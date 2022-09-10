«Хобби как бизнес»: финалистки предпринимательского курса центра занятости «Моя карьера» поделились историями успеха

Фото: Департамент труда и социальной защиты г.Москвы

Второй год в специализированном центре занятости «Моя карьера» для мам детей дошкольного возраста проводят предпринимательский курс «Хобби как бизнес. Выпускницы прошлого акселератора поделились вдохновляющими историями о том, как обучение перевернуло их жизнь и дало мощный толчок для развития любимого дела.

Мама двух детей-погодок Юлия Филина оформила самозанятость и теперь создает аксессуары и уютные товары для дома. Она принимает заказы, использует любые возможности для выхода на новые площадки и зарабатывает в свое удовольствие.

— Мне нравится, что могу сама влиять на график работы и продажи. Сейчас начинается активный период, а перед Новым годом ожидаю дополнительный подъем спроса. Думаю, когда дети станут более самостоятельными, смогу больше вкладываться в развитие своего дела, — поделилась героиня.

Юлия рассказала, что весной вместе с еще одной финалисткой курса «Хобби как бизнес» Еленой Щипровой приняла участие в маркете для хэндмейкеров «4 сезона».

— На мероприятии получила опыт прямого взаимодействия с покупателями офлайн, нашла новых клиентов, но всего этого не было бы без центра занятости «Моя карьера». Именно здесь встретила единомышленницу, нашла мотивацию и поддержку, обрела уверенность в своих силах. Сейчас занимаюсь любимым делом, и оно приносит дополнительный доход. Здорово, что есть возможность приехать, пообщаться, поделиться своим опытом, послушать других – это хороший способ находить новые, изначально неочевидные пути решения, — отметила Юлия.

Елена Щипрова, мама и основательница бренда «Лисичкины радости», после прохождения курса окончательно вышла на стабильный доход, а сейчас продолжает активно работать с клиентами и привлекать новых. Она изготавливает броши ручной работы.

— Курс «Хобби как бизнес» поспособствовал стремительному развитию моего продукта. Поддержка центра занятости «Моя карьера» была очень ощутима и приятна. Особенно ценной была возможность презентовать свои работы. Также получила приз симпатий жюри – специальные условия по продвижению товаров на платформе "Ярмарка мастеров". Именно с этим партнером мне удалось достичь максимальных результатов. Недавно они предложили мне договор о создании их брендированной продукции, — рассказала москвичка.

Лето было для её бизнеса оказалось очень плодотворным. Она также отметила, что связи, приобретенные во время обучения, помогли масштабироваться и создавать успешные коллаборации.

— Общение с участницами позитивно повлияло на мой бизнес, — рассказала жительница столицы. — В течение года объединялись, делали совместные проекты. Мы не конкурентки, а единомышленницы, и это очень здорово. Спасибо центру за то, что мы нашли друг друга и можем дальше развиваться вместе.

Юлия Воронова, мама двоих сыновей, работает удаленно в туристическом агентстве и изготавливает аксессуары для волос. По словам героини, очень полезными на курсе для неё стали тренинги по наполнению онлайн-магазина.

— Украшения всегда пользуются спросом. Особенно много заказов делаю к каким-то праздникам или событиям. Пройденные на курсе уроки до сих пор мне помогают. Иначе посмотрела на то, как можно сфотографировать и презентовать товар. У меня был свой подход, а на обучении узнала больше нюансов и секретов. Мне нравилось делать домашние задания, обучалась с большим энтузиазмом и азартом. Теперь знаю, как создать интернет-магазин и оформить страницу так, чтобы всё выглядело максимально привлекательно для потенциального покупателя. Полученные знания успешно применила на практике, поэтому у меня появился новый постоянный источник дохода. Сама бы точно не решилась сделать первый шаг в монетизации своего увлечения, поэтому рада, что попала на курс для мам «Хобби как бизнес» в центре занятости «Моя карьера», — подчеркнула Юлия.