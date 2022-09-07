Удобная инфраструктура парка привлекает отдыхающих

Фото: Артем Житенев

Россия, Москва, парк культуры и отдыха Северное Тушино Карта всех событий

Парк «Северное Тушино», созданный 30 лет назад, является одним из любимых мест отдыха горожан. 7 сентября директор музейно-паркового комплекса «Северное Тушино» Анна Каньшина раскрыла «Вечерней Москве» секрет его популярности.

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», появившийся на карте Москвы в 1992 году, сегодня известен многим жителям города. Москвичи и гости столицы приезжают сюда не только погулять по зеленой зоне с уникальными ландшафтами, но и погрузиться в историю Военно-морского флота России — на территории парка расположены Музей истории ВМФ, подводная лодка Б-396 «Новосибирский комсомолец», десантно-штурмовой катер на воздушной подушке «Скат» и экраноплан «Орленок».

В 50-е годы прошлого века на берегу Химкинского водохранилища был посажен яблоневый сад. Именно он и стал той отправной точкой, с которой следует отсчитывать историю парка «Северное Тушино».

Культурная зона отдыха расположена в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Тушинский». При этом главной задачей для парка стало гармоничное соединение возможностей для просвещения горожан и их отдыха в естественной природе. Директор музейно-паркового комплекса «Северное Тушино» Анна Каньшина рассказала, какие принципы соблюдаются в достижении эффекта «нетронутой природы».

— Растения должны быть ухожены, но при этом выглядеть естественно. В уходе не должна быть видна рука человека. Это сложно, но мы справляемся, — отметила она. — В идеале необходимо освободить парк от чужеродных растений и дать возможность активно развиваться родной флоре.

По словам Анны Каньшиной, сотрудники парка заботятся и о животных — помогают пережить им и зимние морозы, и летнюю жару.

— В особом круглогодичном внимании нуждается небольшой пруд. Он сохраняется в естественном виде, чтобы быть комфортным домом для рыб, насекомых и водоплавающих птиц, — подчеркивает директор комплекса.

Привлекает горожан и удобная парковая инфраструктура. В 2021 году входные группы были отремонтированы, а фасады некапитальных объектов заменены и приведены к единой концепции. В том же году была обустроена набережная зоны отдыха — Захарковский залив, а в текущем сезоне на всем протяжении променада вдоль Химкинского водохранилища установили новые скамейки и урны. В отремонтированном павильоне открыли клуб развития и творчества.

— В парке можно заняться спортом, посетить занятия «Московского долголетия», — рассказывает Каньшина. — При этом работы по благоустройству продолжаются: меняется покрытие на детских и спортплощадках. В планах — реконструкция танцевального «Колизея» и главной сцены на центральной площади.

СПРАВКА

Район Северное Тушино — один из самых населенных. Жить здесь выбрали более 165 тысяч человек. И неслучайно — ведь в рейтинге столичных районов по экологической безопасности Северное Тушино занимает второе место. Одну из лидирующих позиций району обеспечивает большая площадь зеленых зон и водоемов, а также хорошее качество воздуха и почвы.