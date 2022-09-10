Реабилитация, забота и работа: как НКО помогают москвичам при поддержке города

Фото: Департамент труда и социальной защиты г.Москвы

За три года более 370 социально ориентированных некоммерческих организаций столицы стали победителями конкурса грантов «Москва – добрый город». Благодаря проектам помощь оказана более 50 тысяч горожан старшего поколения, людей с инвалидностью, многодетных семей, воспитанников социальных учреждений. Мы попросили москвичей поделиться своими непростыми историями со счастливым концом.

Помощь рядом

Ровно год назад, в сентябре 2021 года, мама впервые привезла на коляске 6-летнюю Соню в Центр социальной реабилитации «Под крылом» Благотворительного фонда помощи детям и молодежи «Галчонок». Центр появился благодаря проекту, поддержанному городом в рамках конкурса грантов.

Соня родилась раньше срока. Врачи обнаружили у девочки редкий генетический синдром. Он встречается у одного новорожденного на миллион и проявляется в особенностях внешности и задержке развития. К своим 5,5 годам Соня ела только из бутылочки, не говорила и не ходила.

По словам Надежды, мамы девочки, социальные службы обеспечили малышку всем необходимым – коляской, специальной обувью, медикаментами. Соня несколько раз в год проходила бесплатную реабилитацию в медучреждениях столицы. А когда фонд «Галчонок» открыл реабилитационный центр в соседнем доме и занятия лечебной физической культурой, с психологом, физио- или эрготерапевтом стали ежедневными – улучшения стали более заметными. Уже через полгода Соня пошла и сказала первые слова.

— За лето дочка перестала ездить на коляске и везде - довольная и счастливая - ходит на ходунках. Недавно начала есть с ложки, а не из бутылочки, как все шесть лет до этого. Долго и сложно мы шли к победе ложки над бутылочкой. И вот выбросили все бутылочки и начали новую жизнь без них. Спасибо всем сотрудникам фонда и центра за любовь к Соне в каждом слове, взгляде и действии! Спасибо за человечность всем причастным к фонду, всем благотворителям - вы каждый день творите чудеса! — поделилась радостью Надежда.

В Москве своих не бросают!

70-летний Растем Салимжанович в 1980-е годы проходил службу в Афганистане, где получил ранение. После выхода в запас мужчина несколько лет отработал инженером-испытателем ракетных двигателей. Однако со временем тяжелые заболевания все-таки настигли москвича: начались проблемы со здоровьем. Город поддерживает бывших афганцев, в том числе и через проекты профильных НКО, направленные на сохранение качества жизни людей с инвалидностью. Среди них – региональная общественная организация «Общество инвалидов войны в Афганистане – Московский Дом Солдатского Сердца». Организация много лет опекает участников военных действий.

— Так случилось, что я оказался в трудной жизненной ситуации. Не знаю, где бы я сейчас был и как все сложилось, если бы не ребята. И уже не первый год они, как из боя, вытаскивают меня из тяжелого состояния. Благодаря тому, что есть гранты для некоммерческих и общественных организаций, такие люди как я, получают надежду и помощь. Два года живу в «Доме Солдатского Сердца». За это время сделано несколько операций, впереди еще четыре. Перевязки, лекарства – помогают во всем. Мне повезло, что в Москве действительно своих не бросают! Слов нет, чтобы выразить всю благодарность. Стараюсь посильно ухаживать за другими парнями, с которыми мы здесь живем, — рассказал Растем.

От творчества и общения – к работе

20-летняя Люба – веселая и целеустремленная москвичка. У нее много разных увлечений: девушка занимается в медиалаборатории и работает в мастерских. Все эти возможности появились в ее жизни благодаря фонду «Даунсайд Ап» и поддержке его программ городом. Эта НКО – неоднократный победитель конкурса грантов «Москва – добрый город» и реализует проекты по социальной адаптации детей, подростков и молодежи с синдромом Дауна.

В медиалаборатории – экспериментальной творческой площадке – подопечных учат грамотно излагать свои мысли, задавать вопросы, составлять тексты. Люба пишет посты в группе фонда в одной из соцсетей, где делится событиями из своей жизни. Также организация открыла мастерские в помещении, предоставленном городом на три года в безвозмездное пользование. Здесь Люба научилась самостоятельно управляться с термопрессом и брошюровщиком, делать блокноты, сейчас осваивает работу на швейной машинке.

— В мастерских научилась многому. Могу придумать и нарисовать принт на кружку или обложку блокнота, выбрать ткань для прихватки или сумки. Приятно, что сделанные моими руками вещи дарятся партнерам фонда и продаются на благотворительных аукционах. И еще мне нравится общаться с ровесниками, с которыми у нас общие интересы. Сейчас мечтаю о настоящей работе. Хочу зарабатывать деньги на жизнь, на подарки, на новый телефон. Недавно попробовала себя в роли официанта в кафе. Фонд придумал такой проект. Сначала месяц стажировались: учились встречать гостей, принимать, отдавать заказы и даже наравне с другими сотрудниками обслуживали посетителей кафе, — отметила Люба.

Конкурс «Москва — добрый город» проводится с 2019 года столичным Департаментом труда и социальной защиты населения. За это время между победителями распределены 1,2 млрд рублей. Информационную и консультационную поддержку участников и победителей осуществляет специализированный центр занятости «Моя карьера».