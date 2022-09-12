Дистанционное голосование стало столичным стандартом

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», почему москвичи предпочитали голосовать онлайн, а также подчеркнули отсутствие нарушений на выборах муниципальных депутатов.

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Я посетил один из избирательных участков. Удивило только одно — отсутствие избирателей. В течение 30 минут пришли лишь два москвича. Думаю, это связано с растущей популярностью дистанционного электронного голосования.

Москва — большой город, и, когда кто-то переезжает на другой конец города, создает свою семью, переезжает от родителей, снимает квартиру, большинству из них просто лень ехать через весь город, чтобы проголосовать. Теперь те, кто раньше вообще не участвовал в муниципальных выборах, спокойно участвуют в выборах благодаря ДЭГ.

Праздничные мероприятия в честь Дня города тоже определенным образом влияют на явку. Люди встречаются на концертах, на ярмарках, обмениваются информацией, узнают о выборах.

Денис Проценко, главный врач ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ»:

— Я, как член Общественной палаты Москвы, не мог не приехать в Общественный штаб. То, что я увидел, — это современный московский стандарт. В столичном стандарте поликлиник тоже используются цифровые технологии, все ориентировано на жителей. Мне кажется, это единая стратегия, которую реализует город для москвичей.

Мне, как руководителю большого стационара в Коммунарке, где работает более трех тысяч сотрудников, возможность проголосовать дистанционно — минус головная боль. Раньше перед выборами нужно было делать разрывы «окон», чтобы одна бригада задержалась, вторая проголосовала. Сейчас для нас это как бы все бесшовно, и на нашу логику и логистику нашей работы это никак не влияет.

Александр Козлов, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению:

— Выборы в Москве прошли в штатном режиме, все было спокойно. В Общественном штабе по наблюдению за выборами работали представители различных политических партий, представители кандидатов. Работала группа разбора. Уже к середине третьего дня выборов явка была высокой — более 32 процентов, что позволяло с уверенностью говорить, что москвичи принимают активное участие в муниципальных выборах.

Муниципальные депутаты — самые близкие люди для жителей, которые решают вопросы местного значения, конкретного двора, конкретного дома. ДЭГ — одна из тенденций этого года — пользуется популярностью у московских избирателей.

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры:

— Очевидно, что оппозиционеры в целом выбрали неверную тактику, отказавшись от продвижения электронного голосования и перестав мобилизовывать своих сторонников для участия в нем. Как следствие, они оказались в уязвимом положении и вряд ли теперь смогут набрать необходимое количество голосов для того, чтобы показать существенный результат.

Алексей Куртов, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов:

— Что касается очного голосования — нарушений пока не видно, идет спокойно, в центре города поменьше пока процент голосующих, за пределами Третьего кольца чуть поактивнее. Идет нормальное голосование, спокойное. Без особых всплесков.