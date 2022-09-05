Жители Басманного района предложили дать охранный статус старинным домам

Жительницы Басманного района Ольга Косец (слева) и Ольга Неделько на фоне старинных доходных домов на Лялиной площади. В их руках — заключение Мосгорнаследия. Теперь ансамбль зданий под охраной государства / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лялина площадь Карта всех событий

Столичные власти приняли решение внести в список объектов наследия регионального значения старинный архитектурный ансамбль, расположенный в Басманном районе.

Лялина площадь — одна из самых маленьких в Москве. Местные жители частенько ее называют площадью Пяти углов — на петербургский манер. Здесь сходятся сразу несколько переулков: Лялин, Барашевский, Большой и Малый Казенный.

Несмотря на то что протяженность улицы составляет всего лишь 600 метров, чуть ли не весь Лялин переулок — сплошная история. Дома строились такими известными зодчими, как Александр Никифоров, Павел Заруцкий, Клавдий Розенкампф, Адольф Нетыкса, Адольф Эрихсон.

Ажурные балкончики, величественные эркеры, необычной формы крыши, лепнина — разглядывать наследие прошлого можно долго. Местная жительница Ольга Неделько обращает внимание на дом со знаменитой «Булошной», размещающейся на первом этаже еще с революционных лет.

— И в советское время мы сюда ходили за хлебом, — вспоминает она, — по пути любовались домом. Теперь здесь кафе, но владельцы сохранили дух рубежа двух эпох в своем заведении.

Светло-зеленые фасады дома в Лялином переулке украшают лепные женские маски — это самые большие лорелеи (сирены из германской мифологии. — «ВМ») в Москве. Здание построено в 1902 году мастером московского модерна Павлом Заруцким. Теперь этот дом и его исторические «соседи» — в списке объектов культурного наследия регионального значения.

— Жители Басманного района обсуждали важность сохранения всего ансамбля домов Лялиной площади, — рассказывает местная общественница Ольга Косец, — и наша просьба была услышана.

Под государственную охрану поставлено четыре доходных дома конца XIX — начала ХХ века. Самому «старшему» из них — 127 лет, а его «младшему брату» — на 15 лет меньше.

В Мосгорнаследии поддержали инициативных граждан. Здания были обследованы, проведен анализ всех сведений, в том числе и из архивов, определены границы территории ансамбля и его особенности, подлежащие сохранению. К ним относятся планировка ансамбля, композиция и архитектурно-художественное оформление элементов.

— Статус объекта культурного наследия позволит привести дома в порядок под контролем департамента, — продолжает Ольга Косец. — Капремонт, проведенный под надзором, вдохнет новую жизнь в старинные дома.

На руках у жителей — официальный ответ Мосгорнаследия. Приложенный к нему приказ об отнесении зданий к объектам культурного наследия регионального значения занимает 30 листов.

Жильцы рады — гордость района сохранят. Бережнее к достоянию прошлого отнесется и бизнес, размещая здесь магазины и кафе. Так, Лялина площадь может стать уютнее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В настоящее время в Москве учтено более 2000 выявленных объектов культурного наследия. За последнее время, с 2010 года в городе выявлено более 600 объектов, и такая работа ведется до сих пор. Жители обращаются в Мосгорнаследие за признанием статуса различных зданий и сооружений, однако далеко не все из них могут получить охранный статус. Уточнить статус можно в Мосгорнаследии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя департамента культурного наследия города, главный археолог Москвы:

— Уникальность ансамбля на Лялиной площади состоит в его высокой сохранности и целостности архитектурного облика. Полученный статус объектов культурного наследия обеспечивает зданиям ансамбля сохранность. Их нельзя будет снести, а все ремонтные работы по ним могут проводиться только по согласованию с Мосгорнаследием. Приказом ведомства также утверждены границы территории архитектурного ансамбля, режим ее использования, а также конкретно предмет охраны.