Необычный двор со скульптурой бобра в Сокольниках ждет преображение

Жительница района Сокольники Маргарита Вахрушева во дворике, который был открыт в честь Бобруйска — города-побратима московского района Сокольники. Теперь этот дворик будут украшать не одна, а четыре скульптуры бобров / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В районе Сокольники продолжается благоустройство Бобруйского дворика. 6 сентября «Вечерняя Москва» отправилась туда, чтобы узнать, чем знаменито это место и как оно изменится.

Бобруйский дворик появился в столице в 2007 году, когда муниципальное образование Сокольники подписало договор о братстве и сотрудничестве с белорусским городом Бобруйском. Так, в честь 620-летия Бобруйска в столице, на улице Гастелло, был организован этот необычный двор. Он на протяжении многих лет привлекал взор прохожих необычной фигуркой элегантного, одетого в костюм-тройку бобра, который вальяжно разместился на скамейке и приветствует проходящих мимо людей слегка приподнятой шляпой.

Интересно, что с появлением этого бобра у жителей района даже возник определенный ритуал-примета: те, кто проходит мимо фигуры, должны обязательно почесать у него за ухом или потереть цепочку от часов на животе. И тогда у человека сбудется загаданное желание.

— Вне всякого сомнения, это место — одно из самых уникальных в городе. В 2000-х годах здесь очень часто проходили встречи представителей различных белорусских сообществ — они регулярно делились с москвичами фактами о Бобруйске и просто хорошо проводили время на совместно организованных мероприятиях, — говорит краевед Дмитрий Ульянов.

В этом году в Сокольниках начались масштабные работы по благоустройству жилого квартала между улицами Жебрунова, Русаковской, Барболина и 5-й Сокольнической по городской программе «Мой район». Затронуло преображение и территорию Бобруйского дворика.

С конца августа специалисты городских коммунальных служб полностью обновляют здесь всю инфраструктуру и создают несколько комфортных зон для людей разных возрастных категорий.

По словам главы управы района Сокольники Елены Цветковой, в скором времени дворик станет современным общественным пространством, но при этом сохранит свою историю.

— Недавно мы установили здесь новые фигурки бобров, которые являются символом Бобруйска. Они будут встречать граждан между домами № 4 и 6 по улице Гастелло. Затем мы планируем установить тут большой и интересный детский игровой комплекс и уютные качели-гамаки. Скоро здесь будет не просто красивое пространство, но и весьма функциональное. Уверена, оно будет пользоваться огромной популярностью у москвичей, — рассказала она.

Студентка Московского государственного университета Маргарита Вахрушева живет в доме № 4 на улице Гастелло всю жизнь. Девушка с радостью вспоминает, как выходила гулять в Бобруйский дворик вместе с соседскими детьми.

— Когда открыли это место, оно очень нравилось местным ребятишкам. Мы всегда подходили к бобру и придумывали про него разные истории, — рассказывает Маргарита.

А в прошлом году девушка побывала в самом Бобруйске и, по ее словам, осталась от этого путешествия в восторге. Кстати, вдохновили ее на эту поездку именно детские воспоминания — девушка решила отправиться в Белоруссию, и в памяти всплыло название этого города.

— Уверена, что после всех работ по благоустройству тут станет лучше. У нас много маленьких детей в доме. Будем передавать историю этого дворика из поколения в поколение, — говорит Маргарита.

Все работы в Бобруйском дворике планируют завершить уже в этом месяце.

СПРАВКА

Район Сокольники считается одним из самых старых муниципальных образований Москвы. Его история берет начало еще с XVI века, когда в Сокольнических лесах охотился русский царь Иван Грозный. Сейчас в Сокольниках проживают около 60 тысяч человек. В районе большое количество социальных, образовательных и спортивных объектов.