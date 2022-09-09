Цифровые ключи надежно шифруют голоса избирателей и исключают постороннее вмешательство при подсчете результатов

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев и председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова опломбировали кейс с компьютером, на котором разделяли ключ расшифровки / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пятницу, 9 сентября, в Москве началось трехдневное голосование на муниципальных выборах. Москвичи могут проголосовать в электронном формате и на избирательных участках.

В 8 часов утра открылись все московские избирательные участки. В это же время москвичи получили возможность голосовать онлайн.

Накануне в Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения цифрового ключа, с помощью которого вечером 11 сентября запустят расшифровку результатов дистанционного электронного голосования. Анонимность и защиту электронному голосованию обеспечивает система с двумя ключами. Первый шифрует голос избирателя, закрывает его от всех, второй — расшифровывает голоса после окончания голосования.

— Чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что ключ расшифровки до конца голосования никому не доступен, мы разделили его на несколько частей и раздали хранителям ключа, — пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смартпроектов правительства Москвы Артем Костырко.

Хранителей ключа всего пять, каждый из них представляет конкретную организацию или ведомство. Части ключа получили председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, член Центризбиркома Антон Лопатин и секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов. В следующий раз хранители ключей соберутся вместе, чтобы объединить части и расшифровать результаты ДЭГ уже 11 сентября.

Тех, кто пришел сегодня на избирательные участки, также ждали новшества. Самое заметное из них — это электронный сканер паспорта. Достаточно приложить к нему документы, и на мониторе члена избирательной комиссии из электронного реестра (еще одно нововведение) появляются данные избирателя. Вадим Ковалев лично поручился за стабильность работы всех новинок даже в стрессовых условиях.

— Возникает логичный вопрос — что будут делать эти системы, если вдруг выключится интернет или возникнут другие технические неполадки. Мы это предусмотрели, у нас прошел городской тест системы, мы прорабатывали стресс-сценарии. Проголосовать можно будет при любых условиях, — заявил Вадим Ковалев.

Общественный штаб также начал свою работу по наблюдению за голосованием. На площадке штаба присутствуют общественные наблюдатели, представители политических партий, общественных организаций и кандидатовсамовыдвиженцев.

На всех избирательных участках установлены камеры. Наблюдатели в режиме реального времени могут следить за ходом голосования, при необходимости перематывать видео. Мобильная группа Общественного штаба постоянно готова выехать на участок и разобраться с потенциальной спорной ситуацией на месте.

С учетом того, что не все избирательные участки оснащены комплексами обработки бюллетеней (КОИБ), окончательные результаты голосования москвичей на муниципальных выборах станут известны 12 сентября.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Для голосования в Москве открылся 3261 избирательный участок. Из них 1937 оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. В ходе голосования выберут 1417 депутатов. В каждом округе москвичи будут выбирать от 3 до 5 муниципальных депутатов. Представители корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы присутствуют на всех избирательных участках, всего в корпус записался 10 621 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Кириллова, председатель Московской избирательной комиссии:

— Сегодня свои двери для избирателей распахнули участковые избирательные комиссии. Это уникальные по значению, масштабу и уровню конкуренции выборы. Очень важно на всех этапах голосования и подсчета голосов обеспечить соблюдение всех процедур, которые гарантируют легитимность выборов. Результаты электронного голосования будут известны сразу после соединения ключей.

Подсчет результатов голосования на участках будет более длительным и тщательным. Пожелаем членам избирательных комиссий, чтобы работа у них прошла как можно легче и быстрее.