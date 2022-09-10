Есть спрос — создаем предложение: пройти переквалификацию и найти работу помогут в центре «Профессионал»

Фото: Департамент труда и социальной защиты г.Москвы

У тех, кто столкнулся с потерей работы или долгим карьерным перерывом, при мысли о переквалификации может возникать страх неизвестности. Точно ли эти навыки пригодятся? Получится ли устроиться по новой специальности? Эти опасения разумны и понятны. Для того чтобы их развеять, в учебном центре «Профессионал», входящем в структуру столичной службы занятости, всем слушателям готовы предложить не только карьерное сопровождение на всех этапах трудоустройства, но и гарантированное рабочее место по окончанию обучения. Подобное возможно благодаря программам, разрабатываемым под запрос работодателя.

В «Профессионале» создано более десяти программ, содержание и методика обучения по которым полностью соответствуют запросу конкретных компаний. Преимущество такого подхода – определённость и понятный трек развития. Работодателям выгодно трудоустраивать специалистов, уже прошедших стажировку и обученных работе в условиях их компании. А будущие выпускники чётко понимают, какая зарплата и должностная инструкция ждут их после прохождения курса.

Сейчас в «Профессионале» в самом разгаре обучение у будущих железнодорожных кассиров. Программа реализуется по запросу московского филиала Федеральной пассажирской компании. Работодатель гарантирует, что после успешной сдачи экзамена все выпускники смогут трудоустроиться на целевые рабочие места. На курсе москвичи научатся производить расчеты с покупателями билетов, предоставлять справочную информацию о тарифах и льготах, правилах провоза багажа.

Слушатели уже приступили к прохождению практики на московских вокзалах. Каждый из них примеряет на себя будущую работу. Так у слушателей есть дополнительная возможность оценить свои силы и пассажиропоток, приноровиться и распланировать свой будущий рабочий день. Впечатлениями о практике поделился один из слушателей.

— Во время практики успел попробовать продавать билеты реальным клиентам. За мной присматривали, так что было спокойно. Впечатлений масса, одна женщина даже читала стихи кассиру. В общем день пролетел незаметно, — рассказал участник курса.

Активно продолжается обучение и по другой кастомизированной программе – «Электромеханик по лифтам». Программа разработана совместно с крупнейшей столичной компанией по обслуживанию лифтов и эскалаторов. В течение двух месяцев слушатели изучают устройство электрических и гидравлических лифтов, учатся проводить техобслуживание и ремонт, а также разбираются в электрических схемах. Выпускной экзамен для каждого слушателя станет одновременно собеседованием для приема на работу. Участники программы, которые получат свидетельство о профессиональном обучении, следом приобретут и инструкции по оперативному выходу на работу.

Набор на программы продолжается. Стать слушателями могут безработные москвичи, люди в возрасте старше 50 лет, а также члены нуждающихся семей по программе «Социальный контракт». Для прохождения обучения в целях дальнейшего трудоустройства необходимо обратиться в центр занятости населения и подать заявку.