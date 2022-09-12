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Большинство москвичей проголосовали на выборах электронно

Марьяна Шевцова
Город
Большинство москвичей проголосовали на выборах электронно
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует дистанционно на выборах депутатов муниципальных образований столицы. Он использовал именно электронный способ голосования, потому что это быстро, удобно и надежно / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 11 сентября, завершились выборы муниципальных депутатов. Большая часть людей голосовали дистанционно, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году выборы проходили в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. Горожане могли проголосовать на избирательных участках в своих районах, но большинство жителей выбрали электронный способ. Во-первых, это удобно — можно голосовать из любого региона России. Никаких документов вроде открепительного удостоверения не нужно. Так что если вы даже в отпуске или командировке, можете воспользоваться своим избирательным правом. Во-вторых, это быстро — занимает всего пять минут и не нужно идти на избирательный участок. В-третьих, это надежно, ведь система электронного голосования выдержала восемь тестирований, в том числе с участием хакеров, и нагрузку более двух миллионов голосующих во время выборов в Государственную думу в 2021 году.

Кроме того, когда кто-то получает бюллетень, неважно, электронный или бумажный, информация об этом мгновенно появляется в электронном списке избирателей, и последующие попытки голосовать блокируются. Таким образом, получить бюллетень второй раз не выйдет: ни на участке, ни онлайн. Это значит, что проголосовать дважды будет технически невозможно.

Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы и глава города Сергей Собянин. Он сделал это в своем рабочем кабинете с ноутбука.

— Москвичи привыкли к современным городским электронным услугам. С помощью голосования на «Активном гражданине» решаются сотни небольших локальных и значимых общегородских вопросов, — сказал он. — Введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти. И это очень важно — самим формировать власть в городе.

Впервые на выборах такого уровня проголосовал президент России Владимир Путин. Он тоже отдал свой голос онлайн, с компьютера. Его участие стало определенным стимулом и примером для подражания для всех остальных.

— 11 сентября — единый день голосования в России, — напомнил глава государства. — Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор.

Последовали примеру президента премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев — он проголосовал на выборах с помощью планшета. На всю процедуру у него ушла буквально пара минут.

— Удобно, — отметил Дмитрий Медведев, у которого мгновенно на экране высветилась надпись «Ваш голос учтен».

КСТАТИ

Система электронного голосования в Москве имеет многоступенчатую защиту. Полученные голоса полностью обезличиваются: отследить, кто и как голосует, невозможно. Голоса шифруются с помощью многоуровневой системы электронных кодов, а результаты хранятся в блокчейн-сети.

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