Работа мечты ждет вас

Сотрудницы центра занятости населения «Моя карьера» Екатерина Панова (слева) и Елена Цветкова (справа). / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Три года назад в столице открылось пространство возможностей — специализированный центр занятости населения «Моя карьера», основной задачей которого является помощь в поиске работы наиболее уязвимым категориям граждан.

Эту новую модель господдержки людей в их профессиональном росте разработал Департамент труда и соцзащиты населения. Чтобы сделать рынок труда доступным и понятным каждому, Центр объединяет заинтересованных в саморазвитии жителей, социально ответственные компании и лучших экспертов. Ежедневно сюда обращаются около 600 человек, и каждый получает не менее пяти услуг: консультацию карьерного специалиста, психолога, посещает тренинги, мастер-классы, проходит профориентацию. За сопровождаемым трудоустройством уже обратились свыше 45 тысяч человек, из них 65 процентов нашли работу.

— Историй, когда обстоятельства для человека сложились наилучшим образом, в том числе и благодаря нам, мы можем вспомнить немало, — говорит директор центра Ирина Швец. — Например, одна женщина всю жизнь работала в школе учителем литературы, но, выйдя на пенсию, решила трудиться дальше, только кардинально поменяв сферу деятельности.

Мы предложили ей стать смотрителем в Третьяковской галерее — москвичка осталась счастлива! Другой показательный случай: пришел мужчина 65 лет, который в беседе с карьерным консультантом рассказал, что его хобби играть на губной гармони. В дальнейшем он устроился работать сторожем в детском учреждении, а параллельно начал вести там музыкальный кружок для ребят! Кстати, оказалось, он еще и стихи пишет — нам тоже посвятил свои произведения (улыбается).

Сотрудница центра Юлия Кудина на фоне мотивирующего стенда, призывающего людей поверить в собственные силы и начать путь к работе своей мечты. Отклики, оставленные трудоустроившимися посетителями центра «Моя карьера», вдохновляют тех, кто еще на старте / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

А однажды прямо на приеме посетительница разрыдалась, выяснилось, что у нее недавно погибли супруг и сын, а она никогда в жизни не работала и теперь ощущает совершенную безысходность. Мы ее поддержали морально, переобучили, и спустя полгода она вышла на рынок труда. То есть мы подходим комплексно — не резюме помогаем составить, а выявляем причину, по которой человек сам не в состоянии найти себе работу, добавляем компетенции, уверенность. Мы хотим, чтобы люди знали, что здесь их окружают не чиновники, а живые неравнодушные люди.

В этих уютных стенах, правда, подкупает неформальный подход: к каждому относятся со вниманием, в подробностях разбирают его проблему, пожелания, помогают прокачать личностные и профессиональные навыки, знакомят с достойными работодателями, и, что примечательно, сотрудники неизменно ориентированы на обратную связь.

Для качественной помощи сформировано сообщество работодателей-партнеров. В него входит около 1000 фирм. Доступно свыше 65 000 вакансий. Формат партнерских школ, разработанный с работодателями, стал инновацией на рынке труда: теперь кандидаты могут пройти совместную подготовку к собеседованию на те или иные вакансии, а самые успешные будут трудоустроены.

Людям всех возрастов помогают в поиске идей для дополнительного заработка и в развитии предпринимательского мышления, предлагают консультации по открытию своего дела.

— Раньше я трудилась в банке, он закрылся, и в состоянии растерянности пришла сюда, — делится 53-летняя Татьяна Панкратова. — Посетила все занятия, акселератор карьеры, и теперь я самозанятая — вяжу полезные красивые аксессуары, поток клиентов увеличивается. Получается, монетизировала свое многолетнее увлечение (улыбается).

КАРЬЕРА

С девизом «Карьера через всю жизнь!» Центр занятости населения «Моя карьера» разработал ряд важных для москвичей проектов. Среди них: «Прокачай карьеру» — помощь подросткам в социализации, личностном развитии и получении первого профессионального опыта; «Мама работает» — единственная в России программа комплексной поддержки женщин с детьми, реализуемая государственным бюджетным учреждением; «5.0» — содействие реализации потенциала людей старшего возраста, повышению их конкурентоспособности на рынке труда; «Доступная работа» — содействие профессиональному развитию и трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья; «Пилотный проект по повышению доходов малоимущих семей с детьми» — поддержка семей с доходом на человека ниже прожиточного минимума (оформление льгот, помощь с детским садом, поиск работы); «Москва — добрый город» — содействие развитию волонтерского движения и социально ответственных некоммерческих организаций в столице.

ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ

В центре «Моя карьера» создана универсальная технология, с помощью которой соискатели могут развивать у себя востребованные работодателями социально-поведенческие и цифровые навыки.

Обучающие программы позволяют адаптировать человека и «доращивать» его soﬅ skills (так называемые гибкие, надпрофессиональные навыки) до требований современного рынка труда. По оценкам экспертов, 80 процентов успешности сотрудника зависит от таких компетенций.

Так, открыты специальные мастерские по разным направлениям, например: мастерская по развитию социально-поведенческих и когнитивных навыков, которые помогают быстро адаптироваться под меняющиеся условия, управлять эмоциями и презентовать себя работодателю; мастерская эффективного трудоустройства — знакомит с современными технологиями поиска работы, помогает составить конкурентоспособное резюме, подготовиться к успешному прохождению собеседования; мастерская предпринимательства и самозанятости помогает раскрыть предпринимательский потенциал, искать новые возможности, выявлять таланты, знакомить с источниками основного или дополнительного заработка; есть и мастерская цифровой грамотности. Прохождение обучающих программ в рамках мастерских повышает эффективность трудоустройства на 30 процентов.