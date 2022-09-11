Звуковые маячки помогут горожанам ориентироваться на станциях МЦК

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Как и любой транспорт в большом городе, Московское центральное кольцо продолжает совершенствоваться. Рассказываем о перспективах развития сервисов на МЦК.

До конца года на всех станциях Московского центрального кольца установят звуковые маячки для слабовидящих и незрячих пассажиров. Специальный периодичный звук помогает найти вход в метро даже в час пик. При этом он не мешает другим пассажирам. Чтобы услышать этот сигнал, специальное оборудование не нужно.

— До конца года на всех — 281 — станциях метро и МЦК мы установим звуковые маячки для слабовидящих и незрячих пассажиров. Сейчас 60 таких устройств работают на 45 станциях, а к концу года их станет больше тысячи, — рассказали в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. В ведомстве добавили, что места для маячков выбрали вместе с Всероссийским обществом слепых: устройства находятся там, где они нужнее всего — на ближайших к городским социальным объектам входах в метро. Звуковые маячки есть во многих крупных городах: Лондон, Шанхай, Бостон. Теперь этот список пополнила и Москва. Еще одно событие на Московском центральном кольце — это открытие нового второго вестибюля на станции «ЗИЛ». Он необходим на перспективу — пассажиры в ближайшие годы смогут получить еще два направления в московском транспорте. Речь идет о строительстве новых радиальных линий метрополитена — Троицкой и Бирюлевской.

— Бирюлевская ветка начнется от станции «ЗИЛ», связанной с одноименной станцией МЦК, — рассказали о перспективах в Институте Генплана Москвы. — В Нагатинской пойме будет организована пересадка на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии метрополитена. Пересесть на строящуюся Большую кольцевую линию пассажиры новой линии смогут на станции «Кленовый бульвар». Станцию «Бирюлево» транспортно-пересадочный узел соединит с Павелецким направлением железной дороги — будущим пятым Московским центральным диаметром. Первая станция Бирюлевской линии появится на территории бывшего завода ЗИЛ рядом с одноименной станцией Московского центрального кольца и станцией «ЗИЛ» Троицкой линии метрополитена. Выходы станции будут располагаться вдоль проспекта Лихачева и торгового центра. Территория вблизи «ЗИЛ» и других станций будет благоустроена. Здесь создадут всю необходимую инфраструктуру, проложат велодорожки, организуют пешеходные переходы, остановки наземного транспорта, парковочные места.

— На прилегающих к станции территориях организуют взаимоувязанную систему пешеходных зон. Это обеспечит хорошую доступность остановок наземного и внеуличного пассажирского транспорта, жилых территорий и других объектов городского притяжения, — добавили в Институте Генерального плана Москвы.

Прямая речь

Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России:

— Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо, как уже неотъемлемая часть города, — это бренд. В нашем мегаполисе каждый год создаются уникальные сооружения, каждая станция — это отдельное произведение искусства. Сейчас активно строится Большое кольцо, есть задел еще на Бирюлевскую, Рублево-Архангельскую и Троицкую линии. Не отдельные станции или участки, а целые линии — это просто чудо и сказка. Старт некоторым проектам дает как раз Московское центральное кольцо.