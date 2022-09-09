Праздничные выходные отметим рекордом

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы / Юлия Иванко

Отмечать 875-летие столица будет в выходные — 10 и 11 сентября. Праздничная программа пройдет во всех округах Москвы — на центральных улицах, в парках, музеях, галереях и на стадионах.

По традиции, в центре столицы — на Тверской, Моховой и улице Охотный Ряд — гостей будут ждать фестивальные площадки с арт-объектами и насыщенной культурной и анимационной программой.

Украсят к празднику и Центральную аллею ВДНХ. Здесь установят специальные арки в честь линий московского метрополитена, и можно будет послушать истории и легенды о столичной подземке в исполнении актеров. Также гости смогут выбрать свою любимую локацию в городе на большой карте Москвы.

Кроме того, в субботу, 10 сентября, в Северном сквере ВДНХ можно поучаствовать в необычной акции и установить рекорд России — гости будут раскрашивать в разные цвета нарисованное на асфальте сердце площадью в 1500 «квадратов». Здесь же, на ВДНХ, всех желающих приглашают посмотреть на удивительные работы участников фестиваля трехмерных изображений на асфальте «Видение». Другим ярким событием станут показательные выступления Кремлевской школы верховой езды.

Кстати, поделиться атмосферой праздника с родными и друзьями в других городах можно, отправив им прямо с ВДНХ выпущенные к юбилею столицы ограниченным тиражом открытки: для этого в субботу, с 12:00 до 18:00 нужно обратиться в инфоцентр в арке Главного входа или в билетный центр на Центральной аллее.

Любителям истории стоит отправиться в Музей Москвы: всю субботу здесь будет проходить Москвоведческий марафон, который познакомит с историей сталинских высоток и других достопримечательностей мегаполиса. Те, кто успеет зарегистрироваться, попадут на одну из пяти экскурсий с гидом. А можно поехать в «Кусково», где в этот же день в 13:00 запланированы исторические танцы в костюмах XVIII века.

Приверженцев ЗОЖ будут ждать в «Лужниках» — в воскресенье с 11:00 до 20:00 здесь состоится спортивный праздник с выступлением звезд, открытыми тренировками, мастер-классами, в том числе запланированы мероприятия с участием олимпийских чемпионов — гимнаста Алексея Немова и фигуристки Аделины Сотниковой.

Детскую развлекательную программу подготовили сразу несколько площадок, в их числе Московский зоопарк, Музей Москвы, Московский дворец пионеров.

Любителей культурного отдыха ждут бесплатные спектакли Московского театра на Таганке, Театра имени Пушкина, «Новой оперы» и других известных коллективов: в субботу в саду «Эрмитаж» с 12:00 до 23:00 пройдет фестиваль «Театральный марш». В каждом округе столицы проведут концерты.

Будет и фейерверк. Праздничные залпы прогремят в субботу, в 21:00, в 23 местах, в том числе в Парке Победы, Парке Горького, между Парящим и Большим Москворецким мостами. Вся афиша — на сайте mos.ru.

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