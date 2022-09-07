Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Архитекторы учли все пожелания жителей

Василиса Чернявская 
Город
Архитекторы учли все пожелания жителей
Контролер мероприятий «Мой район» Диана Шевнина оценивает, как проведены работы по благоустройству во дворе жилого дома в районе Ховрино. Судьбу территории определяли жители и специалисты-архитекторы в ходе совместных встреч / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, район Ховрино Карта всех событий

7 августа в столичном районе Ховрино состоялось открытие обновленного двора, который был создан по программе «Соучаствующее проектирование».

Как превратить свой двор в уютное пространство, где комфортно будет всем: и детям, желающим активных игр, и автомобилистам, которым нужно припарковать машины, и представителям старшего поколения, которые просто хотят посидеть на скамейке и отдохнуть? Нужно собрать всех вместе на обсуждение будущего проекта двора. И принятое на собрании решение будет называться «соучаствующее проектирование».

Над проектом дворовой территории в районе Ховрино местные жители и архитекторы трудились вместе почти три месяца. Специалисты изучали текущее состояние и особенности территории, ее достоинства и недостатки. Одновременно жители предлагали важные и полезные с их точки зрения изменения, а также отмечали то, что нужно обязательно сохранить.

— Устаревшая хоккейная коробка требовала замены, — вспоминает Дмитрий Садков, один из специалистов, участников проекта. — А детская площадка и вовсе располагалась на участке с инженерными коммуникациями. Не организована была и парковка.

Фронт работ оказался большим — почти два гектара. За три встречи выяснили все пожелания местных жителей, после чего приступили к проектированию. Обустройство всей дворовой территории заняло полтора года. Из них на обсуждения ушло чуть менее четырех месяцев. А концепцию представили на празднике двора в прошлом году. Надев очки виртуальной реальности, можно было побродить по территории будущего и сравнить с текущей ситуацией. К весне 2022 года рабочий проект передали строителям.

— Главная его цель заключалась в создании пространства, где могут отдыхать жители самых разных возрастов, — рассказывает Дмитрий Садков. — В итоге после благоустройства во дворе появились универсальная спортивная и отдельная площадка для игры в стритбол, зона для воркаута, теннисный стол.

Для самых маленьких жителей устроена безопасная и уютная площадка с качелями и песочницей. Детей среднего возраста порадуют игровой канатный комплекс, карусели и качели-гнезда, а тем, кто постарше, по душе придется большой спортивно-игровой комплекс.

— По периметру двора проложена дорожка для самокатов и велосипедов, предусмотрены велопарковки. И это тоже был один из запросов жителей — организация такого пространства, — продолжает рассказ Дмитрий Садков.

Жители старшего поколения теперь могут отдохнуть на установленных в зоне отдыха радиусных скамьях и декоративных качелях.

— При этом везде сделаны безопасные проходы вдоль зданий. Ранее около домов на улице Петрозаводская не было обустроенных тротуаров. Сейчас предусмотрено разделение пешеходных потоков и проезжей части с помощью установки парковочных столбиков, — добавляет Дмитрий Садков. — Удобно и безопасно можно кататься детям на велосипедах и самокатах.

В сентябре обустроенные дворы появятся и в других районах города.

КСТАТИ

Программа «Соучаствующее проектирование» реализуется в рамках проекта «Мой район», цель которого — создать качественные условия для жизни во всех районах столицы. По данному проекту благоустраиваются дворы, строятся современные поликлиники и школы, обустраиваются парки, объекты культуры. Практику соучаствующего проектирования применяют с 2020 года.

Дворы Благоустройство Район Ховрино комфортная городская среда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте