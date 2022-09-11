Разработкой нового поезда займутся наши специалисты

Москвичка Анастасия Мальцева едет на поезде «Ласточка» на станцию «Автозаводская» Московского центрального кольца. В самом составе комфортно и просторно, для пассажиров есть удобные кресла. В планах — запуск новых поездов / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Московское центральное кольцо отмечает свое шестилетие. Первая наземная кольцевая линия метро стала доступна пассажирам 10 сентября 2016 года. С тех пор МЦК считается первым транспортным «сердцем» столицы. Сейчас к нему добавляют пересадки Большой кольцевой линии метро и Московских центральных диаметров. Есть и планы по развитию Московского центрального кольца.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, как за годы менялся подвижной состав на МЦК и что его ждет.

С первого дня запуска Московское центральное кольцо постоянно совершенствуется. На момент запуска по МЦК ездили «Ласточки» — модели для междугородних перевозок. Спустя два года их заменили на городские поезда. Пассажиры почувствовали различия: новые вагоны оказались более вместительными. У них были шире проходы, появились места для маломобильных граждан, а также крепления для велосипедов и специальные поручни.

— Московское центральное кольцо — один из важнейших проектов для города, который стал драйвером территориального развития, — подчеркивает Максим Ликсутов. — Благодаря запуску МЦК территории преобразились и ожили. Появляется все больше жилых комплексов на месте старых промзон, открываются бизнес-центры, рождаются места притяжения пассажиропотока. Именно поэтому поток кольца так стремительно растет — уже сегодня более 550 тысяч пассажиров в сутки выбирают Московское центральное кольцо для своих поездок. Для повышения комфорта и развития такого важного проекта мы с коллегами из «Российских железных дорог» разработали техническое задание для нового двухэтажного поезда, который планируем запустить на МЦК.

Заместитель мэра столицы по транспорту подчеркивает: это технически сложное решение, поскольку такого проекта в России еще не было.

— У нас уже используются двухэтажные составы для поездок в аэропорты, но они не производятся в нашей стране, а это одно из основных требований, — продолжает Максим Ликсутов. — По нашему мнению, это должен быть двухэтажный трехдверный поезд.

По его словам, такое решение позволит уменьшить время посадки-высадки пассажиров. Сейчас профессионалы «Российских железных дорог» оценивают это техническое задание. При разработке технического задания для двухэтажного электропоезда нового поколения учитывают все современные потребности пассажиров согласно стандартам московского транспорта: крепления для велосипедов, зарядки для электросамокатов, порты для зарядки гаджетов, возможность беспроводной зарядки, туалетные комнаты с пеленальными столиками, места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Среди новых сервисов, помогающих комфорту передвижения пассажиров, — запуск системы Face Pay. Она позволяет оплатить проезд одним взглядом. Система быстро спишет средства с банковской карты. На сегодня Face Pay работает в тестовом режиме на всех турникетах станций Московского центрального кольца. Вскоре система заработает полноценно.

— В сентябре эта система заработает на всех станциях Московского центрального кольца, — заявили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Поездки могут быть комфортнее, если у пассажиров есть возможность подкрепиться по пути. Так, в этом году запустили галерею вендинговых аппаратов на «Нижегородской». Двенадцать автоматов продают готовые блины, здоровую пищу и сухофрукты, горячую ресторанную еду, кофе. В ассортименте есть игрушки и аксессуары для телефонов. Сегодня на этой площадке тестируют вендинги, а наиболее популярные автоматы устанавливают на других станциях. Так власти поддерживают бизнес.

Таким образом, Московский транспорт готов поддержать стартапы, которые сделают поездки тысяч пассажиров комфортнее.

—Если у вас есть идеи или креативные проекты, отправляйте заявки в фонд «Транспортные инновации Москвы», — добавили в Дептрансе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимур Башкаев, глава архитектурного бюро, главный архитектор МЦК:

— Московское центральное кольцо задало стандарт создания комфортных платформ в наземном метро. Важно и то, что новая транспортная артерия получила связь с существующими линиями метрополитена, а позже — и с центральными диаметрами. Только в плотной увязке все кольцевые и радиальные направления могут эффективно существовать и развиваться, обслуживая миллионы пассажиров в год, делая их передвижение по городу комфортнее и быстрее.