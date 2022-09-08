Собакам вход разрешен

Посетители библиотеки № 179 Елена Дианова с собакой Джулей (слева) и Анастасия Козлова с Бертой / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Вавилова, 86 Карта всех событий

В четверг, 8 сентября, корреспондент «Вечерней Москвы» посетила библиотеку № 179 в Ломоносовском районе, куда можно прийти со своим четвероногим другом.

В столице есть много мест, куда разрешено брать собаку, — кофейни, рестораны, крафтовые бары. А теперь во время прогулки можно с четвероногим другом зайти и в библиотеку за нужной книжкой.

— К нам часто приходили москвичи и перед входом в читальный зал привязывали своих любимцев к перилам. И те сидели, терпеливо дожидались, пока хозяин оформит абонемент на книгу или вернет те, которые он уже прочел. Тогда было принято решение пускать к нам читателей вместе с собаками, — рассказала Елизавета Чумакова, сотрудница библиотеки № 179.

Когда идешь по читальным залам, в них тихо. Кажется, что они ничем не отличаются от обычных московских библиотек. Но вот на оранжевом кожаном диване рядом с полками книг я вижу озорную пушистую собачку с острой мордочкой и умными глазами. Рядом с ней сидит хозяйка и спокойно читает роман.

Присаживаюсь рядом. Кажется, собачка с лисьей мордашкой мне улыбается.

— Можно погладить?

— Конечно, Джуля добрая, воспитанная девочка, — отвечает ее хозяйка.

Разговорились. Москвичка Елена Дианова давно является посетителем библиотеки.

— А теперь я буду здесь преподавать уроки живописи детям. Сегодня я первый раз взяла Джульетту с собой и вижу, что ей очень здесь понравилось. Думаю, что это очень удобно, ведь я теперь сюда могу зайти во время прогулки с Джулей, — говорит Елена.

Собачку девушка взяла из приюта полтора года назад. До этого животному пришлось пережить много трудностей, но они никак не сказались на ее характере.

— Когда человек приходит к нам со своим любимцем, мы всегда устраиваем фотосессию четвероногих гостей и выкладываем их фотографии на сайт. Заметили, что посетителей стало вдвое больше! — говорит Елена Чумакова.

Дверь открывается, и в библиотеку входит новая посетительница. И тоже в сопровождении собаки — пушистой лайки Берты, которая по-хозяйски прошла по залу, обнюхала сотрудников, кивнула сонной Джуле и спокойно прилегла у книжных полок.

— У Берты непростой характер, но здесь чувствует себя как дома. Когда прихожу, чтобы выбрать книгу, спокойно ждет меня, — говорит хозяйка Берты Анастасия Козлова.

ЦИФРЫ

Библиотека № 179 расположена в Ломоносовском районе Москвы по адресу: улица Вавилова, 86. Библиотека сегодня является информационным и культурным центром для жителей Юго-Западного округа. Ее книжный фонд — более 70 000 публикаций. Ежегодная пополняемость фонда — более 3000 публикаций. Библиотека получает более 50 периодических изданий и обслуживает более 7000 читателей в год.