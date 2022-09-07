Участники флешмоба исполнили знаменитую песню

Слева направо: руководитель аппарата Совета депутатов округа Орехово-Борисово Южное Денис Белявский, директор школы искусств «Родник» Светлана Нефедова, муниципальный депутат Людмила Новосельская, замруководителя МГРО партии «Единая Россия» Анна Краснокутская и депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Южное Карта всех событий

В Орехове-Борисове Южном прошел флешмоб «Моя Москва», в рамках которого профессиональные артисты и ученики детской школы искусств «Родник» исполнили песню, посвященную столице. 7 сентября организаторы мероприятия рассказали «Вечерней Москве», как проходила подготовка к этому мероприятию.

В преддверии Дня города аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное и региональное отделение партии «Единая Россия» решили провести музыкальный флешмоб «Моя Москва», который стал логическим продолжением общегородского проекта «Песни Победы». Это мероприятие направлено на то, чтобы напомнить москвичам об истории столицы.

По словам одного из организаторов флешмоба Дениса Белявского, подготовка к мероприятию велась несколько месяцев. Пока педагоги детской школы искусств «Родник» репетировали, местные депутаты выбирали площадку для проведения флешмоба, вникали в технические требования к музыкальному сопровождению и в целом занимались техобеспечением этого мероприятия.

— Очень хотелось, чтобы этот флешмоб надолго запомнился жителям района, поэтому сил и времени на него было потрачено немало. Но результат, судя по овациям жителей района и восторженным откликам, превзошел все ожидания. Это особенно приятно, — говорит Денис Белявский.

Так, на территории торгового центра «Домодедовский» несколько профессиональных артистов исполнили песню композиторов Дмитрия и Даниила Покрассов «Москва майская» на слова поэта Василия Лебедева-Кумача. А через несколько секунд после начала исполнения взрослых артистов к ним присоединились учащиеся детской школы искусств. К финалу исполнения эту замечательную песню, которую знает каждый житель столицы, пели уже практически все, кто был рядом. «Кипучая, могучая, никем непобедимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая!» — исполняли хором люди сразу на нескольких этажах торгового центра. По словам организаторов, во флешмобе приняли участие 400 человек.

— Слова этой композиции говорят о непобедимости нашего народа, поэтому она вызывает чувство гордости у каждого москвича. Особенно радует, что к флешмобу присоединилась молодежь, которая, как выяснилось, знает наизусть слова этой замечательной песни, преисполненной гордости за страну и столицу, — отметил депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев.