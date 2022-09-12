Большинство москвичей проголосовали на выборах электронно

Мэр Москвы Сергей Собянин голосует дистанционно на выборах депутатов муниципальных образований столицы. Он использовал именно электронный способ голосования, потому что это быстро, удобно и надежно / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 11 сентября, завершились выборы муниципальных депутатов. Большая часть людей голосовали дистанционно, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году выборы проходили в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. Горожане могли проголосовать на избирательных участках в своих районах, но большинство жителей выбрали электронный способ. Во-первых, это удобно — можно голосовать из любого региона России. Никаких документов вроде открепительного удостоверения не нужно. Так что если вы даже в отпуске или командировке, можете воспользоваться своим избирательным правом. Во-вторых, это быстро — занимает всего пять минут и не нужно идти на избирательный участок. В-третьих, это надежно, ведь система электронного голосования выдержала восемь тестирований, в том числе с участием хакеров, и нагрузку более двух миллионов голосующих во время выборов в Государственную думу в 2021 году.

Кроме того, когда кто-то получает бюллетень, неважно, электронный или бумажный, информация об этом мгновенно появляется в электронном списке избирателей, и последующие попытки голосовать блокируются. Таким образом, получить бюллетень второй раз не выйдет: ни на участке, ни онлайн. Это значит, что проголосовать дважды будет технически невозможно.

Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы и глава города Сергей Собянин. Он сделал это в своем рабочем кабинете с ноутбука.

— Москвичи привыкли к современным городским электронным услугам. С помощью голосования на «Активном гражданине» решаются сотни небольших локальных и значимых общегородских вопросов, — сказал он. — Введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти. И это очень важно — самим формировать власть в городе.

Впервые на выборах такого уровня проголосовал президент России Владимир Путин. Он тоже отдал свой голос онлайн, с компьютера. Его участие стало определенным стимулом и примером для подражания для всех остальных.

— 11 сентября — единый день голосования в России, — напомнил глава государства. — Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор.

Последовали примеру президента премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев — он проголосовал на выборах с помощью планшета. На всю процедуру у него ушла буквально пара минут.

— Удобно, — отметил Дмитрий Медведев, у которого мгновенно на экране высветилась надпись «Ваш голос учтен».

КСТАТИ

Система электронного голосования в Москве имеет многоступенчатую защиту. Полученные голоса полностью обезличиваются: отследить, кто и как голосует, невозможно. Голоса шифруются с помощью многоуровневой системы электронных кодов, а результаты хранятся в блокчейн-сети.