Архитекторы учли все пожелания жителей

Контролер мероприятий «Мой район» Диана Шевнина оценивает, как проведены работы по благоустройству во дворе жилого дома в районе Ховрино. Судьбу территории определяли жители и специалисты-архитекторы в ходе совместных встреч / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, район Ховрино Карта всех событий

7 августа в столичном районе Ховрино состоялось открытие обновленного двора, который был создан по программе «Соучаствующее проектирование».

Как превратить свой двор в уютное пространство, где комфортно будет всем: и детям, желающим активных игр, и автомобилистам, которым нужно припарковать машины, и представителям старшего поколения, которые просто хотят посидеть на скамейке и отдохнуть? Нужно собрать всех вместе на обсуждение будущего проекта двора. И принятое на собрании решение будет называться «соучаствующее проектирование».

Над проектом дворовой территории в районе Ховрино местные жители и архитекторы трудились вместе почти три месяца. Специалисты изучали текущее состояние и особенности территории, ее достоинства и недостатки. Одновременно жители предлагали важные и полезные с их точки зрения изменения, а также отмечали то, что нужно обязательно сохранить.

— Устаревшая хоккейная коробка требовала замены, — вспоминает Дмитрий Садков, один из специалистов, участников проекта. — А детская площадка и вовсе располагалась на участке с инженерными коммуникациями. Не организована была и парковка.

Фронт работ оказался большим — почти два гектара. За три встречи выяснили все пожелания местных жителей, после чего приступили к проектированию. Обустройство всей дворовой территории заняло полтора года. Из них на обсуждения ушло чуть менее четырех месяцев. А концепцию представили на празднике двора в прошлом году. Надев очки виртуальной реальности, можно было побродить по территории будущего и сравнить с текущей ситуацией. К весне 2022 года рабочий проект передали строителям.

— Главная его цель заключалась в создании пространства, где могут отдыхать жители самых разных возрастов, — рассказывает Дмитрий Садков. — В итоге после благоустройства во дворе появились универсальная спортивная и отдельная площадка для игры в стритбол, зона для воркаута, теннисный стол.

Для самых маленьких жителей устроена безопасная и уютная площадка с качелями и песочницей. Детей среднего возраста порадуют игровой канатный комплекс, карусели и качели-гнезда, а тем, кто постарше, по душе придется большой спортивно-игровой комплекс.

— По периметру двора проложена дорожка для самокатов и велосипедов, предусмотрены велопарковки. И это тоже был один из запросов жителей — организация такого пространства, — продолжает рассказ Дмитрий Садков.

Жители старшего поколения теперь могут отдохнуть на установленных в зоне отдыха радиусных скамьях и декоративных качелях.

— При этом везде сделаны безопасные проходы вдоль зданий. Ранее около домов на улице Петрозаводская не было обустроенных тротуаров. Сейчас предусмотрено разделение пешеходных потоков и проезжей части с помощью установки парковочных столбиков, — добавляет Дмитрий Садков. — Удобно и безопасно можно кататься детям на велосипедах и самокатах.

В сентябре обустроенные дворы появятся и в других районах города.

КСТАТИ

Программа «Соучаствующее проектирование» реализуется в рамках проекта «Мой район», цель которого — создать качественные условия для жизни во всех районах столицы. По данному проекту благоустраиваются дворы, строятся современные поликлиники и школы, обустраиваются парки, объекты культуры. Практику соучаствующего проектирования применяют с 2020 года.