршрут на любой вкус. А у Вас есть любимый?

— За последние годы мы провели благоустройство примерно 500 московских улиц и площадей. Честно говоря, среди них очень сложно выбрать любимый маршрут. Несколько лет назад я особенно гордился Мясницкой. Просто потому, что хорошо помнил, какой несчастной эта улица была раньше и какой красавицей стала сейчас. А в нынешнем году любимые маршруты те, которые мы благоустраиваем прямо сейчас — Ленинский проспект, Волоколамское шоссе, переулки Тверской и Арбата. Работы близятся к завершению. На мой взгляд, получается неплохо.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Программа «Мой район» — близки ли к реальности планы по равной степени комфорта каждого из 146 районов?

— Программа «Мой район» не имеет точного срока завершения. Скорее это постоянный процесс повышения качества жизни в каждом районе Москвы. После того как решаются проблемы, например с нехваткой магазинов у дома или благоустройством двора, требуется строительство спорткомплекса, детского сада или дороги.

Наша задача — выслушать людей, понять их потребности и включить соответствующие проекты в планы следующих лет.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Что будет после Большой кольцевой линии метрополитена?

— С 2011 года увеличили сеть подземки в 1,5 раза — открыли 100 новых станций московского метро и МЦК. В конце 2022 — начале 2023 года замкнем БКЛ — самое большое метрокольцо в мире. Задача на ближайшие годы — построить три новых радиуса: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии и продлить метро в аэропорт Внуково, районы Северный, Гольяново и Сосенское. На Люблинской ветке планируем построить станцию «Южный порт» для жителей будущего района. А на Кольцевой — «Суворовскую» для пересадки на «Достоевскую». И, конечно, огромные планы по развитию наземного метро МЦД. Через 5–7 лет 95% москвичей будут жить близко от станций метро. Задача очень сложная, но решаемая.

Фото: РИА Новости

— Что бы вы пожелали москвичам в День города?

— Желаю хорошо отдохнуть, насладиться праздничным городом и получить заряд бодрости для учебы, работы и других повседневных, но очень важных дел.