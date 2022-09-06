Эксперт центра занятости «Моя работа» проведет мастер-класс на форуме «Осознанная карьера»

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Россия, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2 Карта всех событий

1 октября в столице пройдет масштабное pro-bono событие «Осознанная карьера», посвященное профессиональному развитию и самоопределению. Подобное мероприятие проводится в столице уже в 13-й раз. В фокусе внимания — преодоление трудностей и поиск новых возможностей, сохранение активной позиции на протяжении всей жизни. Ведущие карьерные и бизнес-эксперты проведут для узкопрофильных специалистов и функциональных лидеров мастер-классы, деловые и трансформационные игры и индивидуальные карьерные консультации.

— Центр занятости «Моя работа» создал уникальный образовательный продукт — линейку тренингов и мастер-классов по эффективному трудоустройству. Мы не только проводим их на собственных площадках, но и развиваем формат внешних интеграций, участвуем в отраслевых мероприятиях городского и федерального масштаба. Приглашаю всех желающих посетить форум и вместе с экспертами определить вектор дальнейшего профессионального развития, — отметила руководитель отдела психологической поддержки, социальной адаптации и карьерной экспертизы центра занятости «Моя работа» Вера Карасева.

Карьерный эксперт столичного центра занятости «Моя работа» Вера Карасева проведет на событии эксклюзивный мастер-класс «Стратегия вашего успеха. Как ее составить, используя личные ресурсы». Она затронет актуальные темы формирования позитивного мышления, составления стратегии успеха и раскрытия внутреннего потенциала в бизнесе, карьере и в личной жизни, даст ценные советы по постановке и достижению целей, правильному распределению усилий и расстановке приоритетов.

Спикерами форума также выступят признанные эксперты своего дела, авторы методик и основатели компаний — Светлана Бадаева, Михаил Кларин, Антон Кучин, Ирина Обухова, Константин Харский, Екатерина Сухобаевская и многие другие. Гостей мероприятия ждут около 20 мастер-классов по построению карьеры, коучинговые сессии и бизнес-игры, а также индивидуальные карьерные консультации.

Мероприятие пройдет 1 октября с 10:00 до 17:00. Место проведения: город Москва, Малый Конюшковский пер., д. 2 (3 этаж). Предварительная бесплатная регистрация доступна по ссылке.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под угрозой высвобождения, расположен по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.