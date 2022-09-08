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Изучаем историю, гуляя по Москве

Вера Журавлева
Город
Изучаем историю, гуляя по Москве
Северный речной вокзал (САО). Был построен на берегу Канала имени Москвы до его заполнения в 1937 году. Силуэт отреставрированного недавно здания напоминает большой двухпалубный корабль. Этот памятник архитектуры регионального значения многие видели и в советских фильмах, например «Волга-Волга», «По семейным обстоятельствам», «Гонки по вертикали». / Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

За свою 875-летнюю историю Москва накопила богатое культурное наследие. Какие из ее памятников «помнят» становление города и какие жемчужины архитектуры можно увидеть за пределами его центра, рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Алексей Александрович, есть ли в столице объект культурного наследия, который можно считать ровесником Москвы?

— Если говорить про архитектурные сооружения, то нет. Самым ранним объектом культурного наследия в столице является Спасский собор на Андроньевской площади, 10, стр. 5. Он построен в начале XV века и входит в ансамбль Андроникова монастыря. Храм возвели на месте сгоревшей в 1368 году деревянной церкви. А спустя 60 лет перестроили, и он стал таким, каким мы видим его сейчас. В росписи храма участвовали знаменитые иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный. А вот если говорить об объектах археологического наследия, то свидетели становления Москвы есть. Например, подземные конструкции стены Китай-города. В основе ее лежит XII век, а сама стена возведена в 1530-е годы. На днях началась ее реставрация. Еще старше курганы в Митине.

Первые поселения на месте нынешнего ландшафтного парка «Митино» возникли в VII веке до нашей эры, позднее в XI–XIII веках н.э. здесь расселились славянские племена вятичей. Сейчас на территории парка расположены курганные могильники, селища и городище. Это земли древних славян, здесь люди селились еще в первом тысячелетии до н.э. Неудивительно, что вокруг «Митина» складываются легенды.

Изучаем историю, гуляя по Москве Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

— Какие?

— Например, что в одном из курганов похоронили вождя вятичей, и с ним в могилу положили украшения из золота и серебра. А вот то, что по территории парка проходил Волоколамский тракт — дорога, которую можно назвать 700-летним «дублером» Волоколамского шоссе, — не легенда, а факт. И это пример того, что в столице исторически ценные памятники находятся ближе, чем кажется: для этого необязательно ехать в центр Москвы, ведь они «разбросаны» по разным округам города. Достопримечательности парка «Митино», к примеру, находятся на северо-западе столицы.

А если все же говорить про центр, то в 2015 году при работах в Зарядье археологи нашли самую старую улицу Москвы — Великую, которая в XII веке проходила от Константино-Еленинских ворот Кремля к берегу Москвы-реки. Фрагменты этой улицы были законсервированы и стали музейными экспонатами.

— Прослеживается ли связь между тем, какие события влияли на формирование той или иной части города, и особенностями культурного наследия, которое там сохранилось?

— Конечно, определенные закономерности можно проследить. Так, через территорию нынешнего Северного округа Москвы почти триста лет назад по указу Петра I была проложена государева дорога в сторону Петербурга. Так что не случайно на севере столицы многое связано с темой пути. Например, один из самых интересных архитектурных памятников округа — Петровский путевой дворец на Ленинградском проспекте.

В этом дворце, построенном по проекту московского архитектора Матвея Казакова, с конца XVIII века останавливались перед коронацией монархи. А в 1910 году именно на севере, на аэродроме Ходынского поля началась история российского воздухоплавания. Здесь совершил первый полет Сергей Уточкин. В этом же округе открыт после реставрации Северный речной вокзал.

Если взглянуть на Западный округ, то здесь отразилась общая тенденция большинства европейских столиц: чем ближе к западу — тем районы престижнее и богаче. Здесь была построена одна из сталинских высоток — гостиница «Украина». От нее Кутузовский проспект тянулся к элитным дачным поселкам. Западное направление в разные эпохи было любимым местом отдыха москвичей. Так, основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков снимал дачу в Кунцеве. А в Чоботах, на месте нынешнего Новопеределкина, уцелел редкий образец дачного строительства Серебряного века: построенный по проекту Федора Шехтеля деревянный теремок книгоиздателя Левенсона. Воробьевы горы были любимым местом отдыха царственных особ, например Василия III и Алексея Михайловича.

Впрочем, с одним правителем связаны далеко не лучшие воспоминания. Речь идет о нашествии Наполеона, который с Поклонной горы оглядывал Москву, а выноса ключей ждал от городских властей у Дорогомиловской заставы. Сохранились достоверные сведения, что в сентябре 1812 года на пути к Москве он делал остановку около церкви Спаса Нерукотворного на берегу Сетуни. Сейчас чудом уцелевший Спасский храм — одна из старейших построек на западе столицы.

— Лидирует по числу культурных объектов, конечно, все же центр Москвы. А какой округ идет следом?

— Юго-Восточный. В нем 571 объект культурного наследия! И это настоящее место паломничества любителей авангарда. Чего только стоит последний реализованный проект Константина Мельникова — Гараж Госплана на Авиамоторной. Из уникальных объектов выделю и старообрядческое надгробие Викулы Морозова, сооруженное на Преображенском кладбище по проекту Шехтеля. Изучайте историю Москвы, прокладывая по ней свои маршруты, и узнаете, сколько интересного таят улицы нашей красавицы-юбилярши!

Центральная электрическая станция городского трамвая (ЦАО)

Восстановление на Болотной набережной ГЭС-2, которая стала современным культурным пространством, называют одним из самых масштабных проектов последних лет. В ходе реконструкции объекту, возведенному в 1904–1908 годах, был возвращен его первоначальный облик, который искажали более поздние пристройки.

Изучаем историю, гуляя по Москве Фото: Михаил Колобаев

Павильон «Космос» на ВДНХ (СВАО)

Изначально носивший название «Машиностроение» павильон построили в 1939 году как ангар для демонстрации сельхозтехники и самолетов. А в 1967-м с появлением в числе экспонатов ракетной техники и искусственных спутников павильон получил название «Космос». Благодаря проведенной реставрации зданию удалось вернуть исторический вид.

Изучаем историю, гуляя по Москве Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Киевский вокзал (ЗАО)

Был построен в 1914–1918 годах при участии знаменитого инженера Владимира Шухова. До 1934 года назывался Брянским. Поводом для его строительства стало 100-летие Бородинской битвы, что отразилось в оформлении постройки. При реставрации большую часть уникального декора удалось сохранить.

Изучаем историю, гуляя по Москве Фото: Мосгорнаследие

Большая Померанцевая оранжерея в Лефортове (ЮВАО)

Этот яркий образец классицизма, над проектом которого работали Джакомо Кваренги и Семен Волков, можно увидеть в Лефортовском парке. Постройка XVIII века входила в ансамбль Екатерининского дворца. Создана как оранжерея, а в начале XIX века приспособлена под кадетские казармы. Недавно сооружение удалось восстановить с помощью инвестора по программе «1 рубль за 1 квадратный метр».

Изучаем историю, гуляя по Москве Фото: Мосгорнаследие

Усадьба «Остафьево» (ТиНАО)

Этот архитектурно-парковый ансамбль — редкий образец подмосковной русской усадьбы конца XVIII — начала XIX века.

Начиная с 1792 года ею владели князья Вяземские. Здесь гостили Николай Карамзин и Александр Пушкин. А теперь, после реставрации, красоту этой усадьбы, ставшей музеем и культурным центром, могут увидеть все желающие.

Изучаем историю, гуляя по Москве Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Памятник защитникам Москвы (ЗелАО)

Обелиск высотой в 40 метров был установлен на 16-метровом искусственном холме на 41-м километре Ленинградского шоссе в 1974 году. В этом месте зимой 1941-го шли ожесточенные бои за столицу. Именно на этом направлении удалось переломить ход войны.

Изучаем историю, гуляя по Москве Денисов Роман / Фотохроника ТАСС

КОНКУРС

Уже в четвертый раз в столице прошел конкурс детских рисунков «Наследие моего района».

— Конкурс помогает показать москвичам, что каждый район столицы уникален и в любом из них можно найти интересные объекты, будь то памятник архитектуры, монумент, парк или беседка, — объяснили его идею в Мосгорнаследии.

Участники конкурса — столичные школьники от 7 до 15 лет, в том числе учащиеся школ искусств, рисуют здания и монументы, которые считают наследием своего района. Лучшие работы демонстрируются на выставках, которые организуют на бульварах и в парках. Победителей выбирают эксперты и знаменитости, в числе которых Зураб Церетели, Арина Шарапова и другие.

Популярность конкурса растет. В этом году на него прислали 3,5 тысячи рисунков, а за все время приняли участие 8,5 тысячи детей. На картинах ребят можно увидеть дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, Крутицкое подворье, Поселок художников, станцию «Лихоборы», чугунную трамвайную остановку и другие достопримечательности.

ПОМОЩНИКИ

В столице все больше набирает популярность такое движение, как волонтеры Мосгорнаследия. Добровольцы принимают участие в деятельности по сохранению и популяризации объектов культурного и исторического наследия. Они помогают профессионалам в проведении профилактического ухода за памятниками, участвуют в субботниках. Присоединиться к ним может каждый.

— Одно из основных направлений деятельности волонтеров — организация профилактического ухода за произведениями монументального искусства, установленными на территории Москвы, — сообщили в Мосгорнаследии. — Также они помогают нам в проведении экскурсий, форумов и выставок, проверяют состояние табличек с QR-кодами на исторических объектах столицы.

Так, в этом году в ходе волонтерской акции к Дню памяти и скорби добровольцы помогли помыть 17 объектов, связанных с событиями Великой Отечественной войны, в том числе восемь захоронений Героев Советского Союза, памятники Зое и Александру Космодемьянским в Коптеве и Мать с ребенком в Донском районе. А в конце июля активисты помыли памятники ученым Клименту Тимирязеву на Тимирязевской улице и Митрофану Турскому на территории Петровской сельхозакадемии. Также волонтеры Мосгорнаследия привели в порядок несколько захоронений на Введенском кладбище.

Изучаем историю, гуляя по Москве

ЦИФРА

125 зданий и сооружений отреставрировано в столице с начала этого года. Еще на 726 объектах культурного наследия, согласно данным на 19 августа 2022-го, проводятся работы по восстановлению.

ИТОГИ

В столице продолжаются работы по восстановлению памятников культурного наследия. Ряд значимых объектов в разных округах были отреставрированы в юбилейный для столицы год. Так, в Северо-Восточном округе с начала этого года реставраторы успели завершить работы в трех павильонах ВДНХ: павильон № 5 «Физика», где открыт Музей городского хозяйства Москвы, № 30 «Микробиологическая промышленность», где сейчас работает музей «Биотех», и № 31 «Геология» — экспозиция музея К. А. Тимирязева.

Одним из главных событий в театральном мире стало открытие после реставрации Театра на Малой Бронной, который успел принять зрителей до завершения прошлого сезона. Также в Центральном округе восстановлен особняк Рутковских, который можно увидеть в Большом Козловском переулке. А на Долгоруковской улице, 25, в июле завершена реставрация деревянной усадьбы.

На юго-востоке столицы проведены работы по восстановлению памятника Сергею Есенину, он расположен на Есенинском бульваре в Кузьминках.

РЕСТАВРАЦИЯ

Завершаются работы в павильонах ВДНХ № 1 «Центральный» и № 6 «Химия» (был павильоном Литовской ССР, позже передан Республике Абхазия). Также до конца года планируется завершить работы в павильоне «Республика Узбекистан». В целом же восстановительные работы идут на 15 объектах ВДНХ.

Помимо этого, продолжается реставрация таких знаковых памятников архитектуры, как Императорский воспитательный дом в Китайгородском проезде, Московский императорский почтамт на Мясницкой улице и здание Политехнического музея на Новой площади. Также проводятся восстановительные работы на таких объектах, как Городская усадьба Баташева на Яузской улице и Усадьба А. А. Яковлева на Тверском бульваре Последнее здание знаменито тем, что в нем родился Александр Герцен, а в 1933 году строение занял Литературный институт.

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