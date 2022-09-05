Электробусы сохраняют качество городского воздуха

Заммэра Москвы Максим Ликсутов (слева) и директор Мосгортранса Николай Асаул возле электробуса на ВДНХ — отсюда четыре года назад стартовал первый маршрут / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 5 сентября, исполнилось ровно четыре года с момента запуска первого маршрута электробусов в Москве. Итоги работы экологического транспорта подвел заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первые машины и те, что перевозят пассажиров сегодня, значительно отличаются друг от друга. По словам заммэра, сейчас на дорогах столицы курсируют улучшенные электробусы. Так, например, последние поставленные машины имеют запас автономного хода более 80 километров. Также в них отсутствует бензиновый отопитель, то есть теперь они полностью электрические.

— Важно, что именно российские автопроизводители делают эту современную технику, — сказал он.

В Москве уже более тысячи электробусов, а в этом году, уточнил Максим Ликсутов, будет объявлен новый конкурс на поставку в 2023–2024 годах от 1000 до 1300 новых машин.

— За четыре года электробусы проехали 100 миллионов километров. Ежедневно они перевозят около 400 тысяч пассажиров, — отметил заммэра. — Они показали отличные результаты и зимой, и летом, и в дождь, и в холод.

Максим Ликсутов также рассказал, что управляют электробусами почти 2400 водителей, из которых 400 — женщины.

— Интересно, что по качеству вождения женщины опережают мужчин, — добавил он.

Кроме того, заммэра Москвы подчеркнул, что по всем экономическим показателям электробусы — техника будущего. Это подтверждают и экологические исследования. Так, по словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, главным загрязнителем воздуха в городе до сих пор является автотранспорт.

— Если посчитать эффект за четыре года, то каждый электробус уменьшает выбросы вредных веществ на 30 килограммов в год, а парниковых газов — на 2,5 тонны в год. То есть за все время нам удалось избежать выброса 620 тонн вредных веществ — таких, как бензапирен, диоксид азота, углерод. Именно они оказывают негативное влияние на здоровье людей, — сообщил он.