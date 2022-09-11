Быстро, удобно и надежно: чего ожидать от московского транспорта сегодня

Более тысячи электробусов работают сегодня для пассажиров на 79 городских маршрутах / Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Позиция лидера среди городов мира по технологичности общественного транспорта принадлежит столице. И в будущем она не собирается ее уступать.

Еще несколько лет назад электробус в Москве был диковинкой. Первые «хвастуны» с надписью «Это электробус» впервые выехали на улицы города в 2018 году. Теперь же Москва — мировой рекордсмен по количеству электробусов. Их в городе насчитывается порядка тысячи.

Преимущество электробуса перед троллейбусом очевидно — он не привязан к линиям электропередачи. Но и автобусу чудо-машина не уступает ни по динамике, ни по комфорту, ни по автономности: среднее время зарядной сессии электробуса — 6–10 минут.

Количество экологичного общественного транспорта в Москве будет только расти, в том числе на новых территориях. В ТиНАО уже открыт крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра».

— Он расположен очень удачно. С точки зрения логистики всего ТиНАО это примерно посередине. Можно доехать в обе стороны Троицкого и Новомосковского округов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — На первых восьми маршрутах электробусы уже начали работать. Мы планируем, что примерно 200 электробусов будут перевозить пассажиров уже в следующем году.

Без задержек в пути

Трамвайное движение в Москве открылось в 1899 году. Сегодня в условиях города неспешный на первый взгляд трамвайчик — по сути самый высокоскоростной вид наземного транспорта. Почему? Ответ прост — трамвай, в отличие от автобусов, электробусов, такси, не стоит в пробке.

Трамвай «Витязь-Москва» имеет 60 посадочных мест, разъемы для зарядки мобильных устройств возле каждого кресла, систему климат-контроля, места для велосипедов.

— В каждой секции выделено место для инвалидных кресел-колясок и оборудованы ремни, с помощью которых можно зафиксировать коляску. Для заезда в вагон предусмотрены складные пандусы, — отмечает начальник Трамвайного депо имени Русакова Алексей Бабин.

На внешней стороне трамвая по периметру установлены камеры, обеспечивающие обзор на 360 градусов. Есть система видеонаблюдения и в салоне.

Новое поколение

С открытием третьего и четвертого Московских центральных диаметров на них запустят совершенно новые поезда «Иволга 3.0», которые уже прошли сертификацию.

— С осени прошлого года состав проходил обкатку без пассажиров и дорабатывался. Теперь сертификат соответствия требованиям безопасности пассажирских перевозок получен, и поезда этой модели Тверской вагоностроительный завод может выпускать серийно, — сообщили в пресс-службе Дептранса города.

В новом поезде сохранены все сервисы предыдущей модели и добавлены новые. Это первый российский поезд, способный разгоняться до 160 километров в час. Ширина его дверей — 1,4 метра, что позволит ускорить пассажирообмен на 15 процентов. В кресельных блоках установят зарядники для гаджетов, оборудуют откидные подлокотники. В головном вагоне будет даже станция для подзарядки электросамокатов.

Речной на подходе

Регулярными пассажирскими перевозками в Москве пока не задействована только река, но и это упущение скоро исправят. Перевозить горожан будут не просто речные трамвайчики, а электрические пассажирские суда. Схема перевозки будет организована так, что подзаряжать суда станут в процессе выгрузки пассажиров. Планируется организовать 23 причала со станциями зарядок и два пункта базирования.

По словам Максима Ликсутова, на первом этапе водный транспорт будет перевозить 5–6 тысяч пассажиров в сутки. Для многих благодаря новому формату общественного транспорта время в пути сократится на 30–40 минут в день.

Первый речной трамвай уже прошел тест-драйв. Транспорт имеет ледовый класс и может ходить даже зимой. Планируется, что к 2024 году в Москве будет работать 21 такое судно.