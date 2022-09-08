Трудный возраст: столичные психологи объяснили, какое поведение подростка должно насторожить родителей

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Россия, Москва, Чонгарский бульвар, 15 Карта всех событий

В подростковом возрасте детям бывает непросто — приходится выдерживать колоссальный стресс. Происходит бурный рост организма, гормональные изменения, перестройка тела. К этому добавляется учебная нагрузка, сложности взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Все это может сделать подростка крайне уязвимым. Как не пропустить момент, когда ребенку требуется особая поддержка, рассказала специалисты Московской службы психологической помощи Ирина Шорстова и Кризисного центра помощи женщинам и детям Любовь Выжанова.

Одна из опасностей, которая может подстерегать подростка — депрессия. Это состояние характеризуется выраженной и устойчивой грустью, нарушением активности, снижением интереса к жизни.

— Причины депрессивных расстройств подростков могут быть разные. Стоит обратить внимание на возможные трудности в общении со сверстниками — ссоры с друзьями, первый опыт влюбленности, сложности в школе. Депрессивное состояние может быть реакцией на конфликты с родителями. Даже если первичная причина лежала вне семьи, жесткие требования, завышенные ожидания и хронический стресс в связи с неуспехом, гиперопека или равнодушная отстраненность, регулярные скандалы или домашнее насилие заведомо усугубляют состояние подростка, — обратила внимание психолог.

Если отношения молодых людей с родителями нельзя назвать доверительными, и они не воспринимаются как союзники, способные поддержать и помочь, это лишь осложняет положение.

Еще одним фактором может стать кризис самосознания, когда подростку не удается найти конструктивные ответы на философские вопросы о смысле жизни и смерти, предназначении человека вообще и его самого в частности. Самые тяжелые реакции возникают в тех случаях, когда у ребенка есть травматический опыт переживания или наблюдения насилия или катастрофы.

Проявления депрессии у подростка варьируются в зависимости от возраста. В возрасте 12–14 лет у детей нередко снижается самооценка, нарастает чувство одиночества и безысходности, тоски и тревоги. Они сталкиваются с затруднениями при попытке рассказать о своих чувствах и переживаниях, что практически не зависит от их интеллектуального уровня и запаса активной лексики. В этом кроется одна из ключевых проблем эмоциональной жизни подростка.

У подростков 15–18 лет депрессия нередко усугубляется ощущением бесцельности своих усилий, переживанием утраты смысла жизни. Метафизические вопросы, на которые пытается ответить каждый человек в ходе взросления, депрессивный подросток склонен рассматривать как свою личную драму. В его собственном жизненном опыте они возникают впервые, а говорить о них с кем-то ещё возможно только при наличии доверительных отношений. В противном случае молодой человек становится все более одиноким и отрешенным, остается с ощущением, что со всеми нарастающими сложностями в жизни он всегда останется один на один.

В подростковом возрасте депрессия может проявляться неявно, скрываться за «масками», когда характерные черты расстройства не являются первым заметным тревожным симптомом. К примеру, ребенок начинает испытывать тягу к «дурным» компаниям, прогуливать школу, сбегать из дома, проявлять интерес к алкоголю, воровству. Может проявиться самоповреждающее поведение — нанесение себе порезов, ожогов, частые драки. При этом на этих действиях лежит отпечаток отчаяния, ведь истинного удовольствия от своих поступков юноши и девушки не получают.

Другой вариант «маски» можно заметить, когда подростки начинают прогуливать школу, сидят дома, теряют интерес к общению, забрасывают хобби, кружки, пренебрегают личной гигиеной. Изменяется активность в интернете (на смену социальным сетям приходят однотипные игры или просмотр роликов, не несущих смысловой нагрузки). Нередко взрослые списывают такое поведение детей на лень, ругают их, тем самым усугубляют тяжесть состояния, создавая «порочный круг».

Еще одним сигналом могут быть многочисленные жалобы на здоровье, потребность постоянно обследоваться у врачей. Ссылаясь на слабость организма, такие подростки пропускают школу. При этом они не симулируют и на самом деле испытывают физическое недомогание (головокружение, тошноту, повышение температуры).

— Все вышеперечисленное является поводом для обращения за психологической помощью, а в более сложных случаях — за медикаментозным лечением. Вовремя проявленное внимание и участие способно уберечь человека от тяжелой фазы болезни, значительно облегчив и ускорив его путь к выздоровлению и душевному благополучию, — рекомендовала Ирина Шорстова.

Специалисты семейных центров рекомендуют обращать внимание и на другие изменения в поведении ребенка. Например, если он начинает тратить больше денег, чем ему дают на карманные расходы, отказывается от еды или, наоборот, переедает, испытывает проблемы со сном, захламляет комнату, перестает следить за своим внешним видом, отказывается стричься, мыться, в любое время года носит одну и ту же объемную, закрытую одежду. Также, возможно, стоит насторожиться, если у подростка появляются тайны, в которые он категорически отказывается посвящать родителей, а на их расспросы реагирует агрессивно и блокирует все разговоры на эту тему.

— Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, следует обратиться за помощью к психологу. Как правило, в этом возрасте дети не воспринимают беседы с родителями. Специалисты семейных центров помогут разобраться в ситуации и найти правильное решение, — сказала специалист Кризисного центра помощи женщинам и детям Любовь Выжанова.

Бесплатную психологическую помощь в Московской службе психологической помощи могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте.

На постоянной основе проходят бесплатные тематические занятия. Так, с 13 сентября по 4 октября в филиале Московской службы психологической помощи по адресу: Чонгарский бульвар, дом 15, будет проходить бесплатный тренинг для родителей подростков «Трудный, но самый любимый». В ходе четырех встреч специалист даст уроки гармоничного взаимодействия с подростком и поможет стать уверенным и ответственным родителем.

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.